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Formula 1
Zgodba se razvija

Kvalifikacije se po rdeči zastavi nadaljujejo

Monte Carlo, 06. 06. 2026 15.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Lewis Hamilton

V drugi najmanjši državi na svetu bodo dirkači Formule 1 sobotni dan sklenili s kvalifikacijami za VN Monaka. Petkov spored je sicer minil v znamenju Ferrarijev, na sobotnem prostem treningu pa sta zobe pokazala tudi Mercedesa. Kdo bo najuspešnejši v kvalifikacijah? Preverite na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Monaka
Formula 1 - VN Monaka
FOTO: VOYO

Če bi o favoritih za zmago na šestem prizorišču letošnje sezone govorili po uvodnem dnevu dogajanja, bi v ospredje postavili Ferrarijeva voznika. Prvi trening je namreč dobil ljubljenec domačega občinstva Charles Leclerc, na drugem pa je boljši čas od Monačana postavil le njegov moštveni kolega Lewis Hamilton.

A prišlo je sobotno dopoldne in prebudila sta se za zdaj najboljša dirkača sezone. Že v prvem delu tretjega treninga se je na vrhu lestvice zabetoniral Kimi Antonelli, za obema Ferrarijema pa je četrti čas dneva vknjižil še drugi Mercedesov voznik George Russell.

Preberi še Mercedes pokazal mišice, tretji prosti trening dobil Antonelli

Ob koncu prvega dela kvalifikacij je Gabriel Bortoleto s svojim dirkalnikom pobožal varnostno ograjo in po radijski zvezi sporočil, da je zlomil sprednje vzmetenje svojega Audija, kar je prineslo nekajminutno prekinitev.

formula 1 vn monaka monte carlo kvalifikacije

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