Fury proti Wilderju 3: tiha maša na novinarski konferenci

V Los Angelesu je bil na novinarski konferenci tudi uradno naznanjen tretji del obračuna Tyson Fury proti Deontayu Wilderju, ki bo potekal 24. julija v areni T-Mobile v Las Vegasu.

Na konferenci sta se soočila nepričakovano mirna "stara znanca" Tyson Fury in Deontay Wilder. Za razliko od novinarskih konferenc pred prvima dvema obračunoma se tekmeca nista obkladala z zbadljivkami in sta spoštljivo odgovarjala na vprašanja novinarjev. Dejansko je sicer odgovarjal le Fury, saj je imel Wilder celotno konferenco na glavi slušalke in ni spregovoril niti ene same besede. Namesto njega je na vprašanja odgovarjal njegov novi trener in bivši boksar Malik Scott, ki je bil pred nekaj leti tudi partner za trening varovančevemu nasprotniku Furyju in takrat na treningu proti Britancu tudi utrpel počen bobnič, ob kar se je obregnil tudi Fury.

Tihi Wilder je sicer že ob neuradni napovedi trilogije na vprašanje, kako ga je sploh prvi poraz v karieri spremenil, dejal: "Nič se ni spremenilo. Še vedno gre za en obraz, eno ime, enega prvaka – Deontaya Wilderja." Zraven je še dodal: "Sem v najboljši formi v življenju. 24. julija bom ljudem pokazal, zakaj sem še vedno najboljši boksar na svetu."

Furyju pa ob odgovarjanju na vprašanja ni manjkalo samozavesti: "Zadnjih 18 mesecev brezplačno živim v Wilderjevi glavi. V najinem zadnjem obračunu sem ga uničil in zaradi nekega čudnega razloga si tega želi še enkrat. Pa naj bo. Velikega lenuha bom nokavtiral."