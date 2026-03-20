Formula 1

Wheatley zapustil Audi, pred vrati prestop k Aston Martinu

Ljubljana, 20. 03. 2026 16.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Lu.M
Jonathan Wheatley

Pri Audiju so sporočili, da jih je zapustil njihov vodja ekipe Jonathan Wheatley. 58-letnik se je nemški ekipi pridružil iz vrst Red Bulla leta 2024. V zadnjih dneh so vse glasnejše govorice, da bo okrepil Aston Martin, kjer bo nadomestil tamkajšnjega vodjo Adriana Neweyja. Wheatleyja bo pri Audiju zamenjal Mattia Binotto.

Preberi še Alonso komaj čutil roke: vibracije sprožajo strah pred poškodbami živcev

Aston Martin nove sezone formule 1 ne bi mogel začeti slabše. Na zadnji VN Kitajske cilja znova nista prečkala oba dirkača Fernando Alonso in Lance Stroll. Pri britanskem moštvu največ težav povzroča pogonski sklop, ki ga razvija Honda, najbolj problematične so hude vibracije dirkalnika med dirkanjem. Pred prihajajočo veliko nagrado, ki se bo odvijala na Hondinih domačih tleh, so se pri zadnjeuvrščeni ekipi odločili, da v svoje vrste pripeljejo Jonathana Wheatleyja.

"Zaradi osebnih razlogov nas zapušča Jonathan Wheatley. Zahvaljujemo se mu za njegov doprinos k našemu projektu in mu želimo veliko sreče v nadaljevanju njegove kariere," so sporočili pri nemški ekipi. Britančevo mesto bo prevzel Mattia Binotto, ki vodi Audijev projekt formule 1.

Adrian Newey
Adrian Newey
FOTO: Profimedia

V četrtek je v medijih odjeknila novica, da se bo pri Aston Martinu s položaja vodje ekipe umaknil Adrian Newey, ki se bo osredotočil na delovanje v tehničnem delu ekipe. Njegov položaj bo zasedel Wheatley, ki bo britansko moštvo poskušal rešiti iz hude rezultatske krize v začetku sezone.

Šef Mercedesa: Lewis Hamilton je še vedno del družine

bibaleze
Portal
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
moskisvet
Portal
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
