Formula 1

Verstappen razmišlja o upokojitvi: V svojem športu ne uživam

Suzuka, 30. 03. 2026 18.00 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
Anže Mlakar
Max Verstappen

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je potem, ko je dirko za VN Japonske sklenil na osmem mestu, povsem iskreno spregovoril z novinarji: "Je zares vredno, ali sem raje doma z družino? Zakaj ne vidim prijateljev, če v svojem športu ne uživam?"

Letošnja sezona Formule 1 se je začela po željah Mercedesa, ki ima po treh prizoriščih na vrhu lestvice oba dirkača. Po dveh zaporednih zmagah je z 72 točkami prvi komaj 19-letni Kimi Antonelli, devet točk manj pa je zbral njegov izkušeni moštveni kolega George Russell. Da na lestvici najdemo prvega dirkača ekipe Red Bull, se moramo pomakniti vse do devetega mesta, kjer je trenutno z vsega 12 točkami Max Verstappen.

FOTO: Profimedia

Ta je bil v zadnjih letih prvi obraz kraljice motošporta. Leta 2021 je prekinil prevlado Lewisa Hamiltona in postal svetovni prvak, enak dosežek pa ponovil tudi v naslednjih treh letih. Več naslovov kot on so osvojili le trije, kot kaže pa 28-letni Nizozemec v svojih načrtih nima podiranja novih rekordov.

Pred začetkom sezone je bil javno kritičen do sprememb v Formuli 1, po koncu dogajanja v Suzuki, kjer je zasedel osmo mesto, pa priznal, da resno razmišlja o upokojitvi. "O tem govorim. V zasebnem življenju sem zelo srečen. V sezoni je 24 dirk, letos 22, ampak običajno 24. In potem se vprašaš, ali je zares vredno? Ali sem raje doma z družino? Zakaj ne vidim prijateljev, če v svojem športu sploh ne uživam?"

FOTO: Profimedia

Če nizozemski zvezdnik po koncu sezone zares prekine pogodbo z Red Bullom in se upokoji, ne bi bil osamljen primer športnika, ki je s profesionalne poti stopil v najboljših letih. Podobne primere najdemo že v Formuli 1, kjer se je Fernando Alonso v iskanju novih dirkaških izzivov poslovil za dve leti, podobno pot pa je ubral tudi Kimi Räikkönen, ki se je prvič upokojil pri 30 letih, nato pa se po dveh letih premora vrnil in med dirkalno elito tekmoval še 10 sezon.

Imamo pa tudi dirkaške zvezde, ki so se hitro upokojile in se v Formulo 1 več niso vrnile. Odličen primer je Nico Rosberg, ki je svoje življenje postavil temu, da postane svetovni prvak. To mu je uspelo leta 2016, nato pa se je pri 31 letih upokojil. Takrat je povedal, da je dosegel vse, kar je želel, in da ne želi več živeti pod stalnim pritiskom.

FOTO: 24ur.com

Kateri pa so Verstappnu podobni primeri v drugih športih? Med njimi je vsekakor Bjorn Borg. Zmagovalec 11 turnirjev za grand slam se je upokojil pri rosnih 26 letih, ker je bil mentalno in čustveno izčrpan zaradi izjemnih pritiskov teniškega vrha, pomanjkanja motivacije ter izgube strasti do tega športa. Pri vsega 24 letih pa se je upokojil petkratni olimpijski prvak Ian Thorpe, ki je takrat javno povedal, da v plavanju več ni užival.

Vsi našteti, z izjemo Rosberga, so se po prvi upokojitvi čez nekaj časa vrnili. Nekateri bolj uspešno in za daljše obdobje, drugi veliko manj uspešno in zgolj za kratek čas. V primeru, da se Verstappen po koncu sezone zares poslovi od Formule 1, vsekakor ni izključeno, da se še kdaj vrne na steze. Konec koncev je tudi šport odličen primer tega, da nekaj začneš ceniti šele takrat, ko to izgubiš.

formula 1 max verstappen upokojitev

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
30. 03. 2026 19.00
odkar ni hornerja,mu nekam ne gre.v športu so tudi porazi.
Hames
30. 03. 2026 18.49
Leta 2023 ga nihče ni jemal resno, ko je rekel da formula gre leta 26 v napačno smer, danes pa smo kjer smo. F1 cenzurira zadnji del antonellijevega najboljšega kroga, zato da se ne vidi kaj se je zgodilo z močjo dirkalnika v zadnjem hitrem ovinku. Bearman zleti iz steze in se poškoduje ker je vozniku pred njim zmanjkalo elektrike in je posledično v trenutku izgubil 50km/h hitrosti. Hvala bogu da se ni končalo s čem hujšim. Smešno je tudi, kot je ugotovil Leclerc, da je v kvalifikacijah hitrejši če ne vozi na polno ampak gleda na konstanto. Mislim, da bodo počasi vsi dojeli, da so letošnja pravila katastrofalna za ta šport. Samo še čakam WEC serijo da se začne aprila, kjer se lahko izkaže da bo hypercar celo najhitrejši način za pot okoli dirkališča, kar pomeni da prvič v zgodovini f1 ne bo kraljica motošporta. Čestitke FIA.
B00m
30. 03. 2026 18.45
Pot profesionalnega športika niso samo zmage. Slej ko prej pridejo porazi. Tu se potem vidi kod je in kdo ni "tisti". Kar idi jokica in odrasti na svoji poti.
SLOVENSKI CHATGPT
30. 03. 2026 18.39
najbolj antipaticen froc v karavani F1
SLOVENSKI CHATGPT
30. 03. 2026 18.38
Lahko je zmagovati, ce imas najboljsi avto. Kje si zdaj jokica?!?!
PomisliNaSonce
30. 03. 2026 18.36
Tud če skoz samo en zmaguje, gledalci ne uživamo :)
Lolekman9875
30. 03. 2026 18.15
Razumljivo saj f1 propada iz leto v leto
Pa kaj
30. 03. 2026 18.14
ko uzivas samo takrat, ko zmaguješ..res bedno
pope p
30. 03. 2026 18.10
dobu slab avto in joka
