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Formula 1
Zgodba se razvija
Zadnji prosti trening pred kvalifikacijami
Pred najboljšimi dirkači v Formuli 1 je še zadnji trening pred popoldanskimi kvalifikacijami za VN Belgije na kultni stezi v Spa-Francorchampsu, ki jih boste lahko od 16.00 dalje spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Pravkar pa torej poteka še tretji prosti trening, ki ga lahko prav tako spremljate na Kanalu A in VOYO.
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