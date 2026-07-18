Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1
Zgodba se razvija

Zadnji prosti trening pred kvalifikacijami

Spa-Francorchamps, 18. 07. 2026 12.30 pred 35 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Kimi Antonelli

Pred najboljšimi dirkači v Formuli 1 je še zadnji trening pred popoldanskimi kvalifikacijami za VN Belgije na kultni stezi v Spa-Francorchampsu, ki jih boste lahko od 16.00 dalje spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Pravkar pa torej poteka še tretji prosti trening, ki ga lahko prav tako spremljate na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Belgije
Formula 1 - VN Belgije
FOTO: VOYO
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
formula 1 tretji trening kvalifikacije vn belgije kimi antonelli

Lewis Hamilton je družinski človek: Imejte svoje ljudi ob sebi

24ur.com Martin najhitrejši na prvem treningu, Binder pa na drugem
24ur.com Quartararo: V Motegiju se sezona začenja znova
24ur.com Se po jutru dan pozna? Marc Marquez najhitrejši na treningu
24ur.com Mir na trnih pred VN Porugalske: Tokrat si želim boljše izkušnje
24ur.com Quartararo: Zadnja zmaga Ducatija me ne skrbi
24ur.com Dirkači komaj čakajo, da bodo 'črpali' navijaško evforijo v Le Mansu
24ur.com 'Quartararoju bo v Silverstonu spet spodrsnilo in prvenstvo bo odprto'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi
Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi
Kdaj hormoni po porodu spet pridejo v ravnovesje?
Kdaj hormoni po porodu spet pridejo v ravnovesje?
Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke?
Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke?
zadovoljna
Portal
Ali dolgi lasje res bolj izpadajo? Dermatologi razkrivajo, zakaj nas dolžina pogosto zavede
Najlepši zaročni prstani slavnih v letu 2026
Najlepši zaročni prstani slavnih v letu 2026
Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov
Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov
7 znakov, da vaše medenično dno potrebuje več pozornosti
7 znakov, da vaše medenično dno potrebuje več pozornosti
vizita
Portal
Ženske po 40. letu opažajo te spremembe – a jih pogosto napačno razumejo
Lindsey Vonn pet mesecev po padcu: gleženj še ni zaceljen
Lindsey Vonn pet mesecev po padcu: gleženj še ni zaceljen
Rak grla se lahko sprva kaže neopazno: to so prvi opozorilni znaki
Rak grla se lahko sprva kaže neopazno: to so prvi opozorilni znaki
Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite
Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite
cekin
Portal
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
moskisvet
Portal
Poškodba je ni ustavila: Lindsey Vonn dokazala, zakaj velja za borko
To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji
To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji
Po razhodu s Petrom pokazala, kaj ta zdaj zamuja
Po razhodu s Petrom pokazala, kaj ta zdaj zamuja
5 skrivnih tehnik manipulacije, s katerimi vas šef drži pod nadzorom
5 skrivnih tehnik manipulacije, s katerimi vas šef drži pod nadzorom
dominvrt
Portal
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
okusno
Portal
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Rango
Rango
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804