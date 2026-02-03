'Hvala vam Hrvati, rešili ste prvenstvo v Stožicah'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Hrvaška reprezentanca se je po zmagi nad Armenijo še drugič v zgodovini uvrstila med štiri najboljše na EP v futsalu. Hrvate v polfinalu čaka obračun s favoriziranimi Španci. V Stožicah se obeta prava invazija hrvaških navijačev. "Zveza je pod ogromnim pritiskom navijačev za vstopnice. Pričakuje se, da bo več tisoč naših navijačev navijalo v Stožicah v dvoboju z reprezentanco Španije," pravi Boris Durlen, ki je že od nekdaj del hrvaške zgodbe o futsalu.

Med drugim je bil vodja kluba Uspinjača, kasneje selektor hrvaške reprezentance, ki jo je leta 1999 popeljal do prvega evropskega prvenstva, in je še dandanes pomemben funkcionar v tem športu.

Na tekmah sedi na klopi, deluje kot koordinator vseh futsal ekip v Hrvaški nogometni zvezi, je prvi podpredsednik UEFA za futsal in nogomet na mivki ter njen delegat.

To je njegov sedmi Euro, poleg dveh svetovnih prvenstev, kjer je s hrvaško reprezentanco, ki bo v sredo v Ljubljani odigrala svoj drugi polfinale Eura v futsalu.

Slovenija je veliko razočaranje EP v futsalu. Naši reprezentanci se ni uspelo prebiti iz skupinskega dela. FOTO: Luka Kotnik

V različnih vlogah. "Polfinale? To je zagotovo odlična situacija za hrvaški futsal in zdaj bi jo morali izkoristiti, da bo še boljši. Zanimanje je neverjetno, Slovenci nam pravijo: 'Hvala vam, Hrvati, rešili ste nam Euro'," je v pogovoru za Sportske novosti še dejal alfa in omega hrvaškega futsala.

