Wheatley zapustil Audi, pred vrati prestop k Aston Martinu

Aston Martin nove sezone formule 1 ne bi mogel začeti slabše. Na zadnji VN Kitajske cilja znova nista prečkala oba dirkača Fernando Alonso in Lance Stroll. Pri britanskem moštvu največ težav povzroča pogonski sklop, ki ga razvija Honda, najbolj problematične so hude vibracije dirkalnika med dirkanjem. Pred prihajajočo veliko nagrado, ki se bo odvijala na Hondinih domačih tleh, so se pri zadnjeuvrščeni ekipi odločili, da v svoje vrste pripeljejo Jonathana Wheatleyja.

"Zaradi osebnih razlogov nas zapušča Jonathan Wheatley. Zahvaljujemo se mu za njegov doprinos k našemu projektu in mu želimo veliko sreče v nadaljevanju njegove kariere," so sporočili pri nemški ekipi. Britančevo mesto bo prevzel Mattia Binotto, ki vodi Audijev projekt formule 1.