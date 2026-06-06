Kvalifikacije se po rdeči zastavi nadaljujejo

Če bi o favoritih za zmago na šestem prizorišču letošnje sezone govorili po uvodnem dnevu dogajanja, bi v ospredje postavili Ferrarijeva voznika. Prvi trening je namreč dobil ljubljenec domačega občinstva Charles Leclerc, na drugem pa je boljši čas od Monačana postavil le njegov moštveni kolega Lewis Hamilton.
A prišlo je sobotno dopoldne in prebudila sta se za zdaj najboljša dirkača sezone. Že v prvem delu tretjega treninga se je na vrhu lestvice zabetoniral Kimi Antonelli, za obema Ferrarijema pa je četrti čas dneva vknjižil še drugi Mercedesov voznik George Russell.
Ob koncu prvega dela kvalifikacij je Gabriel Bortoleto s svojim dirkalnikom pobožal varnostno ograjo in po radijski zvezi sporočil, da je zlomil sprednje vzmetenje svojega Audija, kar je prineslo nekajminutno prekinitev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.