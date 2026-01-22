Delivec pravice na futsal Euru pojasnjuje razlike v primerjavi z nogometom

Pred našim mikrofonom smo ga pozdravili, preden se je podal na pot v Litvo in Latvijo, kjer bo delil pravico na tekmah skupine A in B. Med razlikami v pravilih futsala in nogometa izpostavlja predvsem akumulirane prekrške. Vsaka ekipa lahko v futsalu na polčas naredi pet prekrškov, šesti pa je kaznovan z desetmetrovko za nasprotnika. "Igra je veliko hitrejša, tempa ne moreš tako upočasniti. Težje je soditi futsal kot velik nogomet, ker vsak prekršek šteje, zato ne moreš strasti preprosto umiriti z nekaj prekrški," je pojasnil Dejan Veselič, ki je lani sodil tudi v finalu Lige prvakov.

Med največjimi izzivi svojega posla poudarja ohranjanje ustreznega kriterija, ne da bi strasti preveč zavrele. "Vedno je najbolj neugodno najti pravi kriterij. Sem pristaš višjega kriterija, ki ga lažje sprejmejo v tujih prvenstvih, medtem ko se pri nas nanj še navajamo," je dodal. Velika novost na letošnjem evropskem prvenstvu je uporaba video sodniškega pomočnika. "Video pomočnik je identičen kot v košarki in rokometu. Selektorji imajo v vsakem polčasu po en izziv. Če so uspešni, ga obdržijo. Posnetek pogledajo sodniki, ki se potem odločijo, ali bodo odločitev spremenili, in ne soba VAR, kot je to v navadi v nogometu."

Futsal igrišče je dolgo 40 in široko 20 metrov. FOTO: Uefa

Veseliča, ki je sodil tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, smo vprašali, kaj so glavne prednosti futsala v primerjavi z nogometom za nevtralne gledalce. "Verjetno igra futsal več rekreativcev kot nogomet. Zaradi manjšega igrišča je več dogajanja. Tempo je višji, ker so dovoljene leteče menjave." Veselič v četrtek sodi obračun med Litvo in Češko, kjer bo njegov prvi pomočnik Aleš Močnik Perič.