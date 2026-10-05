Wolff brez dlake na jeziku: Zelo sem jezen

Georga Russella v letošnji sezoni spremlja obilica smole. Na VN Japonske je imel težave z nestabilnim zadkom, slabšo nastavitvijo dirkalnika in programsko napako. Na VN Kanade mu je po vodstvu na dirki v 30. krogu odpovedala baterija, zaradi česar je moral odstopiti. Na Madžarskem je imel ob štartu težave z elektroniko.

Zdaj pa je na VN Bahrajna, ko je kazalo, da bo končal na tretjem mestu in osvojil pomembne točke, pet krogov pred koncem odpovedala še pogonska enota. Zdelo se je, da bo v boju s svojim moštvenim kolegom pri Mercedesu, Kimijem Antonellijem, izgubil le tri točke, a se je njegova dirka zaradi težave z motorjem končala že v 50. krogu, ko je moral ustaviti ob robu dirkališča.

Russell je bil tako na številnih dirkah zaradi tehničnih težav prikrajšan za pomembne točke v boju za naslov.

Po dirki je Russell komentiral svoje težave z dirkalnikom: "Ja, mislim, skoraj se moraš smejati, to je, veste, več kot samo razočaranje. Tolikokrat se je to zgodilo v tej sezoni," in dodal "Res škoda. Res je škoda, ampak tako pač je."