Zavrnili so SP zaradi formule: mesto, ki je reklo ne Infantinu in tega ni obžalovalo

Ta odločitev sicer ni nova, saj datira pet let nazaj, a je nekoliko neopazno ostalo dejstvo, da je tako veliko mesto zavrnilo svetovno prvenstvo zaradi formule 1 in jazz festivala. Na prvi pogled zveni nenavadno, a v resnici ni daleč od resnice.

Za hrvaške navijače, ki sanjajo o poti v Kanado, bo edina destinacija Toronto, medtem ko je Montreal ostal le kulisa. Toronto in Vancouver bosta v 39 dneh gostila 13 tekem. Hrvaška bo igrala v Torontu proti Panami, isto mesto pa bo gostilo tudi tekmo Bosne in Hercegovine proti Švici. Zdaj, ko je dirkaški konec tedna formule 1 v Kanadi zaključen, je čas za vprašanje: je Montreal leta 2021 sprejel pravo odločitev?

Visoka cena gostiteljstva

Po poročanju kanadskega CBC so razkriti interni dokumenti, sporočila in elektronska pošta jasno pokazali, zakaj se je Montreal odločil tako. Pogoji pogodbe, ki jih je FIFA ponudila tudi Torontu in Vancouverju, so bili za Montreal praktično nesprejemljivi.

George Russell je slavil pred dnevi na VN Montreala. FOTO: Profimedia

Čeprav je mesto uradno umaknilo kandidaturo zaradi finančnih težav, so bili pogoji, kot poudarja danes ministrica za stanovanjsko politiko Quebeca Caroline Proulx, takrat pristojna za turizem, bistveno širši. Montreal bi moral za organizacijo plačati visoko ceno



Olimpijski stadion bi bil zaprt skoraj tri mesece, igrišče nedostopno skoraj dve leti, Fifa pa bi prevzela nadzor nad ključnimi mestnimi lokacijami od maja do julija. Poleg tega mesto teden pred in po finalu ne bi smelo organizirati večjih športnih dogodkov.

To bi neposredno ogrozilo ključne prireditve, kot so Velika nagrada Kanade v formuli 1, jazz festival, montrealski triatlon in festival Francos de Montreal. "Fifa je bila pohlepna in ni bilo šans, da bi poklicala Formulo 1 in jim rekla, da morajo odpovedati dogodke," je dejala Proulx.

Toronto zdaj plačuje ceno

Medtem ko je Montreal izstopil, Toronto danes občuti posledice. Mestni svetnik Josh Matlow, ki je sprva podpiral kandidaturo, danes za ESPN priznava, da je bila odločitev vprašljiva.

"Če pogledam nazaj, je bil to grozen posel za naše prebivalce. Dali smo jim prazen ček. To je najslabši sporazum, kar sem jih videl."

Sprva so stroške organizacije ocenili na 25 do 40 milijonov evrov, danes pa se pričakujejo vsaj 330 milijonov evrov. Podobno se je zgodilo v Vancouvru, kjer so stroški sedmih tekem narasli z 205 na kar 535 milijonov dolarjev – povprečno okoli 850 tisoč evrov na minuto igre.

Lekcija iz preteklosti

Montreal ima z velikimi dogodki grenko izkušnjo. Olimpijske igre leta 1976 so mestu pustile dolg, ki so ga odplačevali več desetletij – dokončno šele leta 2006.

Ta "brazgotina" še danes vpliva na odločitve. Čeprav študije napovedujejo milijardne prihodke od mundiala, jih je treba jemati z rezervo, saj jih je pripravila sama FIFA.

Raje preverjena formula, kot nepreverjeni mundial

Montreal se je odločil za preverjeno pot – formulo 1. Dirka v mestu vsako leto privabi okoli 360.000 obiskovalcev in milijone gledalcev po svetu. Ulice okoli steze Gillesa Villeneuva se spremenijo v mešanico karnevala in romanja, hoteli so razprodani, restavracije polne.

Strošek organizacije dirke znaša med 15 in 20 milijoni evrov, medtem ko mesto ustvari okoli 160 milijonov evrov prihodkov. Pri letošnjih, višjih cenah vstopnic bi lahko bili prihodki še večji.

Če to primerjamo s pogoji FIFA, postane razlika očitna: formula 1 pomeni relativno varno naložbo z visokim donosom, medtem ko bi svetovno prvenstvo zahtevalo bistveno večja vlaganja z manj predvidljivim izkupičkom.

Modrost ali zamujena priložnost?