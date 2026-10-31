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Zgodba se razvija

Rdeča zastava v prvem krogu kvalifikacij za VN Mehike

Mehika, 31. 10. 2026 21.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Formula 1 - Mehika

Treninge v Mehiki so zaznamovali odlična forma Ferrarija, Norrisov najhitrejši čas na zadnjem prostem treningu in incident med Maxom Verstappnom in Liamom Lawsonom, ki je poskrbel za dodatne napetosti. Zaradi izjemno majhnih razlik med vodilnimi ekipami lahko pričakujemo napete kvalifikacije v Mehiki. Prenos kvalifikacij na Kanalu A in Voyo.

Prvi krog kvalifikacij za VN Mehike

Začetek kvalifikacij je odprl domačin Sergio Perez. Že v prvem krogu je na stezi zaplapolala rdeča zastava. Težave so se pojavile za Fernanda Alonsa, kateremu so po radijski zvezi sporočili, da naj ustavi svoj dirkalnik.

Dogajanje na treningih

Prvi prosti treningi pred dirko za VN Mehike so postregli z zanimivim dogajanjem, največ pozornosti pa je pritegnil Max Verstappen. Nizozemec se je med drugim zapletel v incident z Liamom Lawsonom, kar je povzročilo precej napetosti med dirkačema in dodatno razburkalo dogajanje na stezi.

Prvi trening je pripadel Charlesu Leclercu, ki je s časom 1:18.128 končal pred Mercedesovima Kimijem Antonellijem in Frederikom Vestijem. Posebnost prvega treninga je bila tudi priložnost za mlade dirkače, saj je kar deset ekip svojim rednim dirkačem prepustilo mesto novincem.

Ferrari je dobro formo potrdil tudi na drugem treningu, kjer je Leclerc znova postavil najhitrejši čas. Drugo mesto je zasedel Lando Norris, tretji pa je bil George Russell. Trening je zaznamoval trk med Verstappnom in Lawsonom, zaradi katerega je zaplapolala rdeča zastava. Oba dirkača sta za incident prejela kazen in s tem izgubila eno mesto na štartnem položaju nedeljske dirke.

Na tretjem treningu je najboljši čas postavil Norris, ki je bil le 0,001 sekunde hitrejši od Antonellija. Tretje mesto je pripadlo Monačanu, četrti je bil Oscar Piastri, peti pa Verstappen. Razlike med najboljšimi so bile tako izjemno majhne, kar napoveduje zanimiv boj v kvalifikacijah.

Pozornost je pritegnil tudi Gabriel Bortoleto, ki zaradi težav z dirkalnikom ni uspel postaviti časa. Prav tako je imel težave domači dirkač Sergio Perez, pri katerem je ekipa zaradi previdnosti opravila menjavo pogonske enote.

Pred kvalifikacijami tako Ferrari kaže zelo dobro formo, McLaren pa je z Norrisom na zadnjem treningu dokazal, da lahko tudi oni posežejo po najboljšem štartnem položaju.

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Max Verstappen Charles Leclerc Kimi Antonelli VN Mehike kvalifikacije

Norris presenetil in zmagal na zadnjem treningu pred kvalifikacijami

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