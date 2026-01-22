Horvatova zahvala Špancem, ki vračajo komplimente

Tomislav Horvat se je, še preden bi se posvetil petkovemu obračunu, zahvalil Špancem. "Že nekaj časa sem čakal na to. Zahvalil bi se Španiji, da je dvignila futsal na to raven. S prvenstvom, ki je najboljše na svetu, in odnosom, ki ga imajo do tega športa. Vse ostale nas je prisilila, da se ji skušamo približati. Vsi se učimo od njih."

Oba selektorja, ki sta skupaj nastopila na novinarski konferenci, sta poudarila, da je pred njunima reprezentancama najbolj zapletena tekma na turnirju.

"Igramo proti reprezentanci, ki jo izjemno spoštujem in je domačinka, zato bo imela bučno podporo. Čaka nas zahteven obračun, ampak smo pripravljeni," je dejal Jesus Velasco, medtem ko je Horvat dodal: "Zagotovo bo to najtežja tekma za nas. Španija ima zelo malo slabosti. Pričakujem, da se bomo z energijo publike, pristopom in disciplino lahko približali dobremu rezultatu."