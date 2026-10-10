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Formula 1

Verstappen se je izognil kazni, sprint bo začel s prvega mesta

Singapur, 10. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Max Verstappen

Sobota na VN Singapurja prinaša sprint dirko formule 1, ki jo bo s prvega startnega mesta začel Max Verstappen. Nizozemec se je izognil kazni, potem ko je v sprint kvalifikacijah Lewisa Hamiltona prehitel med rumeno zastavo. Prenos dogajanja tudi danes na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 10.55.

Danes bomo najprej spremljali sprint preizkušnjo, na kateri bodo zasledovalci skušali zmanjšati zaostanek za vodilnim Kimijem Antonellijem v skupnem seštevku. Italijan je bil v petek precej zadržan, tudi sam je priznal, da še ni našel pravih občutkov, zato so njegovi tekmeci lahko še toliko bolj optimistični.

Ko bodo prve točke 17. dirkaškega vikenda razdeljene, sledijo še kvalifikacije za nedeljsko glavno dirko. S prenosom boja za najboljši startni položaj pričnemo ob 14.55.

Formula 1 - VN Singapurja
Formula 1 - VN Singapurja
FOTO: VOYO

Zanimivo bo videti, kako se bosta odrezala oba Ferrarija. Lewis Hamilton je na začetku petkovih sprint kvalifikacij kazal dobro formo, potem pa nekoliko popustil v tretji vožnji. Priznal je, da je naredil taktično napako, zaradi katere ni izkoristil svojega potenciala.

Preberi še Antonelli iskreno: Zelo sem se mučil

"V prvi in drugi vožnji sem imel pravi ritem, potem pa sem nenadoma izgubil oprijem zadnjih pnevmatik v zadnjem hitrem krogu," je pojasnil 41-letni Britanec, ki bo začel s šestega položaja.

Vrsto pred njim bo startal njegov ekipni kolega Charles Leclerc, ki je bil v petek tretji. Boljša sta bila le že omenjeni Max Verstappen in Mercedesov George Russell.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.
Formula 1 na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com
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formula 1 vn singapurja sobota sprint dirka

Antonelli iskreno: Zelo sem se mučil

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