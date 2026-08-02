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Formula 1

Zakaj se zavore Cadillaca nenehno vžigajo?

Budimpešta, 02. 08. 2026 18.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
H.B.
Gašenje zavor dirkalnika ekipe Cadillac

Ekipa Formule 1 Cadillac se je v prvi polovici sezone spopadala z vrsto vžigov zavor. "Zavore se preprosto preveč segrejejo in pride do točke, ko notri vse začne goreti," je pojasnil dirkač ekipe Valtteri Bottas, potem ko se je problem ponovno pojavil na VN Madžarske.

Cadillac se že celotno sezono spopada s težavami z zavorami. Na VN Madžarske pa je kljub uvedbi številnih popravkov, namenjenih preprečevanju takšnih situacij, prišlo do vžiga.

Vžig zavor na VN Madžarske.
Vžig zavor na VN Madžarske.
FOTO: Profimedia

Zavore so zračno hlajene, pri čemer zavorni kanali zajemajo čim več zraka, ne da bi pri tem ogrožali aerodinamično ravnovesje dirkalnika. Ta zrak se nato usmerja skozi več kot tisoč odprtin v zavornih kolutih, da se hitro ohladijo ključni sestavni deli, katerih temperatura lahko doseže tudi do 1200 C.

Ker so se vžigi na zavorah pojavljali občasno, tudi na VN Avstrije, kjer sta oba dirkalnika ekipe zaradi te težave odstopila že v prvih krogih, je Cadillac na VN Madžarske prinesel nove sprednje zavorne kanale. A to ni rešilo težave, saj je Valtteri Bottas med dirko doživel vžig dirkalnika in bil prisiljen z dirkalnikom trčiti ob zid, da ga je ustavil.

Valtteri Bottas je moral dirkalnik ustaviti ob zid.
Valtteri Bottas je moral dirkalnik ustaviti ob zid.
FOTO: Profimedia

"Ti novi sprednji zračni kanali so bili namenjeni rešitvi tega problema in preprečitvi njegovega pojava, a očitno še vedno potrebujemo več zračnega pretoka v zavorah," je dejal Bottas.

Vžig uniči vse, je dogajanje na Madžarskem komentiral finski dirkač. "Pravzaprav sem v krogu pred ciljem popolnoma izgubil zavore. Mislim, da so pregorele zavorne cevi, zato sem moral dirkalnik ustaviti ob zidu."

Bottas pred dirko VN Nizozemske, ki sledi po premoru, ne pričakuje novih delov dirkalnika, vendar upa, da bo napredek vsaj pri zavorah.

"A na neki točki bo prišel trenutek, ko se bomo 100-odstotno osredotočili na naslednje leto," je še dodal.

Formula 1 Valtteri Bottas Cadillac

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