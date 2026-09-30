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Futsal

Futsal pred polno tribuno Maksimirja, med strelci tudi dva Slovenca

Zagreb, 30. 09. 2026 19.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Futsal Dinamo

Futsal na nogometnem stadionu, polna južna tribuna in bučno navijanje Bad Blue Boysov. Maksimir je gostil nenavaden športni spektakel, na katerem sta med strelci izstopala tudi Slovenca Luka Čop in Žan Janež. Prvi je Futsal Dinamo popeljal v vodstvo, drugi pa začel preobrat puljske Istre, ki je v uvodnem krogu hrvaškega prvenstva slavila z 2:1.

Na zagrebškem Maksimirju so gledalci seveda vajeni nogometnih tekem, tokrat pa jih je pričakal drugačen prizor. Pred južno tribuno so postavili parket, na njem pa sta se za prvenstvene točke pomerila Futsal Dinamo in Istra Pula. Prvo uradno futsal tekmo zagrebškega kluba na Maksimirju je spremljalo okoli 3500 gledalcev.

Bad Blue Boysi so nenavadnemu obračunu dodali glasno navijaško spremljavo in baklado, zaradi katere je bila tekma na začetku tudi za kratek čas prekinjena. Na igrišču pa sta pomembni vlogi odigrala slovenska predstavnika, vsak na svoji strani.

Luka Čop je domače navijače razveselil v 18. minuti. Po hitri akciji je Kristian Čekol poslal žogo na drugo vratnico, kjer jo je slovenski futsalist potisnil v mrežo za vodstvo Dinama z 1:0. Zagrebčani so imeli v prvem polčasu več od igre, še višjo prednost pa jim je z obrambami preprečeval gostujoči vratar Danijel Starčić.

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Po odmoru je odgovoril Žan Janež. V 22. minuti je z močnim strelom od daleč premagal Antona Piplico in poskrbel za izenačenje. Šest minut pozneje so gostje dokončali preobrat. David Pernić je po odbiti žogi našel Kristijana Vasića, ta pa je zadel za 2:1.

Dinamo je v zaključku vse moči usmeril v napad in poskusil tudi z vratarjem v polju, a razpoloženega Starčića ni več premagal. Istra je tako odnesla tri točke in domačim pokvarila slavje ob zgodovinskem nastopu.

Futsalski obračun je bil del zaključka prireditve Dinamo vikend. Na parketu, ki je bil nekoč položen v Ledeni dvorani Doma sportova, so pred tem prijateljsko tekmo odigrali tudi košarkarji Dinama in Zagreba. Ob turnirjih in revijalnem nastopu Dinamovih veteranov so za dodatno popestritev poskrbeli še slovenski akrobati Dunking Devils. Slovencev torej v Zagrebu ni manjkalo.

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