Zaradi prevelike porabe goriva nas čakajo krajše dirke Formule 1

Krovna organizacija motošporta je v ponedeljek napovedala spremembe pravil v formuli 1, ki vključujejo skrajšanje dirk za veliko nagrado in opustitev nekaterih predlaganih posegov v zasnovo menjalnikov. Pri Fii in vodstvu formule 1 so v ločenih izjavah pojasnili, da je bilo to skrajšanje neizogibna posledica predhodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih. Glavni razlog za krajšanje dirk je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami.

Zaradi prilagoditev pravil o motorjih se spreminja razmerje med močjo motorja z notranjim izgorevanjem in električno energijo. Ker se bo povečal pretok goriva, bodo dirkalniki porabili več bencina. Številne ekipe želijo zaradi proračunskih omejitev (finančne kapice) v naslednjih sezonah obdržati obstoječe šasije dirkalnikov. Če bi dirke ostale enako dolge, bi morali preoblikovati šasije, da bi vanje vgradili večje rezervoarje za gorivo, kar pa bi bilo za moštva izjemno drago.

Skrajšanje razdalje je torej kompromis, ki ekipam omogoča uporabo trenutnih rezervoarjev brez dodatnih astronomskih stroškov razvoja. Ta sprememba bo stopila v veljavo v sezoni 2027. V praksi to pomeni, da bodo dirke na večini prizorišč krajše za dva do tri kroge. Edina izjema ostaja znamenita dirka za veliko nagrado Monaka, ki bo zaradi svoje specifičnosti obdržala krajšo razdaljo 260 kilometrov.