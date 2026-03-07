Verstappen po nenavadnem trku: Tega v karieri še nisem doživel

Britanec George Russell bo nedeljsko dirko začel z najboljšega startnega mesta, ob njem pa bo stal njegov moštveni kolega Kimi Antonelli. Tretje mesto je nekoliko presenetljivo osvojil Isack Hadjar, medtem ko je kvalifikacije zaznamovala prava katastrofa za štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna, ki je po trčenju v zaščitno ogrado ostal brez časa in bo dirko začel šele z 20. mesta.

Nizozemec je na stezo v prvem delu kvalifikacij zapeljal zelo pozno, kot zadnji, saj so mehaniki na njegovem dirkalniku še opravljali zadnje nastavitve. Ko je končno začel svoj prvi hitri krog, pa je ob zaviranju v prvem ovinku zadnja os nenadoma blokirala dirkalnik, ki se je zavrtel, Verstappen pa je po pesku zdrsnil v zaščitno ogrado.

Po radijski zvezi je situacijo komentiral precej sarkastično: "Avto je kar zaklenil zadnjo os. Fantastično."

Max Verstappen FOTO: AP

Kmalu zatem je potrdil, da je z njim vse v redu, čeprav so ga zaradi bolečin v roki preventivno pregledali v medicinskem centru. Pregledi so pokazali, da na srečo ni utrpel poškodb. Za ekipo iz Milton Keynesa pa to pomeni veliko dela pred nedeljsko dirko (od 4.30 na Kanalu A in VOYO), saj je dirkalnik utrpel precejšnjo škodo.

Max Verstappen FOTO: AP

"Nesreča je bila zelo nenavadna. Ko sem pritisnil na zavoro, se je zadnja os popolnoma zaklenila. Z ekipo se moramo pogovoriti in pregledati podatke, da ugotovimo, kaj je šlo narobe, saj česa takega še nisem doživel. Pri tej hitrosti dirkalnika preprosto ni bilo več mogoče rešiti," je po kvalifikacijah pojasnil štirikratni svetovni prvak. "Jutri bom startal na repu kolone in poskušal napredovati. Seveda to ni idealno, lahko pa ciljamo na šesto ali sedmo mesto, čeprav še ne vem, kako lahko je prehitevati," je še dodal Verstappen.

Hadjar ublažil grenkobo Red Bulla

Medtem ko se je Verstappenov dan končal že v prvi fazi kvalifikacij, je ekipo reševal mladi Francoz Hadjar. V tretjem delu kvalifikacij je odpeljal odličen zadnji krog in presenetljivo ugnal oba Ferrarija in oba McLarna, kar mu je prineslo najboljši kvalifikacijski rezultat v karieri.

Isack Hadjar FOTO: AP

"Ko sem prečkal ciljno črto, sem vedel, da je krog zelo dober. To je popoln začetek moje zgodbe z ekipo," je dejal Hadjar. Dirkač priznava, da Mercedes trenutno deluje zelo močno: "Mercedes je ta trenutek zelo hiter, zato bom zadovoljen, če uspem obdržati tretje mesto. Stopničke bi bile izjemen dosežek."

Russell potrdil Mercedesovo moč

V ospredju ni bilo dvoma o najhitrejšem. Russell je bil najhitrejši že na zadnjem prostem treningu, vse skupaj pa je potrdil še v kvalifikacijah. Uspeh Mercedesa je dopolnil Antonelli, ki bo dirko začel z drugega mesta, s čimer je srebrna ekipa zasedla celotno prvo startno vrsto.

Iz druge vrste bosta startala Hadjar in Charles Leclerc. Za njima sledita McLarnova dirkača Oscar Piastri in Lando Norris. Razočaral je Lewis Hamilton, ki je moral priznati premoč tekmecem in bo začel s sedmega mesta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke