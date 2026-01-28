Armenci potrdili prvo mesto, napredovali tudi Hrvati

Armenija je v boj z Litvo lahko šla sproščena, saj si je že pred tem zagotovila prvo mesto po zmagah nad Ukrajino in Češko. Na drugi strani pa je nekaj malega možnosti za napredovanje še imela Litva kljub le točki proti Čehom v uvodnem krogu. Zmaga za slednjo je bila nujna, obenem pa bi na drugi tekmi v Rigi morala Češka ugnati Ukrajino. Toda do tega ni prišlo, Ukrajinci so slavili, debitanti Litovci pa so se poslovili od EP. Tako Litovci kot Armenci so bili tokrat nekoliko oslabljeni, saj zaradi kazni niso smeli igrati Vladimir Derendiajev pri Litvi ter Nikita Hromih in Arsen Petrosov pri Armeniji. Bolje pa je začela slednja, v tretji minuti je povedal z golom Denisa Nevedrova. Armenci so po sicer dokaj previdni prvi polovici polčasa znova zagrozili v 10. minuti, ko je Gamlet Manukjan oplazil prečko. V prvem polčasu sta imeli sicer obe ekipi približno enako število strelov, toda nekaj več konkretnosti so pokazali Armenci, ki so podvojili prednost v 19. minuti. takrat je v kazenskem prostoru streljal Mikael Gandiljan, žoga pa se je od Deividasa Reimarisa odbila v mrežo za 2:0. Litovce je v dokaj izenačeni predstavi v igro vrnil Edgaras Baranauskas, ko je v 25. minuti zadel z desne strani za 1:2, Gamlet Manukjan pa je malce pozneje na drugi strani zatresel okvir domačih vrat. So si pa Litovci želeli priti vsaj do izenačenja, imeli tudi priložnosti za to, toda v 30. minuti prejeli nov zadetek, po protinapadu se je med armenske strelce vpisal Vladimir Sanosjan. Baranauskas je v 35. minuti še vzbudil nekaj upanja domači zasedbi z golom za 2:3, posebej še po neizkoriščeni desetmetrovki Denisa Nevedrova po šestem litovskem akumuliranem prekršku, tolažilno točko za tretje mesto v skupini pa je gostiteljem prinesel Gytis Vasylius z lepim lobom v 37. minuti za končnih 3:3.

Ukrajinci ugnali Češko za zagotovili četrtfinale

Ukrajinska futsalska reprezentanca je v zadnjem krogu skupinskega dela Eura v Rigi premagala Češko s 5:3 (2:0). Ukrajinci so si s tem zagotovili drugo mesto v skupini B in se skupaj z Armenijo prebili v četrtfinale. Ukrajina, ena favoritov tega EP in trikrat zaporedoma polfinalistka na velikih tekmovanjih, je po porazu v uvodnem krogu proti Armeniji morala četrtfinale potrjevati na obračunu s Češko. Med osmerico bi jo popeljal že neodločen izid. Možnosti za preboj v nadaljevanje je imela tudi Češka, ki pa bi nujno morala zmagati, a od tega ni bilo nič. Svoje delo so namreč po pričakovanjih opravili Ukrajinci, ki se bodo v četrtfinalu merili s Francozi. Ukrajina, tokrat je lovila 11. preboj v četrtfinale na svojem 12. EP, je bolje začela tekmo, a si že po dobrih petih minutah nabrala štiri akumulirane prekrške. Sicer pa je več poskušala (16-2 v strelih v dobri polovici prvega polčasa), vendar je svoje delo v vratih dobro opravljal Jan Žežulka, ki je tokrat dobil priložnost pred Michalom Hulo. Čeprav so Ukrajinci prevladovali, so si sredi polčasa priigrali še peti akumuliran prekršek, tako da so bili Čehi, ki so lovili prve izločilne boje po EP 2010 (takrat so bili tretji), tik pred desetmetrovko. Toda do nje ni prišlo, so pa Ukrajinci povedli, ko je z leve strani z nizkim strelom v 15. minuti zadel Igor Černjavskji. Le slabo minuto zatem je bilo že 2:0, ko se je s precej sreče za Ukrajince žoga od Jevgenija Žuka odbila v mrežo Čehov, pri katerih je po rdečem kartonu na prejšnji tekmi manjkal Jiri Zapotocky. Artem Farenjuk je bil nekaj sekund zatem blizu tretjemu zadetku, vendar žogo poslal v vratnico. V uvodu drugega dela so Čehi zahtevali kazenski strel zaradi igranja z roko, a ga niso dobili, so pa od začetka igrali z igralcem-vratarjem, kar so Ukrajinci kaznovali v 23. minuti, ko je v prazno mrežo zadel Danjil Abakšin. Nekaj minut pozneje je z lepo potezo do strela v kazenskem prostoru prišel znova Žuk, a je bil Žežulka na mestu. Abakšin je v 28. minuti po kotu z lepim strelom zadel za dovolj prepričljivih 4:0, pri Čehih pa je v 30. zaostanek zmanjšal Pavel Drozd. Do konca tekme so padli še trije zadetki, v 36. in 39. minuti sta Adam Knobloch in Radim Zaruba dosegla drugi in tretji češki gol, Nazar Šved pa v 36. petega za Ukrajince.

Hrvaška futsal reprezentanca FOTO: Uefa

Hrvati po preobratu v četrtfinale

Hrvaška reprezentanca je v zadnjem v Rigi premagala Latvijo s 4:1 (1:1). V četrtfinale sta se iz skupine A prebili Francija in Hrvaška Tako Latvijci kot Hrvati so imeli priložnost iz tega dvoboja priti do četrtfinala, s tem, da so Hrvati morali zmagati. To jim je tudi zasluženo uspelo, večji del tekme so bili Hrvati boljši tekmec, razliko pa so naredili v drugem polčasu. Hrvaška bo četrtfinalu igrala proti Armeniji, Latvija pa je končala nastope na svojem debitantskem nastopu na EP. Latvijci so uvodoma preživeli pritisk Hrvatov, ki so morali nujno zmagati, sami pa povedli v peti minuti, ko je po kotu z volejem z desne strani zadel Edgars Tarakanovs. Štiri minute pozneje je bil Antonio Sekulić blizu izenačenju, a je zadel vratnico, sicer pa je hrvaške poskuse ustavljal na tem prvenstvu precej razpoloženi latvijski vratar Rainers Murnieks. Hrvati so bili v tistem trenutku edina ekipa na tem EP z več kot 50 streli v okvir vrat na tem EP, a tudi tokrat so naleteli na razigranega vratarja. Ta pa je le klonil v 20. minuti, ko je z leve strani po tleh sprožil Josip Jurlina in izenačil na 1:1. V prvem polčasu je bilo sicer kar 26:3 v strelih za hrvaško vrsto. Hrvati so tudi drugi polčas začeli odločno, pritiskali, v 25. minuti pa tudi povedli. Vratar Ante Piplica je z roko žogo vrgel v nasprotni kazenski prostor, tam jo je sprejel "sidraš" Luka Perić, se spretno obrnil in poskrbel za 2:1. Vitor Lima je v 31. minuti še povečal prednost Hrvatov, potem ko je sam prišel pred vratarja, ga zaobšel in žogo poslal v mrežo. Hrvaška vrsta je bila tako na pragu želene zmage za preboj v četrtfinale, Latvija pa morala tvegati in zaigrati z igralcem-vratarjem. To tveganje se ji ni izplačalo, saj je v 36. minuti David Mataja poslal žogo v prazno mrežo za 4:1. Svoj delež je z obrambami nato dodal še Piplica za miren zaključek tekme.

Francija potrdila prvo mesto