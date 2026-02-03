Naslovnica
Futsal

'Hvala vam Hrvati, rešili ste prvenstvo v Stožicah'

Ljubljana, 03. 02. 2026 09.25 pred 45 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.J.
Hrvaška futsal reprezentanca

Hrvaška reprezentanca se je drugič v zgodovini uvrstila v polfinale EP v futsalu. Naši južni sosedi kot edini "branijo" čast v zaključku prvenstva v Ljubljani, ko gre za reprezentance nekdaj nam skupne države. V Stožicah se v sredo pričakuje hrvaška navijaška invazija. Prenos polfinalnih obračunov bo na Kanalu A in VOYO.

Hrvaška reprezentanca se je po zmagi nad Armenijo še drugič v zgodovini uvrstila med štiri najboljše na EP v futsalu. Hrvate v polfinalu čaka obračun s favoriziranimi Španci. V Stožicah se obeta prava invazija hrvaških navijačev. "Zveza je pod ogromnim pritiskom navijačev za vstopnice. Pričakuje se, da bo več tisoč naših navijačev navijalo v Stožicah v dvoboju z reprezentanco Španije," pravi Boris Durlen, ki je že od nekdaj del hrvaške zgodbe o futsalu. 

Preberi še 'Zelo nam je težko, ampak preprosto si nismo zaslužili'

Med drugim je bil vodja kluba Uspinjača, kasneje selektor hrvaške reprezentance, ki jo je leta 1999 popeljal do prvega evropskega prvenstva, in je še dandanes pomemben funkcionar v tem športu. 

Na tekmah sedi na klopi, deluje kot koordinator vseh futsal ekip v Hrvaški nogometni zvezi, je prvi podpredsednik UEFA za futsal in nogomet na mivki ter njen delegat. 

To je njegov sedmi Euro, poleg dveh svetovnih prvenstev, kjer je s hrvaško reprezentanco, ki bo v sredo v Ljubljani odigrala svoj drugi polfinale Eura v futsalu.

Slovenija je veliko razočaranje EP v futsalu. Naši reprezentanci se ni uspelo prebiti iz skupinskega dela.
Slovenija je veliko razočaranje EP v futsalu. Naši reprezentanci se ni uspelo prebiti iz skupinskega dela.
FOTO: Luka Kotnik

V različnih vlogah. "Polfinale? To je zagotovo odlična situacija za hrvaški futsal in zdaj bi jo morali izkoristiti, da bo še boljši. Zanimanje je neverjetno, Slovenci nam pravijo: 'Hvala vam, Hrvati, rešili ste nam Euro'," je v pogovoru za Sportske novosti še dejal alfa in omega hrvaškega futsala. 

"Slovenci so nesrečno izpadli v skupini, imeli so veliko priložnost, a jim žal ni uspelo. Smo edini, ki smo ostali na EP v futsalu iz naše regije. Vedno smo bili vodilni, ne pozabite, da Euro 2012, ki smo ga organizirali v Splitu in Zagrebu, še vedno drži rekord po številu gledalcev."

nogomet futsal hrvaška polfinale

Španci proti Italijanom pokazali, zakaj so prvi favoriti

borjac
03. 02. 2026 10.13
Hrvate bo prišel pogledat Janša in skupaj bodo zapeli par U... pesmi , POLICIJA PAZLJIVO IN KONCERTIRANO , da nam ne bodo Hrvati priredili kakšne Domovinske blamaže.
1 2
Panter 63
03. 02. 2026 10.28
Tebe nazi nobeden nič ni vprašal. Nisi merodaven da komentiras
golobnadob
03. 02. 2026 10.11
Oni ki bodo prišli od daleč, lahko Robert zrihta nočitve v Karigadorju.
hojladri123
03. 02. 2026 10.00
Predlagam koncert Thompsona in sprejem za Hrvaško futsal ekipo, na trgu Jožeta Pučnika al Janeza Janše al kak se zdej imenuje Kongresni trg...?
Teleport
03. 02. 2026 10.20
Na Kardeljev ploscadi
Teleport
03. 02. 2026 10.22
Da boste levičarski se bolj penasti
bibaleze
