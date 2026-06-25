Vodstvo Formule 1 za konec tedna v Avstriji odredilo izredne razmere

Prizorišče v Avstriji bo prvo v letošnjem prvenstvu, ki bo razglašeno za vročinsko nevarno, kar je posledica vročinskega vala, ki je v zadnjem času zajel Evropo. Po pravilu, ki ga je FIA vpeljala po veliki nagradi Katarja leta 2023, na kateri so dirkači zaradi slabega počutja v vročini potrebovali zdravniško pomoč, morajo vsi dirkači na prizoriščih, za katera je na dan dirke napovedanih več kot 31 stopinj Celzija, nositi komplete za hlajenje.

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Po poročanju vremenske službe Mednarodne avtomobilistične zveze naj bi temperature v soboto in nedeljo presegle prag 31 stopinj Celzija. Med tretjim prostim treningom in kvalifikacijami napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, na začetku dirke v nedeljo popoldne ob 15. uri po lokalnem času pa naj bi se temperature dvignile nad 33 stopinj Celzija.

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Ker nošenje hladilnega sistema ni obvezno, morajo tisti dirkači, ki se odločijo, da tega ne bodo uporabljali, na sebi nositi balast, da preprečijo konkurenčno prednost zaradi neuporabe hladilne opreme.

Omenjeno pravilo je bilo prvič uporabljeno lansko leto v Singapurju in Združenih državah Amerike v Austinu.