Francozi do prve polfinalne vstopnice na EP v futsalu

Francozi prvi polfinalisti EP v futsalu

Francozi, ki so prvič igrali v četrtfinalu EP, so izločili za mnoge favorizirano Ukrajino in se ji oddolžili za poraz v tekmi za tretje mesto na prejšnjem svetovnem prvenstvu. Junak tokratne zmage francoske zasedbe, ki se bo v polfinalu merila z boljšo iz nedeljskega dvoboja med Portugalsko in Belgijo, je bil Souheil Mouhoudine s tremi zadetki. Obe ekipi sta imeli v uvodu nekaj obetavnih akcij, eno lepših pa je v peti minuti zapravil Jevgenij Žuk, ko je iz bližine žogo poslal čez gol. Malce pozneje je z razdalje žogo mimo cilja poslal Igor Korsun, zatem pa je tudi Francija pritisnila in v deveti minuti imela po protinapadu dve lepi priložnosti za vodilni zadetek, a je ostalo pri 0:0.

Vladislav Pervijejev je pozneje namučil francoskega vratarja Francisa Lokokaja, dobre štiri minute pred koncem polčasa pa imel še odprt strel z leve strani, a zgrešil. Na drugi strani pa tudi Francozom ob svojih napadih ni uspelo spremeniti začetnega izida. Ekipi sta sicer skupaj v prvem delu sprožili 39 strelov. V drugem polčasu pa se je izid le spremenil, in sicer v 28. minuti. Takrat je lepo prodrl Mamadou Siragassy Toure, njegovo podajo pa je spretno unovčil Amine Gueddoura za vodstvo Francije. Toda dve minuti zatem je pomemben član francoske vrste Abdessamad Mohammed dobil rdeči karton, saj je z roko preprečil izenačujoči zadetek Ukrajincev. Ti so tako na voljo dobili šestmetrovko, ki jo je unovčil Žuk za 1:1.