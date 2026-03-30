Verstappen razmišlja o upokojitvi: V svojem športu ne uživam

Letošnja sezona Formule 1 se je začela po željah Mercedesa, ki ima po treh prizoriščih na vrhu lestvice oba dirkača. Po dveh zaporednih zmagah je z 72 točkami prvi komaj 19-letni Kimi Antonelli, devet točk manj pa je zbral njegov izkušeni moštveni kolega George Russell. Da na lestvici najdemo prvega dirkača ekipe Red Bull, se moramo pomakniti vse do devetega mesta, kjer je trenutno z vsega 12 točkami Max Verstappen.

Max Verstappen FOTO: Profimedia

Ta je bil v zadnjih letih prvi obraz kraljice motošporta. Leta 2021 je prekinil prevlado Lewisa Hamiltona in postal svetovni prvak, enak dosežek pa ponovil tudi v naslednjih treh letih. Več naslovov kot on so osvojili le trije, kot kaže pa 28-letni Nizozemec v svojih načrtih nima podiranja novih rekordov. Pred začetkom sezone je bil javno kritičen do sprememb v Formuli 1, po koncu dogajanja v Suzuki, kjer je zasedel osmo mesto, pa priznal, da resno razmišlja o upokojitvi. "O tem govorim. V zasebnem življenju sem zelo srečen. V sezoni je 24 dirk, letos 22, ampak običajno 24. In potem se vprašaš, ali je zares vredno? Ali sem raje doma z družino? Zakaj ne vidim prijateljev, če v svojem športu sploh ne uživam?"

Max Verstappen FOTO: Profimedia

Če nizozemski zvezdnik po koncu sezone zares prekine pogodbo z Red Bullom in se upokoji, ne bi bil osamljen primer športnika, ki je s profesionalne poti stopil v najboljših letih. Podobne primere najdemo že v Formuli 1, kjer se je Fernando Alonso v iskanju novih dirkaških izzivov poslovil za dve leti, podobno pot pa je ubral tudi Kimi Räikkönen, ki se je prvič upokojil pri 30 letih, nato pa se po dveh letih premora vrnil in med dirkalno elito tekmoval še 10 sezon. Imamo pa tudi dirkaške zvezde, ki so se hitro upokojile in se v Formulo 1 več niso vrnile. Odličen primer je Nico Rosberg, ki je svoje življenje postavil temu, da postane svetovni prvak. To mu je uspelo leta 2016, nato pa se je pri 31 letih upokojil. Takrat je povedal, da je dosegel vse, kar je želel, in da ne želi več živeti pod stalnim pritiskom.

