Antonelli o dirki v Madridu: Nisem si zaslužil zmage

Stati na najvišji stopnički in poslušati himno svoje države so sanje vsakega dirkača. Kimi Antonelli je v Madridu že osmič letos prvi prečkal ciljno črto, a tokrat so bili občutki grenko-sladki: "Lepo je zmagati. Mislim, da sem bil hiter ob koncu dirke, a če sem realen in odkrit, si nisem zaslužil zmage, temveč si jo je zaslužil Lando Norris ."

Ta je kljub precejšnji smoli po dirki z izbranimi besedami spregovoril o 19-letnem zmagovalcu. "Od prve dirke sezone je njegova predstava impresivna. Naredil je zelo malo napak," je povedal aktualni svetovni prvak, tokrat drugi Max Verstappen pa dodal, da mora še naprej delati to, kar počne, saj je to preprosto fantastično.

Ključ do uspeha mladega Italijana je bil tokrat postanek ob virtualnem varnostnem avtomobilu. "Namenoma sem nekoliko upočasnil vožnjo, da bi postanek pravočasno ujel. Tokrat se je izšlo meni v prid," je dodal Antonelli, precej slabše pa je bil razpoložen njegov moštveni kolega George Russell: "Imamo lepo možnost, da osvojimo konstruktorski naslov prvaka, med dirkači pa realno nisem več v boju."