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Formula 1

Vodja ekipe Ferrari po hospitalizaciji nazaj na dirkališču

Monte Carlo, 07. 06. 2026 12.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Frederic Vasseur

Vodja italijanske ekipe v formuli ena Ferrari, Frederic Vasseur, se je dan po tem, ko je bil iz neznanega razloga hospitaliziran, vrnil v prostore moštva formule 1 v Monaku, so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali pri Scuderii. VN Monaka na VOYO ob 14.30, od 14.50 pa tudi na Kanalu A.

Lewis Hamilton in Frederic Vasseur
Lewis Hamilton in Frederic Vasseur
FOTO: Profimedia

"Je že nazaj," je odgovorila tiskovna predstavnica italijanske ekipe. Iz ekipe so sicer najprej sporočili, da Vasseurja v soboto ne bo na dirkališču. Po zdravniških pregledih je ostal na opazovanju v lokalni kliniki, so sporočili na računu X in pri tem niso navedli, zaradi česa je moral vodja Ferrarija v bolnišnico. Francoz Frederic Vasseur je na čelu legendarne ekipe iz Maranella od leta 2023. Ferrari je v tej sezoni drugi v konstruktorskem prvenstvu s 147 točkami, za Mercedesom (219 točk), vendar njegova voznika, Charles Leclerc in Lewis Hamilton, še nista zmagala na petih dirkah za veliko nagrado.

Med njegovo odsotnostjo sta si dirkača Hamilton in Leclerc zagotovila tretje oziroma četrto startno izhodišče na dirki za veliko nagrado. "Čeprav ni bil na dirkališču, je bil Fred zelo vključen v naš dan. Pogrešali smo ga, ampak bil je tam in nas je podpiral," je Monačan Leclerc pojasnil v mešani coni. Dirko v Monaku boste lahko od 14.30 naprej spremljali na VOYO, ob 14.50 pa se priključi še Kanal A.

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