Futsal

Ni šlo brez črnih minut, a Slovenija še sanja četrtfinale

Ljubljana, 27. 01. 2026 06.00 pred 7 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič Simon Valant
Slovenija – Belgija

Bilo je bolj dramatično, kot smo si ob polčasu nadejali, a Slovenija je zdržala zaključni nalet Belgijcev za prve tri točke na domačem evropskem prvenstvu v futsalu. Po zmagi s 5:4 je kapetan Igor Osredkar izpostavil, da bi morali zmagovalca odločiti že veliko prej. Selektor Horvat pa je padec v igri pripisal predvsem pomanjkanju izkušenj.

  • Vrhunci drugega polčasa na tekmi Slovenija – Belgija
    00:19
    Vrhunci drugega polčasa na tekmi Slovenija – Belgija
  • Vrhunci prvega polčasa Slovenija – Belgija
    01:30
    Vrhunci prvega polčasa Slovenija – Belgija

"Vsa čast publiki, pomagala nam je v ključnih trenutkih. Ampak tekmo bi morali odločiti že prej. Pri 5:3 smo imeli dve, tri stoodstotne priložnosti. Sami smo tekmo pripeljali v infarktno končnico, tega si ne bi smeli dovoliti," je misli po izjemno pomembni zmagi nad Belgijo strnil kapetan Igor Osredkar.

Slovenija je tako kot proti Španiji hitro prejela zadetek, Grello je Belgijce popeljal v vodstvo že v drugi minuti. Sledilo je izvrstno nadaljevanje prvega polčasa, ki ga je četa Tomislava Horvata dobila s 5:2.

V nadaljevanju pa so Belgijci pokazali, da visoka zmaga nad Belorusijo v prvem krogu (4:0) še zdaleč ni bila naključna. Izkoristili so napake slovenske obrambe, se približali na 5:4, a je Slovenija na krilih glasnega domačega občinstva vendarle zdržala vse nalete nasprotnika. 

Slovenija junaško zdržala za veliko zmago nad Belgijo

"Moramo biti zadovoljni. Tri točke nas držijo v igri za četrtfinale. Analizirati moramo naše napake, ki jih je bilo kar nekaj predvsem v obrambi," je še dodal Osredkar, medtem ko je selektor Horvat priznal, da mu je ob zadnjem zvoku sirene neizmerno odleglo.

Če bi Belgijci uspeli priti do točke, bi lahko najbolj objokovali zapravljene priložnosti v drugem polčasu, ki jih je bilo kar nekaj. Najlepši je zapravil Jure Suban.

"Ničesar ne morem zameriti igralcem. Nervoza je očitna in ne da se je kar izničiti. To prihaja z izkušnjami. Na koncu smo lahko srečni, da smo proti res dobri Belgiji zmagali in se lahko zdaj v miru pripravimo na zadnjo tekmo v skupini," se je Horvatu smejalo po tekmi.

Horvat pohvalil odziv po prvem zadetku

Horvat je bil, kakopak, zadovoljen predvsem s prvim polčasom, ki ga je Slovenija visoko dobila, čeprav je začela naravnost katastrofalno. "Drugače je, ali takšen zadetek prejmeš proti Španiji ali Belgiji. Na sestanku sem jim rekel, da ne smemo delati panike, če se bo to zgodilo. Ekipa je res dobro odreagirala. V prvem polčasu se nervoza ni čutila, ampak samo želja."

Horvat je priznal, da se mu je ob zvoku sirene za konec drugega polčasa odvalil kamen od srca.
FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Morda celo prelomna poteza se je zgodila na začetku drugega polčasa, ko si je Žiga Čeh zabil avtogol, a je Horvat takoj zahteval sodniško preverbo z video posnetkom. Izkazalo se je, da je bila podaja iz avta izvedena nekaj metrov bližje slovenskim vratom, kot bi morala biti, zato je bil gol za znižanje na 5:3 razveljavljen.

"Žoga je čez črto prišla levo od mene, avt pa je bil izveden desno. Takoj sem pomislil, da gre za nepravilno izvedbo," je na novinarski konferenci pojasnil Horvat.

Selektor še ne ve, kdo bo branil proti Belorusom

Za razliko od obračuna s Španijo je tokrat v vratih začel Marko Peček, ki je branil vso tekmo, nanizal kar nekaj izvrstnih obramb, a obenem storil dve napaki za prvi in tretji gol Belgijcev.

"Že pred prvenstvom je bil načrt, da bo prvo tekmo branil Nejc Berzelak, drugo pa Peček. Ni bilo v planu menjati ob polčasu proti Španiji, ampak za drugo tekmo je bil načrt znan. Za tretjo še ne vemo, kdo bo branil. Vratar mora biti naš najboljši posameznik," je svojo odločitev komentiral selektor.

Matej Fideršek je ob koncu prvega polčasa s prostega strela zadel za 5:2.
FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Fideršek: 'Metali smo se na glavo'

Za igralca tekme je bil izbran Matej Fideršek, ki je sijajno asistiral za prvi gol Tea Turka, v končnici prvega polčasa pa z zvitim strelom s prostega strela povišal na 5:2. To je bil njegov drugi zadetek na tem prvenstvu.

"Prvi polčas smo res odigrali dobro, morda z dvema napakama na začetku. V drugem polčasu smo trpeli, nismo bili sproščeni. Na koncu smo zasluženo prišli do treh točk. Dali smo vse od sebe, dobesedno smo se metali na glavo. Zelo sem srečen zaradi mlajših. Upam, da bomo tako nadaljevali," je razplet komentiral izkušeni 35-letnik.

Fideršek se je že zazrl proti naslednjemu izzivu. V četrtek bo Slovenija na odločilni tekmi gostila Belorusijo, ki kljub dvema porazoma še ima možnosti za napredovanje, a bo potrebovala visoko zmago, medtem ko Sloveniji najverjetneje ustreza že remi.

"To bo čisto drugačna ekipa. Belorusija je ekipa z izjemnimi posamezniki. Uživamo, ampak vemo, da je hkrati to velika odgovornost," je še dodal eden najizkušenejših v slovenskih vrstah.

Kapetan Igor Osredkar je vodil veselje z navijači.
FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik
futsal slovenija belgija igor osredkar tomislav horvat

Slovenija junaško zdržala za veliko zmago nad Belgijo

