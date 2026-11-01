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Formula 1

Verstappen ostro: Ravnati bi moral pametneje, če se bori za svoj sedež

Mehika, 01. 11. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Max Verstappen in Liam Lawson

Napetosti med Maxom Verstappnom in Liamom Lawsonom so zaznamovale drugi prosti trening pred VN Mehike. Trčenje med dirkačema, ostre besede štirikratnega svetovnega prvaka in negotova prihodnost Novozelandca so poskrbeli za precej več drame, kot bi je pričakovali med petkovimi treningi. FIA pa je na koncu kaznovala oba.

Max Verstappen in Liam Lawson
Max Verstappen in Liam Lawson
FOTO: AP

Drugi prosti trening pred Veliko nagrado Mehike se je za Maxa Verstappna in Liama Lawsona končal precej bolj burno, kot sta verjetno pričakovala. Dirkača sta se zapletla v neposreden dvoboj, ki se je končal s trčenjem, poškodovanima dirkalnikoma in rdečo zastavo.

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Do incidenta je prišlo v zahtevnem zadnjem sektorju steze Autódromo Hermanos Rodríguez. Verstappen je v 12. ovinku poskušal prehiteti Lawsona, ki se ni želel umakniti, dirkača sta nato nadaljevala z vožnjo tik drug ob drugem. Nizozemec je nato zapeljal čez robnik, ob ponovnem vključevanju na idealno linijo pa je prišlo do stika med dirkalnikoma. Zaradi razbitin na stezi je vodstvo dirke prekinilo trening z rdečo zastavo.

Štirikratni svetovni prvak po koncu treninga ni skrival nezadovoljstva. Prepričan je bil, da je Lawson ravnal nepremišljeno, še posebej glede na svoj trenutni položaj in negotovo prihodnost v Formuli 1.

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"Morda njegovo vedenje ni bilo najbolj pametno. Če bi bil na njegovem mestu, bi ravnal pametneje, še posebej, če se boriš za svoj sedež. Na koncu koncev mojega tedna to ne bo spremenilo, zanj pa takšno vedenje ni najbolj smiselno," je bil oster Nizozemec.

Po besedah Red Bullovega dirkača naj bi Novozelandec nenadoma pospešil, zaradi česar je dobil občutek, da ga želi izriniti s steze.

34-letnik je imel povsem drugačen pogled na dogajanje. Po radijski zvezi je Verstappnu očital, da se je zaletel vanj, ter poudaril, da se ne more vedno umakniti, kadar se mu približa drug dirkač. Njegova reakcija je tako pokazala, da med dirkačema ni šlo zgolj za nesporazum, temveč tudi za različna pogleda na to, kdo je imel pravico do prostora na stezi.

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Vodja ekipe Racing Bulls Alan Permane je medtem poskušal umiriti razmere. Dogodek je označil za povsem nepotreben in poudaril, da bi lahko oba dirkača ravnala bolje. Po njegovem mnenju za takšno tveganje med prostim treningom preprosto ni bilo razloga.

Drama se ni končala z zadnjo rdečo zastavo. Komisarji FIA so po pregledu posnetkov in pogovorih z obema dirkačema presodili, da sta ravnala nesprejemljivo. Verstappen in Lawson bosta zato na nedeljski dirki izgubila po eno mesto na startni lestvici, vsak pa je prejel tudi kazensko točko.

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