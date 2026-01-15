Naslovnica
Futsal

Na prvenstvu bo igral tudi za sestro, ki je izgubila bitko z rakom

Šenčur, 15. 01. 2026 20.48 pred eno minuto 3 min branja 0

Simon Valant Jan Lukač STA
2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1

Slovenska futsal reprezentanca se je ob začetku priprav na evropsko prvenstvo zbrala v Šenčurju. Turnir, ki bo med 21. januarjem in 7. februarjem potekal tudi v Ljubljani, bo imel za nekatere igralce poseben pomen. Med njimi je tudi Jeremy Bukovec, ki bo nastop na domačem evropskem prvenstvu doživel z močno osebno noto.

  Iz 24UR: Slovensko futsal reprezentanco do prve tekme EP loči le še dober teden dni
    Iz 24UR: Slovensko futsal reprezentanco do prve tekme EP loči le še dober teden dni
    Iz 24UR: Evropsko prvenstvo v futsalu je pred vrati

Slovenija je leta 2018 že gostila evropsko prvenstvo. Takrat so Slovenci remizirali z Italijo in premagali Srbijo ter si zagotovili uvrstitev v četrtfinale, kjer so klonili proti Rusiji. Prvenstva se dobro spominja Jeremy Bukovec, ki je zdaj eden ključnih členov slovenske izbrane vrste.

"Sva bila tisto leto s sestro skupaj na prvenstvu. Takrat je tudi izgubila bitko z rakom, zato bo to prvenstvo zame morda še toliko bolj posebno. Igral bom tudi zanjo – ne na tribunah, ampak tam zgoraj," je čustveno povedal Bukovec.

Izbranci selektorja Tomislava Horvata so opravili prvi trening in začeli piliti zadnje podrobnosti pred uvodno tekmo skupine C, v kateri bo Slovenija 23. januarja v Stožicah igrala proti futsalski velesili Španiji. Ta skupaj s Portugalsko sodi v najožji krog favoritov za naslov evropskega prvaka.

Preberi še Selektor prepričan, da so sposobni poseči po medalji

"Vsi že nestrpno čakamo, da se prvenstvo začne v polnih Stožicah," je pred prvim treningom dejal Nejc Hozjan. Po njegovem mnenju je dejstvo, da Slovenija turnir odpira proti Španiji, celo prednost. "Te reprezentance iz tekme v tekmo dvigujejo raven igre, zato je morda celo bolje, da jih dobimo takoj."

Hozjan poudarja, da bodo na treningih največ pozornosti namenili prekinitvam in podrobnostim v igri. "Naše prednosti vidimo v čvrsti obrambi, agresivnosti in navijačih, ki nam lahko dajo dodaten zagon. Če igramo dobro, lahko premagamo vsakogar."

S tem se strinja tudi Bukovec, ki opozarja, da bo na prvenstvu odločala zbranost od prve do zadnje tekme. "Šli bomo tekmo po tekmo. Začnemo s Španijo, igramo doma, pred svojimi gledalci – to je nekaj najlepšega."

V slovenskem taboru se zavedajo, da bo zelo pomembna tudi druga tekma skupine proti Belgiji, za napredovanje v četrtfinale pa bosta po vsej verjetnosti potrebni dve zmagi. Poleg Španije in Belgije v skupini C nastopa še Belorusija, ki slovi po hitri in dinamični igri.

Tekme skupine C bodo na sporedu 23., 26. in 29. januarja. Prvi dan bosta ob 17.30 igrali Belorusija in Belgija, ob 20.30 pa se bo domača reprezentanca pomerila s Španijo. Vse tekme bodo na ogled tudi v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com

Slovenija bo na svojem osmem, sedmem zaporednem evropskem prvenstvu vse tekme odigrala v Stožicah. Pred začetkom turnirja Slovence v soboto na Vrhniki čaka še pripravljalna tekma z močno Ukrajino. "Težka preizkušnja, ki jo moramo vzeti zelo resno. Lahko nam pokaže stvari, ki bodo koristne že proti Španiji," še dodaja Bukovec.

Na evropskem prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc, razdeljenih v štiri skupine. V četrtfinale se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine.

Selektor prepričan, da so sposobni poseči po medalji

