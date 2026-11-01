Verstappen ostro: Ravnati bi moral pametneje, če se bori za svoj sedež

Max Verstappen in Liam Lawson FOTO: AP

Drugi prosti trening pred Veliko nagrado Mehike se je za Maxa Verstappna in Liama Lawsona končal precej bolj burno, kot sta verjetno pričakovala. Dirkača sta se zapletla v neposreden dvoboj, ki se je končal s trčenjem, poškodovanima dirkalnikoma in rdečo zastavo.

Do incidenta je prišlo v zahtevnem zadnjem sektorju steze Autódromo Hermanos Rodríguez. Verstappen je v 12. ovinku poskušal prehiteti Lawsona, ki se ni želel umakniti, dirkača sta nato nadaljevala z vožnjo tik drug ob drugem. Nizozemec je nato zapeljal čez robnik, ob ponovnem vključevanju na idealno linijo pa je prišlo do stika med dirkalnikoma. Zaradi razbitin na stezi je vodstvo dirke prekinilo trening z rdečo zastavo. Štirikratni svetovni prvak po koncu treninga ni skrival nezadovoljstva. Prepričan je bil, da je Lawson ravnal nepremišljeno, še posebej glede na svoj trenutni položaj in negotovo prihodnost v Formuli 1.

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"Morda njegovo vedenje ni bilo najbolj pametno. Če bi bil na njegovem mestu, bi ravnal pametneje, še posebej, če se boriš za svoj sedež. Na koncu koncev mojega tedna to ne bo spremenilo, zanj pa takšno vedenje ni najbolj smiselno," je bil oster Nizozemec. Po besedah Red Bullovega dirkača naj bi Novozelandec nenadoma pospešil, zaradi česar je dobil občutek, da ga želi izriniti s steze. 34-letnik je imel povsem drugačen pogled na dogajanje. Po radijski zvezi je Verstappnu očital, da se je zaletel vanj, ter poudaril, da se ne more vedno umakniti, kadar se mu približa drug dirkač. Njegova reakcija je tako pokazala, da med dirkačema ni šlo zgolj za nesporazum, temveč tudi za različna pogleda na to, kdo je imel pravico do prostora na stezi.

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