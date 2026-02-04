Hrvati s Španci za finale: Obljubljamo, da bomo tekmo končali s krvavimi koleni

Videti Španijo v polfinalu evropskega prvenstva v futsalu skorajda ni nič novega. To fazo tekmovanja so dosegli na vseh 13 dosedanjih prvenstvih, le trikrat pa se jim ni uspelo prebiti naprej – leta 2003 so jih izločili Italijani, leta 2014 Rusi, nazadnje pa Portugalci leta 2022.

Španija FOTO: Luka Kotnik

Hrvati so si drugič v zgodovini izborili mesto v polfinalu, potem ko jim je žreb v skupinskem delu poklonil Francijo (2:2), Gruzijo (0:0) in Latvijo (4:1). V četrtfinalu je Hrvaška zanesljivo s 3:0 premagala Armenijo, ki je presenetljivo uvodni del prestala nad Ukrajino. Ukrajinci so namreč ob Špancih in Portugalcih sodili v ožji krog favoritov, a so nekoliko razočarali. Zdaj bodo našim južnim sosedom nasproti stali prav Španci, ki so doslej na tem prvenstvu morda celo pokazali največ izmed vseh. Furija je v skupinskem delu tekmovanja ugnala Slovenijo (4:1), Belorusijo (2:0) in Belgijo (10:3) ter se z rekordnimi 16 doseženimi zadetki prebila v četrtfinale, kjer je sledil prvi pravi test. Klasiko proti Italijanom so sedemkratni evropski prvaki opravili z odliko (4:0).

Hrvaška - Španija na Kanalu A in VOYO. FOTO: 24ur.com

Glede na to, kako suverena je bila Španija doslej, se zdi, da bi Hrvati za preboj v finale morali odigrati tekmo življenja. Kljub temu pred polfinalnim obračunom ne mečejo puške v koruzo, računajo predvsem na izdatno podporo s tribun v Stožicah, okrepljeno s fanatično borbo na igrišču.

Hrvaški selektor Marinko Mavrović FOTO: Uefa

"Upam, da bo veliko naših navijačev. Slovenija je blizu. Lahko obljubim, da bomo tekmo zaključili s krvavimi koleni. Nimamo kaj izgubiti. Vemo, da je Španija favorit, a favoriti so le na papirju. Zagotovo bomo dali vse od sebe," je bil jasen hrvaški selektor Marinko Mavrović. Na drugi strani je Španec Jesus Velasco izpostavil fizično moč Hrvaške. "Hrvaška ima dva zelo močna pivota, vendar bo to težava le, če mi ne bomo igrali na svoji ravni. Ves čas tekme bomo morali ostati zelo zbrani – ne le zato, da jim preprečimo izkoriščanje pivotov, temveč tudi zato, da zaustavimo vso kakovost v drugih segmentih njihove igre. Občutek imamo, da gremo iz tekme v tekmo navzgor, kar nam daje veliko samozavesti."

Francija - Portugalska na Kanalu A in VOYO. FOTO: 24ur.com

Za drugo finalno vstopnico se bosta udarili reprezentanci Francije in Portugalske. Tudi v tem primeru je vloga favorita jasna, Portugalci namreč zadnjih osem let veljajo za aktualne državne prvake, potem ko so leta 2018 v Ljubljani premagali Špance, leta 2022 pa v Amsterdamu Ruse. Francozi so že z uvrstitvijo v četrtfinale izboljšali svoj najboljši dosežek, ki ga bodo zdaj le še nadgradili.

Izida, evropsko prvenstvo, polfinale: