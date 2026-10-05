Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Wolff brez dlake na jeziku: Zelo sem jezen

Sepang, 05. 10. 2026 09.06 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Toto Wolff

George Russell je VN Bahrajna na dirkališču v Sepangu končal razočarano. Ko je kazalo, da bo osvojil pomembne točke, je britanski dirkač zaradi težave z motorjem moral predčasno odstopiti. Razočaranja po dirki ni skrival niti šef Mercedesa Toto Wolff, ki je dirko označil za "eno svojih najslabših izkušenj".

Georga Russella v letošnji sezoni spremlja obilica smole. Na VN Japonske je imel težave z nestabilnim zadkom, slabšo nastavitvijo dirkalnika in programsko napako. Na VN Kanade mu je po vodstvu na dirki v 30. krogu odpovedala baterija, zaradi česar je moral odstopiti. Na Madžarskem je imel ob štartu težave z elektroniko.

Zdaj pa je na VN Bahrajna, ko je kazalo, da bo končal na tretjem mestu in osvojil pomembne točke, pet krogov pred koncem odpovedala še pogonska enota. Zdelo se je, da bo v boju s svojim moštvenim kolegom pri Mercedesu, Kimijem Antonellijem, izgubil le tri točke, a se je njegova dirka zaradi težave z motorjem končala že v 50. krogu, ko je moral ustaviti ob robu dirkališča.

Russell je bil tako na številnih dirkah zaradi tehničnih težav prikrajšan za pomembne točke v boju za naslov.

Po dirki je Russell komentiral svoje težave z dirkalnikom: "Ja, mislim, skoraj se moraš smejati, to je, veste, več kot samo razočaranje. Tolikokrat se je to zgodilo v tej sezoni," in dodal "Res škoda. Res je škoda, ampak tako pač je."

Toto Wolff - 2
Toto Wolff - 2
FOTO: AP

Razočaranja nad razpletom dirke v Sepangu ni skrival niti vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff.

"Zelo sem jezen," je dejal in dodal "Najprej nismo imeli hitrosti, ki smo jo pričakovali pred dirkaškim vikendom, zato nas čaka še veliko dela, da se vrnemo na želeno raven, kar nam bo zagotovo uspelo. Da bi bilo vse skupaj še huje, je Georgeu nekaj krogov pred koncem odpovedala pogonska enota, kar je grozno za njegov boj za naslov in nikakor ni dobro niti za naše konstruktorske točke."

Wolff je svoje razočaranje strnil z ostrimi besedami: "Če pogledam celotno dirko, je bila to, če sem iskren, ena mojih najslabših izkušenj."

Kljub Wolffovemu nezadovoljstvu ima Mercedes v boju za konstruktorski naslov še vedno precejšnjo prednost. Pred prvim zasledovalcem, Scuderio Ferrari, ima kar 151 točk prednosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Toto Wolff je avstrijski poslovnež in nekdanji dirkač, ki je najbolj znan kot vodja ekipe Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Od leta 2013 ima v lasti tudi pomemben delež moštva. Pod njegovim vodstvom je Mercedes dosegel eno najuspešnejših obdobij v zgodovini športa, saj so med letoma 2014 in 2021 osvojili osem zaporednih konstruktorskih naslovov svetovnega prvaka, kar je rekordni dosežek.

Konstruktorski naslov je prestižna lovorika, ki jo v vsaki sezoni prejme tisto moštvo, čigar dirkači skozi celotno sezono zberejo največje število točk. Za razliko od dirkaškega naslova, ki se osredotoča na posameznika, konstruktorski naslov meri uspešnost celotne ekipe, vključno z inženirji, aerodinamiki in mehaniki, ki so zasnovali in izdelali dirkalnik. Ta naslov je za ekipe izjemno pomemben, saj odraža tehnološko superiornost in neposredno vpliva na razdelitev denarnih nagrad s strani krovne organizacije FIA.

Pogonska enota v Formuli 1 ni zgolj motor, temveč kompleksen hibridni sistem, ki združuje 1,6-litrski bencinski motor z notranjim zgorevanjem in dva sistema za rekuperacijo energije (ERS). Ti sistemi zajemajo kinetično energijo pri zaviranju ter toplotno energijo iz izpušnih plinov in jo pretvarjajo v električno energijo. Ta tehnologija omogoča dirkalnikom izjemno učinkovitost in dodatno moč, hkrati pa predstavlja vrhunec sodobnega avtomobilskega inženirstva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
formula 1 mercedes George Russell Toto Wolff

Fia načrtuje temeljito preiskavo po kaotičnem začetku VN Bahrajna

24ur.com Šef Mercedesa po odstopu Antonellija kritičen do zanesljivosti dirkalnika
24ur.com Antonelli po odstopu: Seveda me boli, a tako ali tako ne bi zmagal
24ur.com Je Ronaldu odklenkalo? Se pripravlja kazenski pregon, prijetje in celo izgon?
24ur.com Verstappen po nenavadnem trku: Tega v karieri še nisem doživel
24ur.com 'Za Tour je žalostno, da je Tadej tako omagal'
24ur.com Leclerc po hudi nesreči v Monzi: Ne vidim dobro
24ur.com Hamilton priznal, da zunaj Formule 1 nerad vozi avtomobile
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi
To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Na gležnju je nosila skoraj milijon evrov vredne diamante
Na gležnju je nosila skoraj milijon evrov vredne diamante
vizita
Portal
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej nikoli ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej nikoli ni bila
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
cekin
Portal
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Napake, zaradi katerih po razhodu obtičimo na mestu
Napake, zaradi katerih po razhodu obtičimo na mestu
Medicinske sestre tik pred smrtjo pogosto slišijo isto besedo
Medicinske sestre tik pred smrtjo pogosto slišijo isto besedo
40 let je skrival skrivnost: Michael Douglas priznal, kaj se je zgodilo med njima
40 let je skrival skrivnost: Michael Douglas priznal, kaj se je zgodilo med njima
dominvrt
Portal
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
okusno
Portal
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984