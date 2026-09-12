Se bo prevlada srebrnih puščic nadaljevala v kvalifikacijah?

Na novi madridski stezi, ki združuje začasno urejene javne ceste in stalni del dirkališča, sta bila v petek najbolje razpoložena dirkača Mercedesa – George Russell je dobil prvi trening, Kimi Antonelli pa drugega. Zadnji je prinesel razburljivo dogajanje, hkrati pa se je precej zavlekel. Lewis Hamilton je izgubil nadzor nad dirkalnikom in trčil v zaščitno ogrado, kar je prineslo dolgo prekinitev. V zadnjih sekundah treninga se je ponesrečil še Oliver Bearman, rdeča zastava pa je naznanila konec treninga, ki ga je dobil Antonelli.

Zaradi prevelike škode na dirkalniku Bearmana so se kvalifikacije začele brez 21-letnega Britanca.