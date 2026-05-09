Zvezdniški Messi rekorde ruši tudi v svetu formule 1

Kimi Antonelli je s tretjo zaporedno zmago postal prvi dirkač, ki je na Veliki nagradi Miamija do slavja prišel z najboljšega štartnega izhodišča. Izjemni, komaj 19-letni Italijan je tako še utrdil svoj status vodilnega v skupnem seštevku, kjer je povišal svojo prednost pred moštvenim kolegom Georgom Russllom . Antonellija je po zgodovinski zmagi v cilju pričakal nogometni superzvezdnik Lionel Messi , ki je na Floridi poskrbel za pravo histerijo na družbenih omrežjih.

Argentinec je s svojo prisotnostjo poskrbel tudi za nov rekord uradnega profila X formule 1. Objava, da si bo Argentinec dirko ogledal na licu mesta, je namreč presegla neverjetno številko 370 tisoč všečkov, s čimer je postala najbolj priljubljena objava v zgodovini tega profila. Messi je pred dirko obiskal rojaka v karavani F1 Franca Colapinta, ki je trenutek označil za "najlepšega v mojem življenju." Pred sliko velikega Argentinca je rekord držalo čustveno slovo Lewisa Hamiltona od svojega psa, ki ga je objavil lanskega septembra.