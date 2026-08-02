Zakaj se zavore Cadillaca nenehno vžigajo?

Cadillac se že celotno sezono spopada s težavami z zavorami. Na VN Madžarske pa je kljub uvedbi številnih popravkov, namenjenih preprečevanju takšnih situacij, prišlo do vžiga.

Vžig zavor na VN Madžarske. FOTO: Profimedia

Zavore so zračno hlajene, pri čemer zavorni kanali zajemajo čim več zraka, ne da bi pri tem ogrožali aerodinamično ravnovesje dirkalnika. Ta zrak se nato usmerja skozi več kot tisoč odprtin v zavornih kolutih, da se hitro ohladijo ključni sestavni deli, katerih temperatura lahko doseže tudi do 1200 C. Ker so se vžigi na zavorah pojavljali občasno, tudi na VN Avstrije, kjer sta oba dirkalnika ekipe zaradi te težave odstopila že v prvih krogih, je Cadillac na VN Madžarske prinesel nove sprednje zavorne kanale. A to ni rešilo težave, saj je Valtteri Bottas med dirko doživel vžig dirkalnika in bil prisiljen z dirkalnikom trčiti ob zid, da ga je ustavil.

Valtteri Bottas je moral dirkalnik ustaviti ob zid. FOTO: Profimedia