V živo na Kanal A in VOYO: Tretji prosti trening prekinjen z rdečo zastavo

Formula 1 - VN Monaka FOTO: VOYO

Dirkaški konec tedna v Monte Carlu se je začel povsem po željah domačih navijačev. Prvi prosti trening je namreč dobil Charles Leclerc, ki je leta 2024 na domači dirki že slavil zmago. Uspeh Ferrarija je z drugim mestom dopolnil Lewis Hamilton, s tretjim časom pa je prijetno presenetil Max Verstappen. Podobno razmerje moči je pokazal tudi popoldanski trening, le da sta se Ferrarija izmenjala na prvih dveh mestih: Hamilton je bil desetinko sekunde hitrejši od Leclerca, tretji čas pa je znova pripadel Nizozemcu.

Lewis Hamilton je v Monaku dobil drugi prosti trening. FOTO: Profimedia

Če so bili v petek še precej daleč časov Ferrarija, pa so na sobotnem prostem treningu Mercedesi nakazali, da jih vendarle še ne gre povsem odpisati. Po slabi polovici zadnjega treninga je prvo mesto držal vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli, njegov moštveni kolega George Russell je bil tretji, med njiju pa se je prebil Leclerc. Bolje je šlo tudi McLarnoma, Oscar Piastri se je prebil med prvo peterico, med najboljših sedem se je po petkovih tehničnih težavah prebil tudi Lando Norris. Nekoliko pa sta v primerjavi s petkovimi treningi popustila Max Verstappen in Lewis Hamilton.

George Russell FOTO: Profimedia

Tudi na tretjem prostem treningu ni šlo brez rdeče zastave. Tokrat jo je "zakuhal" Oliver Bearman, ki se je dobrih deset minut pred koncem zaletel v steno, na srečo pa jo je odnesel brez poškodb.

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