Verstappnu odvzeta zmaga na legendarnem Nürburgringu

Max Verstappen in njegova moštvena kolega Daniel Juncadella in Jules Gounon so konkurenco na kultnem nemškem dirkališču pokorili za skoraj minuto. Po koncu dirke je tehnična komisija odkrila nepravilnost pri uporabi pnevmatik s strani trojice, ki dirka za Mercedes, enega največjih Verstappnovih tekmecev v formuli 1.

Uporabili so namreč sedem kompletov gum, kar presega striktno določeno mejo šestih kompletov s strani organizatorjev. Organizacija NLS je izredno natančna pri upoštevanju pravil, tako da je bila naknadna diskvalifikacija neizbežna usoda.