Futsal pred polno tribuno Maksimirja, med strelci tudi dva Slovenca

Na zagrebškem Maksimirju so gledalci seveda vajeni nogometnih tekem, tokrat pa jih je pričakal drugačen prizor. Pred južno tribuno so postavili parket, na njem pa sta se za prvenstvene točke pomerila Futsal Dinamo in Istra Pula. Prvo uradno futsal tekmo zagrebškega kluba na Maksimirju je spremljalo okoli 3500 gledalcev.

Bad Blue Boysi so nenavadnemu obračunu dodali glasno navijaško spremljavo in baklado, zaradi katere je bila tekma na začetku tudi za kratek čas prekinjena. Na igrišču pa sta pomembni vlogi odigrala slovenska predstavnika, vsak na svoji strani.

Luka Čop je domače navijače razveselil v 18. minuti. Po hitri akciji je Kristian Čekol poslal žogo na drugo vratnico, kjer jo je slovenski futsalist potisnil v mrežo za vodstvo Dinama z 1:0. Zagrebčani so imeli v prvem polčasu več od igre, še višjo prednost pa jim je z obrambami preprečeval gostujoči vratar Danijel Starčić.