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Formula 1

Antonelli o dirki v Madridu: Nisem si zaslužil zmage

Madrid, 15. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Eva Koderman Pavc A.M.
Kimi Antonelli

Za nami je tudi pester dirkaški konec tedna. "Te zmage si nisem zaslužil," je bil po dirki Formule 1 za VN Španije ponižen Kimi Antonelli, ki je z osmo zmago v tej sezoni naredil nov korak k osvojitvi naslova svetovnega prvaka, s katerim bi se lahko v zgodovino z zlatimi črkami vpisal kot najmlajši prvak kraljice motošporta.

Stati na najvišji stopnički in poslušati himno svoje države so sanje vsakega dirkača. Kimi Antonelli je v Madridu že osmič letos prvi prečkal ciljno črto, a tokrat so bili občutki grenko-sladki: "Lepo je zmagati. Mislim, da sem bil hiter ob koncu dirke, a če sem realen in odkrit, si nisem zaslužil zmage, temveč si jo je zaslužil Lando Norris."

Kimi Antonelli, Max Verstappen in Lando Norris
Kimi Antonelli, Max Verstappen in Lando Norris
FOTO: Profimedia

Ta je kljub precejšnji smoli po dirki z izbranimi besedami spregovoril o 19-letnem zmagovalcu. "Od prve dirke sezone je njegova predstava impresivna. Naredil je zelo malo napak," je povedal aktualni svetovni prvak, tokrat drugi Max Verstappen pa dodal, da mora še naprej delati to, kar počne, saj je to preprosto fantastično.

Ključ do uspeha mladega Italijana je bil tokrat postanek ob virtualnem varnostnem avtomobilu. "Namenoma sem nekoliko upočasnil vožnjo, da bi postanek pravočasno ujel. Tokrat se je izšlo meni v prid," je dodal Antonelli, precej slabše pa je bil razpoložen njegov moštveni kolega George Russell: "Imamo lepo možnost, da osvojimo konstruktorski naslov prvaka, med dirkači pa realno nisem več v boju."

George Russell
George Russell
FOTO: AP

Russell po neuspehu v španski prestolnici na drugem mestu za vodilnim Italijanom zaostaja za 81 točk. Njegov najbližji zasledovalec je Lewis Hamilton, ki ima po odstopu na dirki za VN Španije 20 točk manj od rojaka. Tudi na četrtem mestu je Britanec, Norris ima pet točk manj od sedemkratnega svetovnega prvaka. Še veliko večja je razlika med vodilnima na konstruktorski lestvici – Mercedes ima 503 točke, Ferrari pa je pri 358.

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