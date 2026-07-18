Zadnji prosti trening pred kvalifikacijami

Pred najboljšimi dirkači v Formuli 1 je še zadnji trening pred popoldanskimi kvalifikacijami za VN Belgije na kultni stezi v Spa-Francorchampsu, ki jih boste lahko od 16.00 dalje spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Pravkar pa torej poteka še tretji prosti trening, ki ga lahko prav tako spremljate na Kanalu A in VOYO.