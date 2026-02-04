Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Futsal

Hrvati s Španci za finale: Obljubljamo, da bomo tekmo končali s krvavimi koleni

Ljubljana, 04. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Simon Valant
Hrvaška

Danes bomo v Stožicah spremljali polfinalna obračuna evropskega prvenstva v futsalu. Hrvati bodo skušali presenetiti Špance, Francozi pa Portugalce. Obe tekmi tudi v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Videti Španijo v polfinalu evropskega prvenstva v futsalu skorajda ni nič novega. To fazo tekmovanja so dosegli na vseh 13 dosedanjih prvenstvih, le trikrat pa se jim ni uspelo prebiti naprej – leta 2003 so jih izločili Italijani, leta 2014 Rusi, nazadnje pa Portugalci leta 2022.

Španija
Španija
FOTO: Luka Kotnik

Hrvati so si drugič v zgodovini izborili mesto v polfinalu, potem ko jim je žreb v skupinskem delu poklonil Francijo (2:2), Gruzijo (0:0) in Latvijo (4:1). V četrtfinalu je Hrvaška zanesljivo s 3:0 premagala Armenijo, ki je presenetljivo uvodni del prestala nad Ukrajino. Ukrajinci so namreč ob Špancih in Portugalcih sodili v ožji krog favoritov, a so nekoliko razočarali.

Zdaj bodo našim južnim sosedom nasproti stali prav Španci, ki so doslej na tem prvenstvu morda celo pokazali največ izmed vseh. Furija je v skupinskem delu tekmovanja ugnala Slovenijo (4:1), Belorusijo (2:0) in Belgijo (10:3) ter se z rekordnimi 16 doseženimi zadetki prebila v četrtfinale, kjer je sledil prvi pravi test. Klasiko proti Italijanom so sedemkratni evropski prvaki opravili z odliko (4:0).

Hrvaška - Španija na Kanalu A in VOYO.
Hrvaška - Španija na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Glede na to, kako suverena je bila Španija doslej, se zdi, da bi Hrvati za preboj v finale morali odigrati tekmo življenja. Kljub temu pred polfinalnim obračunom ne mečejo puške v koruzo, računajo predvsem na izdatno podporo s tribun v Stožicah, okrepljeno s fanatično borbo na igrišču.

Hrvaški selektor Marinko Mavrović
Hrvaški selektor Marinko Mavrović
FOTO: Uefa

"Upam, da bo veliko naših navijačev. Slovenija je blizu. Lahko obljubim, da bomo tekmo zaključili s krvavimi koleni. Nimamo kaj izgubiti. Vemo, da je Španija favorit, a favoriti so le na papirju. Zagotovo bomo dali vse od sebe," je bil jasen hrvaški selektor Marinko Mavrović.

Na drugi strani je Španec Jesus Velasco izpostavil fizično moč Hrvaške. "Hrvaška ima dva zelo močna pivota, vendar bo to težava le, če mi ne bomo igrali na svoji ravni. Ves čas tekme bomo morali ostati zelo zbrani – ne le zato, da jim preprečimo izkoriščanje pivotov, temveč tudi zato, da zaustavimo vso kakovost v drugih segmentih njihove igre. Občutek imamo, da gremo iz tekme v tekmo navzgor, kar nam daje veliko samozavesti."

Francija - Portugalska na Kanalu A in VOYO.
Francija - Portugalska na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Za drugo finalno vstopnico se bosta udarili reprezentanci Francije in Portugalske. Tudi v tem primeru je vloga favorita jasna, Portugalci namreč zadnjih osem let veljajo za aktualne državne prvake, potem ko so leta 2018 v Ljubljani premagali Špance, leta 2022 pa v Amsterdamu Ruse. Francozi so že z uvrstitvijo v četrtfinale izboljšali svoj najboljši dosežek, ki ga bodo zdaj le še nadgradili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izida, evropsko prvenstvo, polfinale:

16.45 Hrvaška - Španija

20.15 Francija - Portugalska

futsal evropsko prvenstvo španija hrvaška portugalska francija polfinale

'Hvala vam Hrvati, rešili ste prvenstvo v Stožicah'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
04. 02. 2026 08.03
Potem pa tomsona poslušat
Odgovori
0 0
n0rc
04. 02. 2026 08.01
Še en šport kjer se Hrvati borijo za najvišja mesta. Res so neverjetni...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Prenehajte to govoriti svojemu otroku: tri fraze, ki škodijo otrokovi samozavesti
Prenehajte to govoriti svojemu otroku: tri fraze, ki škodijo otrokovi samozavesti
Kylie + Timothée = družina?
Kylie + Timothée = družina?
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v košarkarja
Hrvaška misica se je zaljubila v košarkarja
vizita
Portal
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Inženirka leta Eva Pirc: "Kam pa pridemo brez domišljije?"
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Smučarske nesreče vse dražje
Smučarske nesreče vse dražje
Kako hitro do podjetniškega kredita
Kako hitro do podjetniškega kredita
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
20 let skupaj: mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Skrivnost popolnih krofov: ključen trik za lep "krancelj"
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506