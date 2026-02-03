Naslovnica
Formula 1

Williams razkril nov dirkalnik po izpuščenem testiranju v Barceloni

Grove, 03. 02. 2026 18.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Williams

Moštvo Williams je v spletni predstavitvi razkrilo videz dirkalnika za sezono 2026 svetovnega prvenstva v formuli 1. Britanska ekipa se je soočala z zahtevnim obdobjem, potem ko je zamujala z razvojem dirkalnika in izpustila neuradna testiranja v Barceloni.

Williams vstopa v novo obdobje pravil po svoji najboljši sezoni v zadnjih letih. Lani je britanska ekipa med konstruktorji zasedla peto mesto in se dvakrat vmešala v boj za stopničke, kar je bila njena najuspešnejša sezona po letu 2016.

Formula 1 2025 - lestvica ekip
Formula 1 2025 - lestvica ekip
FOTO: Sofascore.com

Z željo, da bi ta zagon prenesli v predsezono novega pravilnika za leto 2026, se je Williams že soočil s težavami pri zimskih pripravah. Ekipa je bila prisiljena odpovedati nastop na prvem predsezonskem testiranju v Barceloni. Sprva so se pojavile govorice, da Williams ni uspešno prestal varnostnih testov Fie, zaradi česar naj bi bil dirkalnik za odpravo težav precej nad minimalno dovoljeno maso.

Preberi še Od Fangia do Hamiltona, zdaj želi novo poglavje zgodovine pisati Russell

Vodja ekipe James Vowles je zanikal, da bi šlo za večji problem s težo, ter kot razlog za izpust Barcelone navedel proizvodne zamude, povezane s kompleksnostjo dirkalnikov po novih pravilih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V torek je Williams v spletni predstavitvi razkril svojo novo vpadljivo modro podobo za prihajajočo sezono in se pri tem odpovedal prvotnim načrtom o dogodku v živo. Vowles je že potrdil, da bo Williams pripravljen na naslednji dve testiranji v Bahrajnu (11.–13. in 18.–20. februarja) pred uvodno dirko sezone v Avstraliji marca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ekipa bo v prihajajoči sezoni nastopila z nespremenjeno dirkaško zasedbo: Alex Albon in Carlos Sainz. "Imamo odlično dirkaško zasedbo, nekaj izjemnih novih partnerjev, vse večjo bazo navijačev in želimo graditi na uspehih, ki smo jih pokazali lani, hkrati pa se dobro zavedamo izziva, ki je pred nami," pravi vodja ekipe.

Ob tem je Vowles še dodal: "Leto 2026 je naslednji korak na poti vrnitve Williamsa proti vrhu, saj vstopamo v novo ero športa, in zelo se veselimo prihajajoče sezone."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Albon, šele drugi dirkač v zgodovini formule 1, ki tekmuje pod okriljem tajske zastave, je navdušen nad videzom novega dirkalnika. "Vedno je nekaj posebnega, ko prvič vidiš novo poslikavo, in FW48 je videti neverjetno. Oblikovanje resnično izstopa, je drzno, sodobno in nezmotljivo. Komaj čakam, da ga navijači vidijo na stezi."

Carlos Sainz pa je pristavil: "FW48 jasno odraža naše ambicije za leto 2026. Oblikovanje slavi dediščino naše ekipe, hkrati pa prinaša svež, dinamičen videz za novo ero. Veselim se dirkanja v tej poslikavi."

Preberi še Kaj so pokazala neuradna testiranja v Barceloni?

Williams bo moral nekoliko nadoknaditi zamujeno, saj je vseh deset konkurenčnih ekip že opravilo testne kilometre v Španiji, med njimi tudi novinca Cadillac in Audi.

formula 1 williams

