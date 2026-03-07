Naslovnica
Formula 1

Verstappen po nenavadnem trku: Tega v karieri še nisem doživel

Melbourne, 07. 03. 2026 11.16 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
S.V.
Max Verstappen

Začetek nove sezone svetovnega prvenstva v Formuli 1 je že na prvih kvalifikacijah ponudil dramatičen zaplet. Na dirkališču Albert Park za Veliko nagrado Avstralije si je najboljši startni položaj privozil George Russell, ki je z Mercedesom prevladoval od začetka do konca kvalifikacij. Težave je imel Max Verstappen, ki je trčil v zaščitno ograjo in zasedel šele 20. mesto. "Česa takega še nisem doživel," je nenavadno nesrečo komentiral Nizozemec.

Britanec George Russell bo nedeljsko dirko začel z najboljšega startnega mesta, ob njem pa bo stal njegov moštveni kolega Kimi Antonelli. Tretje mesto je nekoliko presenetljivo osvojil Isack Hadjar, medtem ko je kvalifikacije zaznamovala prava katastrofa za štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna, ki je po trčenju v zaščitno ogrado ostal brez časa in bo dirko začel šele z 20. mesta.

Nizozemec je na stezo v prvem delu kvalifikacij zapeljal zelo pozno, kot zadnji, saj so mehaniki na njegovem dirkalniku še opravljali zadnje nastavitve. Ko je končno začel svoj prvi hitri krog, pa je ob zaviranju v prvem ovinku zadnja os nenadoma blokirala dirkalnik, ki se je zavrtel, Verstappen pa je po pesku zdrsnil v zaščitno ogrado.

Preberi še Russell dominiral, Hamilton razočaral, Verstappen po trku šele z 20. mesta

Po radijski zvezi je situacijo komentiral precej sarkastično: "Avto je kar zaklenil zadnjo os. Fantastično."

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

Kmalu zatem je potrdil, da je z njim vse v redu, čeprav so ga zaradi bolečin v roki preventivno pregledali v medicinskem centru. Pregledi so pokazali, da na srečo ni utrpel poškodb. Za ekipo iz Milton Keynesa pa to pomeni veliko dela pred nedeljsko dirko (od 4.30 na Kanalu A in VOYO), saj je dirkalnik utrpel precejšnjo škodo.

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

"Nesreča je bila zelo nenavadna. Ko sem pritisnil na zavoro, se je zadnja os popolnoma zaklenila. Z ekipo se moramo pogovoriti in pregledati podatke, da ugotovimo, kaj je šlo narobe, saj česa takega še nisem doživel. Pri tej hitrosti dirkalnika preprosto ni bilo več mogoče rešiti," je po kvalifikacijah pojasnil štirikratni svetovni prvak.

"Jutri bom startal na repu kolone in poskušal napredovati. Seveda to ni idealno, lahko pa ciljamo na šesto ali sedmo mesto, čeprav še ne vem, kako lahko je prehitevati," je še dodal Verstappen.

Hadjar ublažil grenkobo Red Bulla

Medtem ko se je Verstappenov dan končal že v prvi fazi kvalifikacij, je ekipo reševal mladi Francoz Hadjar. V tretjem delu kvalifikacij je odpeljal odličen zadnji krog in presenetljivo ugnal oba Ferrarija in oba McLarna, kar mu je prineslo najboljši kvalifikacijski rezultat v karieri.

Isack Hadjar
Isack Hadjar
FOTO: AP

"Ko sem prečkal ciljno črto, sem vedel, da je krog zelo dober. To je popoln začetek moje zgodbe z ekipo," je dejal Hadjar.

Dirkač priznava, da Mercedes trenutno deluje zelo močno: "Mercedes je ta trenutek zelo hiter, zato bom zadovoljen, če uspem obdržati tretje mesto. Stopničke bi bile izjemen dosežek."

Russell potrdil Mercedesovo moč

V ospredju ni bilo dvoma o najhitrejšem. Russell je bil najhitrejši že na zadnjem prostem treningu, vse skupaj pa je potrdil še v kvalifikacijah. Uspeh Mercedesa je dopolnil Antonelli, ki bo dirko začel z drugega mesta, s čimer je srebrna ekipa zasedla celotno prvo startno vrsto.

Preberi še Po hudem trku se je vrnil kot feniks: mehanike razglasil za junake

Iz druge vrste bosta startala Hadjar in Charles Leclerc. Za njima sledita McLarnova dirkača Oscar Piastri in Lando Norris. Razočaral je Lewis Hamilton, ki je moral priznati premoč tekmecem in bo začel s sedmega mesta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Max Verstappen je nizozemski dirkač, ki tekmuje v svetovnem prvenstvu Formule 1. Velja za enega najuspešnejših dirkačev svoje generacije, saj je štirikrat osvojil naslov svetovnega prvaka. Svoj dirkaški talent je pokazal že v zgodnji mladosti, hitro pa se je uveljavil kot eden ključnih tekmovalcev v najvišjem razredu motošporta.

Albert Park Circuit je dirkališče v Melbournu v Avstraliji. Gre za cestno dirkališče, ki je zgrajeno okoli jezera Albert Park. Vsako leto gosti Veliko nagrado Avstralije Formule 1, ki je ena izmed najbolj prepoznavnih dirk v koledarju tega tekmovanja. Dirkališče je znano po svoji hitri naravi in zahtevnih ovinkih, ki nudijo veliko priložnosti za prehitevanje.

Formula 1 (pogosto okrajšana kot F1) je najvišji razred mednarodnih dirkaških prvenstev enosedežnih avtomobilov, ki jih organizira Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Gre za najdražji in najhitrejši motošport na svetu, ki privablja milijone gledalcev po vsem svetu. Prvenstvo poteka skozi celotno leto na različnih dirkališčih po svetu, kjer se dirkači in moštva potegujejo za naslov svetovnega prvaka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
formula 1 vn avstralije max verstappen

Voditeljico postavili pred izziv: Leclerc ali Hamilton?

Po hudem trku se je vrnil kot feniks: mehanike razglasil za junake

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MC King
07. 03. 2026 12.21
Na derki bo pa zmagu!
Odgovori
0 0
dark Cat
07. 03. 2026 12.06
Cestitke za razlagalnik👏👏👏👏.....vosli
Odgovori
+1
1 0
sseebbaa
07. 03. 2026 11.36
od kar je letos formula zopet na kanalu a samo še novice o formuli...prej pa kot je nekaj let ni bilo...nobenih novic...res ste podn
Odgovori
+8
8 0
QxQxQ
07. 03. 2026 11.38
Si imeli pod zavihkom šport, ampak res malo.
Odgovori
+0
1 1
Sl0venc
07. 03. 2026 12.12
Še vedno so pa redno novice o Ronaldu in Kardashiankah, čeprav nas še vedno ne briga za njiju.
Odgovori
0 0
QxQxQ
07. 03. 2026 11.32
Pri ferrariju je dirkanje 40% ostalih 60% pa so notranji interesi in politika, zato pa ne bojo še lep čas prvaki.
Odgovori
+4
4 0
dinozaver79
07. 03. 2026 11.27
Cudno mu je obrnilo bolid
Odgovori
+6
6 0
EnBoRc
07. 03. 2026 11.22
Max ni aktualni prvak !
Odgovori
+0
1 1
EnBoRc
07. 03. 2026 11.29
lepo popravleno 4 x prvak hehehe
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
