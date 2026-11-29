"Za Ferrarijem so najslabše kvalifikacije v sezoni," je bil v soboto zvečer brez dlake na jeziku šef ekipe Fred Vasseur. Charles Leclerc bo startal kot sedmi, še dve mesti slabše izhodišče pa si je privozil Lewis Hamilton. Da so v garažah italijanske ekipe zatulili vsi alarmi, je poskrbel ogromen zaostanek, saj sta oba za zmagovalcem zaostala za več kot sekundo.

Lewis Hamilton ni skrival dejstva, da je Ferrarijev dirkalnik daleč od idealnega. FOTO: AP

Hamilton: Znova isto, prepočasni smo

Izkušeni Hamilton je iskal razloge za katastrofalno predstavo, a ni imel pravega odgovora. "Zelo frustrirajoče je. Enostavno smo preveč počasni," je razlagal po koncu sobotnega dogajanja. "Še vedno je vožnja zabavna, vendar enostavno nismo sposobni postavljati hitrih časov. Znova se nam dogaja isto, saj ne uspemo opraviti ustreznih popravkov na dirkalniku, da bi bili konkurenčni," besede Britanca navaja portal crash.net.

Hamilton je potarnal tudi nad dejstvom, da steza v Katarju ne ponuja obilo priložnosti za prehitevanje, zato bo med dirko težje karkoli nadoknaditi. "Ampak kjer je volja, tam je pot," je še pristavil trenutno tretjeuvrščeni dirkač sezone. Pred Russllom in Landom Norrisom pa ima vsega tri točke naskoka, tako da bo njegovo mesto na odru za zmagovalce že danes pod velikim vprašajem. Glede na videno v petek in soboto bo zares ogromno presenečenje, če ne bo do zmage prišel eden od Mercedesov. Russell je namreč "slavil" tudi na vseh prostih treningih, edini, ki se je lahko kosal z njim, pa je bil prav Antonelli.