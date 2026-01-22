Naslovnica
Futsal

Horvatova zahvala Špancem, ki vračajo komplimente

Ljubljana, 22. 01. 2026 12.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Tomislav Horvat

Slovenska futsal reprezentanca bo v petek začela težko pričakovano domače evropsko prvenstvo. Zadnje vtise in pričakovanja pred obračunom v polnih Stožicah je na novinarski konferenci strnil selektor Tomislav Horvat, ki je druženje s predstavniki sedme sile začel zelo neznačilno.

Selektor Slovenija Tomislav Horvat odšteva zadnje ure do uvodnega obračuna evropskega prvenstva.
Selektor Slovenija Tomislav Horvat odšteva zadnje ure do uvodnega obračuna evropskega prvenstva.
FOTO: Damjan Žibert

Tomislav Horvat se je, še preden bi se posvetil petkovemu obračunu, zahvalil Špancem. "Že nekaj časa sem čakal na to. Zahvalil bi se Španiji, da je dvignila futsal na to raven. S prvenstvom, ki je najboljše na svetu, in odnosom, ki ga imajo do tega športa. Vse ostale nas je prisilila, da se ji skušamo približati. Vsi se učimo od njih."

Oba selektorja, ki sta skupaj nastopila na novinarski konferenci, sta poudarila, da je pred njunima reprezentancama najbolj zapletena tekma na turnirju.

"Igramo proti reprezentanci, ki jo izjemno spoštujem in je domačinka, zato bo imela bučno podporo. Čaka nas zahteven obračun, ampak smo pripravljeni," je dejal Jesus Velasco, medtem ko je Horvat dodal: "Zagotovo bo to najtežja tekma za nas. Španija ima zelo malo slabosti. Pričakujem, da se bomo z energijo publike, pristopom in disciplino lahko približali dobremu rezultatu."

Proti Španiji bo igrala predvsem obramba

Nogometaši furije so sedemkratni evropski prvaki in tudi tokrat veljajo za prve favorite za končni naslov. Zato v slovenskem taboru ne skrivajo, da se bodo predvsem posvečali obrambi. Horvat je poudaril, da Španija premore toliko kakovosti, da se je nanjo preprosto nemogoče pripraviti.

"Zelo malo prostora dajejo. Predvsem je pomembno, da s svojo disciplino držimo rezultat blizu. Vemo, da ne moremo igrati enako kot Španija. Oni bodo vodili tekmo, upam pa, da rezultat ne bo po njihovih načrtih," je pojasnil slovenski selektor.

Podlaga v korist Španije

Pred začetkom turnirja je veliko govora tudi o modri igralni podlagi, ki je veliko hitrejša od običajnega parketa, ki so ga nekateri slovenski reprezentanti vajeni iz slovenskih dvoran. Horvat je priznal, da to Sloveniji zagotovo ne gre na roko, a je istočasno poudaril, da ne želi iskati izgovorov. "Podlaga je narejena, da bodo gledalci še bolj uživali," je pojasnil.

Horvat je bil kljub porazu zadovoljen z videnim na pripravljalni tekmi z Ukrajino, a določene malenkosti bo potrebno še nadgraditi, poudarja.
Horvat je bil kljub porazu zadovoljen z videnim na pripravljalni tekmi z Ukrajino, a določene malenkosti bo potrebno še nadgraditi, poudarja.
FOTO: Damjan Žibert

Slovenija je zadnjo pripravljalno tekmo odigrala v soboto, ko je z 0:2 izgubila proti Ukrajini, ki tako kot Španija sodi v najožji krog favoritov. Horvat je dodal, da je s tiste tekme odnesel marsikaj dobrega, tudi nekatere novosti, s katerimi bo skušal presenetiti v petek.

Veseli ga dejstvo, da 14-članska reprezentanca nima težav s poškodbami, tako da bo lahko računal na vse vpoklicane, čeprav ne gre pričakovati, da bodo vsi dobili priložnost. Slovenci računajo tudi na izdatno podporo s tribun, Stožice so za petkov obračun skoraj razprodane. Prenos srečanja pa bo na Kanalu A in VOYO.

Legendarni Simeunović o skupini, pritisku in realnih možnostih Slovenije

