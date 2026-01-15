Na prvenstvu bo igral tudi za sestro, ki je izgubila bitko z rakom

icon-chevron-right 1 29 icon-chevron-right Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

Trening slovenske futsal reprezentance Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

2026 1 15 Trening Futsal Šenčur 1 Damjan Žibert

























































Slovenija je leta 2018 že gostila evropsko prvenstvo. Takrat so Slovenci remizirali z Italijo in premagali Srbijo ter si zagotovili uvrstitev v četrtfinale, kjer so klonili proti Rusiji. Prvenstva se dobro spominja Jeremy Bukovec, ki je zdaj eden ključnih členov slovenske izbrane vrste. "Sva bila tisto leto s sestro skupaj na prvenstvu. Takrat je tudi izgubila bitko z rakom, zato bo to prvenstvo zame morda še toliko bolj posebno. Igral bom tudi zanjo – ne na tribunah, ampak tam zgoraj," je čustveno povedal Bukovec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Izbranci selektorja Tomislava Horvata so opravili prvi trening in začeli piliti zadnje podrobnosti pred uvodno tekmo skupine C, v kateri bo Slovenija 23. januarja v Stožicah igrala proti futsalski velesili Španiji. Ta skupaj s Portugalsko sodi v najožji krog favoritov za naslov evropskega prvaka.

"Vsi že nestrpno čakamo, da se prvenstvo začne v polnih Stožicah," je pred prvim treningom dejal Nejc Hozjan. Po njegovem mnenju je dejstvo, da Slovenija turnir odpira proti Španiji, celo prednost. "Te reprezentance iz tekme v tekmo dvigujejo raven igre, zato je morda celo bolje, da jih dobimo takoj."

Hozjan poudarja, da bodo na treningih največ pozornosti namenili prekinitvam in podrobnostim v igri. "Naše prednosti vidimo v čvrsti obrambi, agresivnosti in navijačih, ki nam lahko dajo dodaten zagon. Če igramo dobro, lahko premagamo vsakogar." S tem se strinja tudi Bukovec, ki opozarja, da bo na prvenstvu odločala zbranost od prve do zadnje tekme. "Šli bomo tekmo po tekmo. Začnemo s Španijo, igramo doma, pred svojimi gledalci – to je nekaj najlepšega."

V slovenskem taboru se zavedajo, da bo zelo pomembna tudi druga tekma skupine proti Belgiji, za napredovanje v četrtfinale pa bosta po vsej verjetnosti potrebni dve zmagi. Poleg Španije in Belgije v skupini C nastopa še Belorusija, ki slovi po hitri in dinamični igri. Tekme skupine C bodo na sporedu 23., 26. in 29. januarja. Prvi dan bosta ob 17.30 igrali Belorusija in Belgija, ob 20.30 pa se bo domača reprezentanca pomerila s Španijo. Vse tekme bodo na ogled tudi v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com