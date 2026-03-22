Formula 1

Verstappnu odvzeta zmaga na legendarnem Nürburgringu

Nürburg, 22. 03. 2026 10.43 pred 20 minutami 1 min branja 1

Lu.M
Max Verstappen

4-kratni svetovni prvak formule 1 Max Verstappen je premor v koledarju SP izkoristil za ogrevanje pred vzdržljivostno dirko 24 ur Nürburgringa v razredu GT. Nizozemec je zmagal na štiriurni dirki po sloviti stezi Nordschleife, a so njegovo slavje kmalu po dirki prekinili organizatorji, ki so mu zmago odvzeli zaradi nepravilne uporabe gum.

FOTO: Profimedia

Max Verstappen in njegova moštvena kolega Daniel Juncadella in Jules Gounon so konkurenco na kultnem nemškem dirkališču pokorili za skoraj minuto. Po koncu dirke je tehnična komisija odkrila nepravilnost pri uporabi pnevmatik s strani trojice, ki dirka za Mercedes, enega največjih Verstappnovih tekmecev v formuli 1.

Uporabili so namreč sedem kompletov gum, kar presega striktno določeno mejo šestih kompletov s strani organizatorjev. Organizacija NLS je izredno natančna pri upoštevanju pravil, tako da je bila naknadna diskvalifikacija neizbežna usoda.

Pri srebrnih puščicah so odločitev sprejeli, a bili pričakovano zelo razočarani: "Težko sprejmemo našo diskvalifikacijo. Na žalost smo storili napako, ki komisiji ni dala druge izbire, kot da nam vzame zmago. To je bil naš prvi kompletni podvig na stezi Nordschleife, res škoda, da se je končalo na tak način. Želim se opravičiti vsem navijačem, ki so nas prišli podpreti," je po dirki dejal vodja ekipe Christian Hohenadel.

Po izključitvi Mercedesa je do zmage prišel dvojec BMW-ja, ki ga tvorita Dan Harper in Jordan Pepper, sledila pa je ekipa Porscheja, za katero dirkata Tim Heinemann in Sven Müller.

0523
22. 03. 2026 10.56
Politika, kot povsod!
