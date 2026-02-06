Naslovnica
Futsal

Hrvati pred 'tekmo vseh tekem': 'Navijači bodo zopet naš šesti igralec'

Ljubljana, 06. 02. 2026 16.44

Avtor:
J.L. L.M.
Futsalisti Hrvaške proti Španiji

V soboto nas v Stožicah čakata sklepni dejanji letošnjega evropskega prvenstva v futsalu. Ob 16.30 se bosta za bronasto medaljo udarili reprezentanci Hrvaške in Francije. Naši južni sosedje se bodo za zgodovinsko tretje mesto znova borili pred skoraj "domačimi" tribunami. Novo invazijo hrvaških navijačev na slovensko prestolnico pozdravljata tudi selektor Marinko Mavrović in kapetan Franco Jelovčić. Prenos na Kanal A in VOYO se začne ob 15.45.

Hrvaška - Španija
Hrvaška - Španija
FOTO: Damjan Žibert

Na polfinalnem obračunu med Hrvaško in Španijo so bile tribune ljubljanskih Stožic preplavljene s kockastimi dresi. Naši južni sosedje so se na krilih neverjetne podpore dobro borili proti favoriziranim Špancem. Ob koncu tekme so rezultat znižali na 2:1, v preostanku tekme stresli tudi prečko, a vendarle niso uspeli tekme poslati v podaljšek.

Franco Jelovčić pred tekmo s Španijo
Franco Jelovčić pred tekmo s Španijo
FOTO: Profimedia

Hrvaška bo imela v soboto drugo priložnost za kolajno iz evropskih prvenstev. Prva se jim je ponudila na domačem tekmovanju leta 2012, ko so jim medaljo odvzeli Italijani. Proti Franciji bodo imeli naši južni sosedje znova odlično podporo v slovenski prestolnici. Pomembnosti tekme se zaveda tudi hrvaški kapetan Franco Jelovčić: "Ta tekma je za nas kot finale. Dali bomo vse, da si zagotovimo medaljo. Prepričan sem, da bo vsa utrujenost izginila, ko stopimo na parket. Dodatno nam bodo pomagali tudi naši navijači, ki jih bo na tekmi še več kot proti Špancem. Rad bi se zahvalil vsem Slovencem, ki bodo proti Franciji navijali za nas. Imamo veliko prijateljev in soigralcev, ki so vsi super fantje, verjamem, da bo Slovenija stala ob nas."

Hrvaška - Španija
Hrvaška - Španija
FOTO: Damjan Žibert

Nova invazija hrvaških navijačev veseli tudi selektorja Marinka Mavrovića: "Zagotovo so navijači naš šesti igralec. Na tem prvenstvu so res neverjetni, nudijo odlično podporo s tribun. Tudi proti Franciji jih bomo potrebovali, tako da še enkrat apeliram, da nas pridejo podpret v čim večjem številu. Proti Francozom smo odigrali ogromno tekem, vse vemo o njih, oni vse o nas. Kot tekmece jih zelo spoštujemo. Upam, da osvojimo medaljo in se tako zapišemo v zgodovino hrvaškega futsala."

Jelovčić igra že svoje šesto prvenstvo v dresu domovine, pri 34 letih so vse glasnejše govorice o njegovi upokojitvi. Kapetan je edini reprezentant, ki ima več kot 30 let in s svojimi izkušnjami močno pripomore ekipi, je že pred začetkom prvenstva napovedal svoje slovo od profesionalnega futsala: "Bil sem pozitivno presenečen, nisem pričakoval, da se bo o teh govoricah toliko govorilo. Osredotočen sem samo na tekmo proti Franciji, to odločitev bom pustil za pozneje. Svoje mnenje sem povedal, za njim tudi stojim."

Hrvaška - Španija
Hrvaška - Španija
FOTO: Damjan Žibert

Hrvati in Francozi so se udarili že na uvodni tekmi skupinskega dela, ki se je končala z 2:2. Varovanci Mavrovića so odigrali dober prvi polčas, a kljub temu točko izvlekli šele v zaključku dvoboja. Strateg izidu prvega srečanja ne pripisuje prevelike pomembnosti: "Oboji smo bili previdnejši, saj je šlo za prvo tekmo skupinskega dela, nihče si ni želel prvenstva začeti s porazom. V soboto nas zagotovo čaka bolj intenzivno srečanje, poleg fizične pripravljenosti pa bo veliko vlogo odigrala tudi psihična žilavost igralcev. Do sedaj smo bolj uporabili naš kader kot Francozi, igrali smo z vsemi 14 igralci, tukaj vidim prednost naše reprezentance."

UEFA Futsal Euro 2026: Francija - Hrvaška
UEFA Futsal Euro 2026: Francija - Hrvaška
FOTO: VOYO

Francozi so v polfinalu izpadli proti Portugalcem, a njihova igra še zdaleč ni razočarala. Na tekmi za tretje mesto se bo v kader galskih petelinov vrnil Abdessamad Mohammed, ki je polfinale izpustil zaradi rdečega kartona. Mavrović je bil pred obračunom poln hvale o nasprotniku: "Moramo biti iskreni, Francija bi v prvem polčasu lahko vodila za 2 ali 3 zadetke. Imajo izredno hitre in motorično sposobne igralce na čelu s Tourejem in Guirijem, po rdečem kartonu se vrača tudi Mohammed, ki igra vlogo možganov ekipe. Seveda pa imajo, tako kot mi, pomanjkljivosti, ki jih bomo poskusili izkoristiti."

Pričakuje se nova hrvaška invazija na Stožice: 'Tudi 'umrli' bomo za ta bron'

