Verstappen se je izognil kazni, sprint bo začel s prvega mesta

Danes bomo najprej spremljali sprint preizkušnjo, na kateri bodo zasledovalci skušali zmanjšati zaostanek za vodilnim Kimijem Antonellijem v skupnem seštevku. Italijan je bil v petek precej zadržan, tudi sam je priznal, da še ni našel pravih občutkov, zato so njegovi tekmeci lahko še toliko bolj optimistični.

Ko bodo prve točke 17. dirkaškega vikenda razdeljene, sledijo še kvalifikacije za nedeljsko glavno dirko. S prenosom boja za najboljši startni položaj pričnemo ob 14.55.