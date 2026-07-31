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Formula 1

Wolff brez dlake na jeziku: So kot 'Telebajski'!

Madžarska, 31. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Toto Wolff

Dirka za Veliko nagrado Madžarske ni prinesla le napetega boja na stezi, temveč tudi ostre besede šefa Mercedesa Tota Wolffa. Avstrijec je po koncu preizkušnje javno kritiziral tekmece zaradi kaosa, ki je nastal po okvari sistema za signalizacijo modrih zastav, in pri tem uporabil nenavadno primerjavo.

Toto Wolff
Toto Wolff
FOTO: AP

Kimi Antonelli se je v zaključku dirke branil pred Lewisom Hamiltonom, ki je po postanku med virtualnim varnostnim avtomobilom prešel na mehkejše pnevmatike. Italijan je kljub pritisku uspel zadržati položaj, Tota Wolffa pa je razjezilo predvsem to, da se nekateri za krog zaostali dirkači niso dovolj hitro umaknili.

Težave je povzročila tudi odpoved sistema za signalizacijo modrih zastav, zato so se ekipe morale zanašati na ročna opozorila komisarjev in radijsko komunikacijo z dirkači. Wolff meni, da bi morale ekipe bolje poskrbeti, da njihovi dirkači ne bi ovirali boja za višja mesta.

"Inženirji so sedeli kot Telebajski. Svojim voznikom niso povedali, da se za njimi bije pravi boj za stopničke," je nejevoljno kritiziral Wolff.

Toto Wolff
Toto Wolff
FOTO: AP

"Naravnost sramotno je, da inženirji – ti 'Telebajski', ki sedijo za komandnimi pulti, dirkačem ne sporočajo, kaj se dogaja za njimi," je zaključil šef Mercedesa.

Primerjava s priljubljenimi otroškimi junaki je hitro pritegnila pozornost in zaokrožila tudi po družbenih omrežjih. Wolff je želel poudariti, da po njegovem mnenju nekateri inženirji niso dovolj dobro komunicirali s svojimi dirkači in jih niso opozorili, da se jim približujejo hitrejši tekmeci.

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Zmeda zaradi počasnejših dirkalnikov ni vplivala le na Mercedes. Oscar Piastri je izgubil dragocen čas, ko je pri poskusu prehitevanja Williamsovega dirkača Carlosa Sainza prišlo do stika. Nad dogajanjem na stezi je bil razočaran tudi Max Verstappen. Dirkača Racing Bullsa sta se pred njim zapletla v boj, zaradi česar je Nizozemec izgubil pomembne sekunde v zaključku dirke.

Antonelli je bil po drugi strani precej bolj miren in je ocenil, da je Mercedes iz dirke iztržil največ, kar je bilo mogoče.

"To je bil odličen ekipni dosežek. Tudi s strategijo smo tvegali, nato pa nekoliko popustili, ker smo bili zaskrbljeni glede varnosti. Kljub temu so me postavili v položaj, kjer sem se lahko boril za stopničke," je dodal mladi dirkač.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: AP

Napeto dogajanje na Madžarskem je tako odprlo še eno razpravo o komunikaciji med ekipami in njihovimi dirkači. Formula 1 se zdaj odpravlja na poletni premor, ki ga bodo ekipe izkoristile za analizo dosedanjega dela sezone, pripravo izboljšav in nabiranje novih moči za preostali del prvenstva.

Nadaljevanje sezone boste po poletnem premoru ponovno lahko spremljali na Kanalu A in na VOYO.

toto wolff formula1 Madžarska

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