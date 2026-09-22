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Formula 1

Zaradi prevelike porabe goriva nas čakajo krajše dirke Formule 1

London, 22. 09. 2026 07.37 pred 50 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
VN Španije

Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) in njena komisija za formulo 1 sta v ponedeljek uradno potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale s 305 na 290 kilometrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dirka Formula 1
Dirka Formula 1
FOTO: AP

Krovna organizacija motošporta je v ponedeljek napovedala spremembe pravil v formuli 1, ki vključujejo skrajšanje dirk za veliko nagrado in opustitev nekaterih predlaganih posegov v zasnovo menjalnikov. Pri Fii in vodstvu formule 1 so v ločenih izjavah pojasnili, da je bilo to skrajšanje neizogibna posledica predhodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih. Glavni razlog za krajšanje dirk je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami.

Zaradi prilagoditev pravil o motorjih se spreminja razmerje med močjo motorja z notranjim izgorevanjem in električno energijo. Ker se bo povečal pretok goriva, bodo dirkalniki porabili več bencina. Številne ekipe želijo zaradi proračunskih omejitev (finančne kapice) v naslednjih sezonah obdržati obstoječe šasije dirkalnikov. Če bi dirke ostale enako dolge, bi morali preoblikovati šasije, da bi vanje vgradili večje rezervoarje za gorivo, kar pa bi bilo za moštva izjemno drago.

Skrajšanje razdalje je torej kompromis, ki ekipam omogoča uporabo trenutnih rezervoarjev brez dodatnih astronomskih stroškov razvoja. Ta sprememba bo stopila v veljavo v sezoni 2027. V praksi to pomeni, da bodo dirke na večini prizorišč krajše za dva do tri kroge. Edina izjema ostaja znamenita dirka za veliko nagrado Monaka, ki bo zaradi svoje specifičnosti obdržala krajšo razdaljo 260 kilometrov.

VN Monaka
VN Monaka
FOTO: Profimedia

Prav tako so opustili načrte za homologacijo menjalnikov oziroma zahtevo po njihovem poenotenju pri vseh dirkalnikih. S tem ukrepom želijo ohraniti svobodo dobaviteljev pri razvoju. Komisija je spremenila tudi pravila glede fiksne triurne časovne omejitve za dirke, ki jih prekine dež, z namenom, da bi "gledalcem zagotovili čim boljšo možnost za ogled celotne dirke v primeru prekinitev".

Namesto togega triurnega okvira bodo dirke dobile vnaprej določen fiksni časovni konec za vse dirkaške aktivnosti, prilagojen lokalnim pogojem in sončnemu zahodu; denimo za nočne dirke bodo imeli na razpolago več prožnosti. Ukinja se dosedanja fiksna omejitev, po kateri se je morala celotna prireditev z vsemi prekinitvami (rdečimi zastavami zaradi dežja ali nesreč) zaključiti v treh urah od uradnega začetka.

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formula 1 dirke gorivo sprememba

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KOMENTARJI4

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seter73
22. 09. 2026 08.27
hahaha pa koga imate vi za bebebce..15km skrajsana dirka, a dirka vsak drugi teden na drugem koncu sveta kamor pride 100.000 ljudi iz celega sveta
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0 0
jablan
22. 09. 2026 08.18
Kar naj ukinejo to že dolgo ni več to kar bi moralo biti,jaz že leta več ne gledam
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-1
0 1
Nianana95
22. 09. 2026 08.16
A niso zato vpeljali baterijske sklope? Najbolje, da kar pedala zmontirajo in vozniki gonijo po pistah.
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0 0
zmerni pesimist
22. 09. 2026 08.04
Ma to z tolikimi omejitvami itak ni več dirka
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+1
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