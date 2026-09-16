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Formula 1

Koledar Formule 1 2027 prinaša vrnitev Portugalske in Turčije

Ljubljana, 16. 09. 2026 13.52 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
R.S.
Formula 1

Formula 1 in FIA sta po potrditvi s strani Svetovnega sveta za motošport objavili koledar svetovnega prvenstva Formule 1 za leto 2027, ki vključuje 24 dirk za veliko nagrado v 22 državah in 10 sprinterskih dirk. Dirkači bodo testiranja opravili med 24. in 27. februarjem, prvenstvo se bo začelo z dirko v Bahrajnu 14. marca in končalo z dirko 12. decembra v Abu Dabiju. Koledar vključuje tudi vrnitev dirkališča Portimao na Portugalskem in Veliko nagrado Turčije v Istanbulu.

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Predsezonska testiranja bodo potekala v Bahrajnu od 24. do 27. februarja, preden se bo prvenstvo 2027 kraljice motošporta začelo z dirko v Savdski Arabiji. Nato se koledar seli v Avstralijo, na Japonsko in Kitajsko, nato sledita veliki nagradi Miamija in Kanade. Evropski del sezone vključuje vrnitev Formule 1 na Portugalsko junija (po dirki v Monaku), oktobra pa se na koledar vrača Turčija, in sicer med dirkama v Azerbajdžanu in Singapurju. Zaključni del sezone prinaša dirke v Austinu, Ciudad de Mexicu, So Paulu in Las Vegasu, ki jim sledita še zadnji dve preizkušnji v Katarju in Abu Dabiju.

Koledar Formule 1 za sezono 2027.
Koledar Formule 1 za sezono 2027.
FOTO: Formula 1

Koledar za leto 2027, ki združuje zgodovinska prizorišča in pomembne svetovne destinacije na petih celinah, odraža nadaljnjo rast priljubljenega motošporta kot globalne športne in zabavne platforme, hkrati pa podpira njene dolgoročne cilje trajnosti z učinkovitejšim geografskim razporedom dirk skozi sezono.

V novi sezoni deset sprinterskih preizkušenj

Zaradi nenehnega uspeha in velikega zanimanja za ta format se je število dirk s sprintom za leto 2027 povečalo s šest na deset, kar navijačem, organizatorjem, televizijskim hišam in partnerjem skozi celotno sezono prinaša še več tekmovalnega dogajanja. Podatki, zbrani od uvedbe sprinta leta 2021, kažejo, da je skupna gledanost koncev tedna s sprintom za 12 % višja kot pri koncih tedna brez njega, da so kvalifikacije za sprint med navijači do trikrat bolj priljubljene od prostih treningov, da 82 % obiskovalcev meni, da sprint povečuje vrednost njihove vstopnice ter da 75 % ljubiteljev kraljice motošporta meni, da dirke s sprintom bogatijo koledar sezone.

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Bahrajn, Avstralija, Japonska, Monako in Abu Dabi bodo prvič gostili sprinterske dirke, pri čemer bodo navijači v Monaku lahko uživali v dveh napetih kvalifikacijskih delih, v katerih bodo dirkači na ozkih ulicah Monte Carla prikazali svoje vrhunsko znanje in natančnost. Sprinterske dirke se vračajo tudi v Montreal, Silverstone, Monzo, So Paulo in Lusail, kar bo gledalcem po vsem svetu zagotovilo še bolj razburljive dirkaške konce tedna.

Predsednik FIA navdušen nad koledarjem

"Koledar svetovnega prvenstva v Formuli 1 za leto 2027 je jasen odraz globalne privlačnosti in nenehne rasti našega športa. S štiriindvajsetimi dirkami za veliko nagrado na petih celinah, vrnitvijo Portugalske in Turčije ter možnostjo razširjenega programa sprinterskih dirk koledar združuje tradicijo, inovativnost in vključevanje navijačev, hkrati pa ohranja najvišje športne standarde," je dejal prvi mož Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) Mohammed Ben Sulayem.

Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze Mohammed Ben Sulayem.
Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze Mohammed Ben Sulayem.
FOTO: AP

"Zahvaljujem se vodstvu Formule 1, promotorjem, nacionalnim športnim organom, uradnikom in prostovoljcem FIA ter vsem našim deležnikom za njihovo sodelovanje in predanost. Skupaj še naprej krepimo svetovno prvenstvo v najbolj priljubljenem motošportu in zagotavljamo izjemno sezono za tekmovalce ter navijače po vsem svetu," je zaključil Ben Sulayem.

"Formula 1 je vse uspešnejša in privablja novo občinstvo po vsem svetu"

"Koledar za leto 2027 združuje nekatera najbolj ikonična dirkališča in živahna mesta na svetu ter ustvarja izjemno prizorišče za še eno nepozabno sezono Formule 1. Navdušeni smo, da v prvenstvu pozdravljamo Portugalsko in Turčijo ter da širimo število sprinterskih dirk na deset; s tem bomo navijačem ponudili še več intenzivnosti, drame in tesnega boja 'kolo ob kolesu', zaradi česar je naš šport tako poseben," je ob oznanitvi koledarja za naslednjo sezono dejal prvi mož Formule 1.

Predsednik in izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali.
Predsednik in izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali.
FOTO: AP

"Formula 1 je vse uspešnejša in privablja novo občinstvo po vsem svetu. Najboljši dirkači na svetu se bodo iz tedna v teden merili na nekaterih najzahtevnejših stezah v motošportu, pri čemer jih bodo podpirale vrhunske ekipe, svetovno priznani proizvajalci in globalni partnerji. Skupaj ustvarjajo spektakel, ki v svetu športa nima primere. Medtem ko nadaljujemo to izjemno pot rasti, se želim zahvaliti našim navijačem po vsem svetu, saj prav njihova strast poganja vse, kar počnemo," je še dodal Domenicali.

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"Zahvaljujem se predsedniku FIA Ben Sulayemu ter zvezi FIA, našim ekipam in dirkačem, promotorjem, partnerjem, sponzorjem ter gostiteljskim mestom za njihovo nenehno zavzetost in podporo; prav tako cenimo izjemno predanost prostovoljcev, redarjev in uradnikov, katerih trdo delo omogoča izvedbo vsake dirke za veliko nagrado. Z velikim navdušenjem pričakujemo uresničitev tega koledarja in se veselimo sezone, polne nepozabnih trenutkov, ostrega tekmovanja in vrhunske zabave za naše navijače po vsem svetu," je zaključil Italijan.

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