Francozi do prve polfinalne vstopnice na EP v futsalu

Riga, 31. 01. 2026 19.04 pred 15 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Francozi prvi polfinalisti EP v futsalu

Francoska futsalska reprezentanca je prva polfinalistka evropskega prvenstva, ki ga gostijo Slovenija, Latvija in Litva. Francozi so v četrtfinalu v Rigi po podaljšku premagali Ukrajince s 4:2 (0:0, 1:1). Danes bo še en četrtfinale, in sicer ob 19.00 v Kaunasu, merili se bosta Armenija in Hrvaška.

FOTO: Profimedia

Francozi, ki so prvič igrali v četrtfinalu EP, so izločili za mnoge favorizirano Ukrajino in se ji oddolžili za poraz v tekmi za tretje mesto na prejšnjem svetovnem prvenstvu. Junak tokratne zmage francoske zasedbe, ki se bo v polfinalu merila z boljšo iz nedeljskega dvoboja med Portugalsko in Belgijo, je bil Souheil Mouhoudine s tremi zadetki.

Obe ekipi sta imeli v uvodu nekaj obetavnih akcij, eno lepših pa je v peti minuti zapravil Jevgenij Žuk, ko je iz bližine žogo poslal čez gol. Malce pozneje je z razdalje žogo mimo cilja poslal Igor Korsun, zatem pa je tudi Francija pritisnila in v deveti minuti imela po protinapadu dve lepi priložnosti za vodilni zadetek, a je ostalo pri 0:0.

Vladislav Pervijejev je pozneje namučil francoskega vratarja Francisa Lokokaja, dobre štiri minute pred koncem polčasa pa imel še odprt strel z leve strani, a zgrešil. Na drugi strani pa tudi Francozom ob svojih napadih ni uspelo spremeniti začetnega izida. Ekipi sta sicer skupaj v prvem delu sprožili 39 strelov.

V drugem polčasu pa se je izid le spremenil, in sicer v 28. minuti. Takrat je lepo prodrl Mamadou Siragassy Toure, njegovo podajo pa je spretno unovčil Amine Gueddoura za vodstvo Francije. Toda dve minuti zatem je pomemben član francoske vrste Abdessamad Mohammed dobil rdeči karton, saj je z roko preprečil izenačujoči zadetek Ukrajincev. Ti so tako na voljo dobili šestmetrovko, ki jo je unovčil Žuk za 1:1.

V zaključku rednega dela so Francozi kazali več želje po zmagovitem zadetku, a jim ga ni uspelo doseči, zato je sledil desetminutni podaljšek. V tega je Ukrajina nesla pet akumuliranih prekrškov, Francija pa štiri. Prav slednja je zaradi šestega prekrška Ukrajincev hitro prišla do desetmetrovke, to pa je izvrstno s strelom pod prečko izkoristil Mouhoudine za 2:1 v 41. minuti.

Francozi, ki so bili takrat tudi že pri petih prekrških, pa so povečali prednost še pred iztekom prvih petih minut podaljška, znova je zadel Mouhoudine, ki je pred vrati spremenil smer žogi.

Ukrajinci so bili primorani v igro z letečim vratarjem, toda prav Mouhodine je to kaznoval in v 48. minuti zadel v prazno mrežo za 4:1 ter svoj šesti gol na EP, s čimer se je na vrhu lestvice strelec izenačil z Belgijcem Omarjem Rahoujem. Ukrajinci so nato prek Korsuna le še unovčili desetmetrovko za 2:4.

voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
