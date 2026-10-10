Verstappen se je izognil kazni, sprint bo začel s prvega mesta

Danes bomo najprej spremljali sprint preizkušnjo, na kateri bodo zasledovalci skušali zmanjšati zaostanek za vodilnim Kimijem Antonellijem v skupnem seštevku. Italijan je bil v petek precej zadržan, tudi sam je priznal, da še ni našel pravih občutkov, zato so njegovi tekmeci lahko še toliko bolj optimistični.
Ko bodo prve točke 17. dirkaškega vikenda razdeljene, sledijo še kvalifikacije za nedeljsko glavno dirko. S prenosom boja za najboljši startni položaj pričnemo ob 14.55.
Zanimivo bo videti, kako se bosta odrezala oba Ferrarija. Lewis Hamilton je na začetku petkovih sprint kvalifikacij kazal dobro formo, potem pa nekoliko popustil v tretji vožnji. Priznal je, da je naredil taktično napako, zaradi katere ni izkoristil svojega potenciala.
"V prvi in drugi vožnji sem imel pravi ritem, potem pa sem nenadoma izgubil oprijem zadnjih pnevmatik v zadnjem hitrem krogu," je pojasnil 41-letni Britanec, ki bo začel s šestega položaja.
Vrsto pred njim bo startal njegov ekipni kolega Charles Leclerc, ki je bil v petek tretji. Boljša sta bila le že omenjeni Max Verstappen in Mercedesov George Russell.
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