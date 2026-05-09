Formula 1

Zvezdniški Messi rekorde ruši tudi v svetu formule 1

Miami, 09. 05. 2026 15.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Lu.M
Lionel Messi

Prejšnji konec tedna je karavana formule 1 postregla z novim izredno zanimivim dirkaškim dogajanjem. V Miamiju je do tretje zaporedne zmage prišel neverjetni Kimi Antonelli, ki je spisal novo poglavje v zgodovini kraljice motošporta. Na Veliki nagradi je bil prisoten tudi Lionel Messi, ki je zrušil rekord priljubljenosti in poskrbel za pravo eksplozijo na družbenih omrežjih.

Lionel Messi, Kimi Antonelli in George Russell
FOTO: Profimedia

Kimi Antonelli je s tretjo zaporedno zmago postal prvi dirkač, ki je na Veliki nagradi Miamija do slavja prišel z najboljšega štartnega izhodišča. Izjemni, komaj 19-letni Italijan je tako še utrdil svoj status vodilnega v skupnem seštevku, kjer je povišal svojo prednost pred moštvenim kolegom Georgom Russllom. Antonellija je po zgodovinski zmagi v cilju pričakal nogometni superzvezdnik Lionel Messi, ki je na Floridi poskrbel za pravo histerijo na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Argentinec je s svojo prisotnostjo poskrbel tudi za nov rekord uradnega profila X formule 1. Objava, da si bo Argentinec dirko ogledal na licu mesta, je namreč presegla neverjetno številko 370 tisoč všečkov, s čimer je postala najbolj priljubljena objava v zgodovini tega profila. Messi je pred dirko obiskal rojaka v karavani F1 Franca Colapinta, ki je trenutek označil za "najlepšega v mojem življenju." Pred sliko velikega Argentinca je rekord držalo čustveno slovo Lewisa Hamiltona od svojega psa, ki ga je objavil lanskega septembra.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

