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Formula 1

Vodstvo Formule 1 za konec tedna v Avstriji odredilo izredne razmere

Spielberg, 25. 06. 2026 15.15 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
formula 1

Vodilni organ Formule 1 FIA (Mednarodna avtomobilistična zveza) je za dirkaški konec tedna v avstrijskem Spielbergu odredil izredne razmere zaradi vročinskega vala, ki je v zadnjem času zajel večji del Evrope. Ker je za nedeljo v času dirke napovedanih več kot 31 stopinj Celzija, bodo morali dirkači na sebi nositi hladilne jopiče.

Prizorišče v Avstriji bo prvo v letošnjem prvenstvu, ki bo razglašeno za vročinsko nevarno, kar je posledica vročinskega vala, ki je v zadnjem času zajel Evropo. Po pravilu, ki ga je FIA vpeljala po veliki nagradi Katarja leta 2023, na kateri so dirkači zaradi slabega počutja v vročini potrebovali zdravniško pomoč, morajo vsi dirkači na prizoriščih, za katera je na dan dirke napovedanih več kot 31 stopinj Celzija, nositi komplete za hlajenje.

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Po poročanju vremenske službe Mednarodne avtomobilistične zveze naj bi temperature v soboto in nedeljo presegle prag 31 stopinj Celzija. Med tretjim prostim treningom in kvalifikacijami napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, na začetku dirke v nedeljo popoldne ob 15. uri po lokalnem času pa naj bi se temperature dvignile nad 33 stopinj Celzija.

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Ker nošenje hladilnega sistema ni obvezno, morajo tisti dirkači, ki se odločijo, da tega ne bodo uporabljali, na sebi nositi balast, da preprečijo konkurenčno prednost zaradi neuporabe hladilne opreme.

Omenjeno pravilo je bilo prvič uporabljeno lansko leto v Singapurju in Združenih državah Amerike v Austinu.

Formula 1 - VN Avstrije
Formula 1 - VN Avstrije
FOTO: VOYO
formula 1 vn avstrije vročina

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