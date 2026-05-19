Formula 1

Verstappnov sanjski debi se je končal v garaži, zdaj sledi Kanada

Nürburg, 19. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Max Verstappen

Nizozemski zvezdnik Max Verstappen je prost konec tedna v koledarju Formule 1 izkoristil za nastop na legendarni dirki 24 ur Nürburgringa. Dolgo je kazalo na novo senzacionalno zgodbo, a je tehnična okvara njegovemu moštvu odnesla boj za zmago. Nizozemec se zdaj vrača v karavano F1, kjer mu letošnja sezona za zdaj ne teče povsem po željah. Ta konec tedna bo na sporedu VN Kanade, dogajanje pa boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Max Verstappen si je namesto počitka ob prostem koncu tedna izbral enega najtežjih izzivov v motošportu – 24 ur Nürburgringa. Na sloviti stezi Nordschleife je štirikratni svetovni prvak debitiral za volanom Mercedesa-AMG GT3, a se je obetavna zgodba končala z razočaranjem.

Verstappen je dirkal skupaj z Julesom Gounonom, Danijem Juncadello in Lucasom Auerjem, četverica pa je bila dolgo v igri za najvišja mesta. Še več, Verstappnovo moštvo je vodilo z več kot polminutno prednostjo in vse je kazalo, da bi lahko Nizozemec že ob prvem nastopu na tej vzdržljivostni klasiki poskrbel za izjemen podvig.

Mercedes-AMG GT3
FOTO: AP

Toda Nürburgring redko komu kaj podari. Po Verstappnovi vožnji je dirkalnik prevzel Juncadella, nato pa je tri ure in 20 minut pred koncem ekipo presekala tehnična težava. Okvara je Španca prisilila, da se vrne v garažo, s tem pa so sanje o zmagi splavale po vodi.

"Zelo nesrečen in frustrirajoč zaključek, a takšne stvari se lahko zgodijo. Kljub temu sem v izkušnji z Julesom, Luggijem in Danijem res užival. Hvala ekipi in vsem ob stezi za podporo," je po dirki na družbenih omrežjih zapisal Verstappen.

Nizozemcu tudi v prvenstvu Formule 1 letos ne gre povsem po željah. Red Bull na začetku sezone ni deloval tako prepričljivo, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. Dirkalnik ni bil dovolj konkurenčen, Verstappen pa se je moral bolj kot z udobnim nadzorom dirk ukvarjati s težavami dirkalnika in iskanjem hitrosti. Posodobitve, ki jih je ekipa pripeljala v Miami, so vendarle prinesle boljše občutke in nekaj več optimizma, a vprašanje ostaja, ali je Red Bull z njimi naredil dovolj velik korak proti vrhu.

Naslednji odgovor bo ponudil Montreal. Formula 1 se namreč nadaljuje z VN Kanade, ki bo na sporedu ta konec tedna. Verstappen bo po razočaranju na Nürburgringu spet sedel v Red Bullov dirkalnik, kjer ga čaka precej bolj znano, a nič manj zahtevno okolje. Dogajanje iz Kanade boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

