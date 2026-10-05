Wolff brez dlake na jeziku: Zelo sem jezen

Georga Russella v letošnji sezoni spremlja obilica smole. Na VN Japonske je imel težave z nestabilnim zadkom, slabšo nastavitvijo dirkalnika in programsko napako. Na VN Kanade mu je po vodstvu na dirki v 30. krogu odpovedala baterija, zaradi česar je moral odstopiti. Na Madžarskem je imel ob štartu težave z elektroniko.
Zdaj pa je na VN Bahrajna, ko je kazalo, da bo končal na tretjem mestu in osvojil pomembne točke, pet krogov pred koncem odpovedala še pogonska enota. Zdelo se je, da bo v boju s svojim moštvenim kolegom pri Mercedesu, Kimijem Antonellijem, izgubil le tri točke, a se je njegova dirka zaradi težave z motorjem končala že v 50. krogu, ko je moral ustaviti ob robu dirkališča.
Russell je bil tako na številnih dirkah zaradi tehničnih težav prikrajšan za pomembne točke v boju za naslov.
Po dirki je Russell komentiral svoje težave z dirkalnikom: "Ja, mislim, skoraj se moraš smejati, to je, veste, več kot samo razočaranje. Tolikokrat se je to zgodilo v tej sezoni," in dodal "Res škoda. Res je škoda, ampak tako pač je."
Razočaranja nad razpletom dirke v Sepangu ni skrival niti vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff.
"Zelo sem jezen," je dejal in dodal "Najprej nismo imeli hitrosti, ki smo jo pričakovali pred dirkaškim vikendom, zato nas čaka še veliko dela, da se vrnemo na želeno raven, kar nam bo zagotovo uspelo. Da bi bilo vse skupaj še huje, je Georgeu nekaj krogov pred koncem odpovedala pogonska enota, kar je grozno za njegov boj za naslov in nikakor ni dobro niti za naše konstruktorske točke."
Wolff je svoje razočaranje strnil z ostrimi besedami: "Če pogledam celotno dirko, je bila to, če sem iskren, ena mojih najslabših izkušenj."
Kljub Wolffovemu nezadovoljstvu ima Mercedes v boju za konstruktorski naslov še vedno precejšnjo prednost. Pred prvim zasledovalcem, Scuderio Ferrari, ima kar 151 točk prednosti.
Toto Wolff je avstrijski poslovnež in nekdanji dirkač, ki je najbolj znan kot vodja ekipe Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Od leta 2013 ima v lasti tudi pomemben delež moštva. Pod njegovim vodstvom je Mercedes dosegel eno najuspešnejših obdobij v zgodovini športa, saj so med letoma 2014 in 2021 osvojili osem zaporednih konstruktorskih naslovov svetovnega prvaka, kar je rekordni dosežek.
Konstruktorski naslov je prestižna lovorika, ki jo v vsaki sezoni prejme tisto moštvo, čigar dirkači skozi celotno sezono zberejo največje število točk. Za razliko od dirkaškega naslova, ki se osredotoča na posameznika, konstruktorski naslov meri uspešnost celotne ekipe, vključno z inženirji, aerodinamiki in mehaniki, ki so zasnovali in izdelali dirkalnik. Ta naslov je za ekipe izjemno pomemben, saj odraža tehnološko superiornost in neposredno vpliva na razdelitev denarnih nagrad s strani krovne organizacije FIA.
Pogonska enota v Formuli 1 ni zgolj motor, temveč kompleksen hibridni sistem, ki združuje 1,6-litrski bencinski motor z notranjim zgorevanjem in dva sistema za rekuperacijo energije (ERS). Ti sistemi zajemajo kinetično energijo pri zaviranju ter toplotno energijo iz izpušnih plinov in jo pretvarjajo v električno energijo. Ta tehnologija omogoča dirkalnikom izjemno učinkovitost in dodatno moč, hkrati pa predstavlja vrhunec sodobnega avtomobilskega inženirstva.
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