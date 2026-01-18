'Boljšega uvoda v EP, kot bo petkov s Španci, si ne bi mogli želeti'

Evropsko prvenstvo v futsalu, ki bo trajalo med 21. januarjem in 7. februarjem, boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO!

Zadnja pripravljalna tekma na Vrhniki proti izjemno močnim Ukrajincem je kljub porazu z 0:2 potrdila, da slovenska futsal reprezentanca dobro pripravljena pričakuje skorajšnji začetek evropskega prvenstva. Selektor Tomislav Horvat je ponudil priložnost štirinajsterici igralcev, da okusijo čar igranja proti eni od najmočnejših reprezentanc na svetu, za uvodno tekmo EP-ja proti favoriziranim Špancem naslednji petek v Stožicah pa bo po lastnih besedah najverjetneje računal na 10 do 11 mož v dresih s slovenskim grbom na prsih. Dobro delo med vratnicama sta opravila tudi oba vratarja Nejc Berzelak in Marko Peček.

"Ostalo je še nekaj dni do začetka prvenstva, ki ga bomo pričakali v dobri formi. Jasno je, da nas čaka še nekaj dela v tehnično-taktičnem smislu oziroma podrobnosti, ki jih moramo izboljšati do uvodne tekme z močnimi Španci. Veseli me, da smo v zadnji pripravljalni tekmi dobili občutek, za kako visoko kvalitativno raven tekmeca gre. In nič drugače ne bo proti Španiji. Ukrajinci in Španci so si namreč v večini prvin igre zelo podobni," meni selektor Horvat, miren in povsem osredotočen na petkovo preizkušnjo z eno od favoritinj prihajajočega prvenstva stare celine. "Vemo, da bomo proti omenjenim ekipam, kot sta Španija in Ukrajina, v večjem delu tekme v podrejenem položaju. Igralci se bodo morali do potankosti držati vseh navodil, ki se jih bomo dogovorili pred tekmo. Imam dober občutek, saj je delovna vnema v reprezentanci na zelo visoki ravni," še dodaja slovenski strokovnjak.

Igor Osredkar: "Naj Stožice 'pokajo' po šivih, za ostalo bomo poskrbeli mi na igrišču.'

Tudi kapetan naših futsalistov Igor Osredkar, ki je v svoji karieri doživel in videl praktično vse, optimistično zre k uvodni preizkušnji na EP. "To je bil najboljši mogoči test pred petkovo tekmo s Španijo. Videli smo, kaj nam še manjka, saj Španci ne odpuščajo niti najmanjše napake. Za borbenost in pristop se ni bati, k temu moramo dodati le še nekaj nogometnega, kar bo naše tekmece spravilo v zadrego," pet dni pred prvim obračunom v ljubljanskih Stožicah pravi Osredkar. Prav uvodne tekme na velikih tekmovanjih so vselej specifične, na kar računa tudi 39-letni slovenski kapetan. "Pričakujem vrhunsko vzdušje in nabito polne stoženske tribune. Naj se ustvari evforija, naj Stožice 'pokajo' po šivih, za ostalo pa bomo poskrbeli mi na igrišču," še sporoča prvi med enakimi v slovenski futsal izbrani vrsti.