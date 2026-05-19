Verstappnov sanjski debi se je končal v garaži, zdaj sledi Kanada

Max Verstappen si je namesto počitka ob prostem koncu tedna izbral enega najtežjih izzivov v motošportu – 24 ur Nürburgringa. Na sloviti stezi Nordschleife je štirikratni svetovni prvak debitiral za volanom Mercedesa-AMG GT3, a se je obetavna zgodba končala z razočaranjem. Verstappen je dirkal skupaj z Julesom Gounonom, Danijem Juncadello in Lucasom Auerjem, četverica pa je bila dolgo v igri za najvišja mesta. Še več, Verstappnovo moštvo je vodilo z več kot polminutno prednostjo in vse je kazalo, da bi lahko Nizozemec že ob prvem nastopu na tej vzdržljivostni klasiki poskrbel za izjemen podvig.

Mercedes-AMG GT3 FOTO: AP

Toda Nürburgring redko komu kaj podari. Po Verstappnovi vožnji je dirkalnik prevzel Juncadella, nato pa je tri ure in 20 minut pred koncem ekipo presekala tehnična težava. Okvara je Španca prisilila, da se vrne v garažo, s tem pa so sanje o zmagi splavale po vodi. "Zelo nesrečen in frustrirajoč zaključek, a takšne stvari se lahko zgodijo. Kljub temu sem v izkušnji z Julesom, Luggijem in Danijem res užival. Hvala ekipi in vsem ob stezi za podporo," je po dirki na družbenih omrežjih zapisal Verstappen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nizozemcu tudi v prvenstvu Formule 1 letos ne gre povsem po željah. Red Bull na začetku sezone ni deloval tako prepričljivo, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. Dirkalnik ni bil dovolj konkurenčen, Verstappen pa se je moral bolj kot z udobnim nadzorom dirk ukvarjati s težavami dirkalnika in iskanjem hitrosti. Posodobitve, ki jih je ekipa pripeljala v Miami, so vendarle prinesle boljše občutke in nekaj več optimizma, a vprašanje ostaja, ali je Red Bull z njimi naredil dovolj velik korak proti vrhu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke