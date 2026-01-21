Hrvati in Francozi za uvod v napeti tekmi igrali neodločeno

Ekipi sta v prvih 10 minutah imeli po nekaj lepih priložnosti, eno lepših pa nato v 13. minuti Abdessamad Mohammed , ki je za malo zgrešil cilj. Le pol minute pozneje pa so Hrvati, ki sedmič igrajo na EP, povedli, ko je Duje Kustura spretno malce z leve strani žogo spravil mimo Francisa Lokoke v mrežo za 1:0.

Hrvaška, 14. na svetovni lestvici, in Francija, ki je 10., sta odprli tekmovalni del letošnjega EP. Na tekmi, na kateri sta vlogo tretjega in četrtega sodnika opravljala Slovenca Dejan Veselič in Aleš Močnik Perič , sta ekipi pokazali čvrsto in izenačeno bitko, ki se je končala z 2:2.

Vodstvo pa ni trajalo dolgo. Že v 15. minuti je Mamadou Toure prodrl po levi strani in nato žogo poslal pod prečko v nasprotni kot hrvaških vrat za 1:1. V 17. pa je Ouassini Guirio izkoristil napačno podajo tekmecev za vodstvo Francije, drugič udeleženka EP in polfinalistka svetovnega prvenstva 2024, z 2:1.

Uvod drugega polčasa je tudi ponudil nekaj priložnosti na obeh straneh, sta pa ekipi ob čvrsti igri hitro nabirali prekrške. Hrvati so morali napadati, pritisk pa se jim je obrestoval v 35. minuti, ko je Kustura pred vrati žogo po strelu preusmeril v mrežo za 2:2. Že pred tem je Francoze rešil tudi vratar Lokoka.

Obe ekipi sta bili takrat tudi pri petih akumuliranih prekrških v drugem polčasu, pri šestem sledi prosti strel z 10 metrov. A obe moštvi sta bili do konca dovolj disciplinirani, da do tega ni prišlo, kljub nekaj obetavnim strelom pa ni prišlo niti do spremembe izida.