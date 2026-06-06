Kvalifikacije se po rdeči zastavi nadaljujejo

Če bi o favoritih za zmago na šestem prizorišču letošnje sezone govorili po uvodnem dnevu dogajanja, bi v ospredje postavili Ferrarijeva voznika. Prvi trening je namreč dobil ljubljenec domačega občinstva Charles Leclerc, na drugem pa je boljši čas od Monačana postavil le njegov moštveni kolega Lewis Hamilton.

A prišlo je sobotno dopoldne in prebudila sta se za zdaj najboljša dirkača sezone. Že v prvem delu tretjega treninga se je na vrhu lestvice zabetoniral Kimi Antonelli, za obema Ferrarijema pa je četrti čas dneva vknjižil še drugi Mercedesov voznik George Russell.