Futsal

Italija po tesnem obračunu kot zadnja v četrtfinale

Ljubljana, 29. 01. 2026 22.35 pred 21 minutami 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Italija

Italijanska futsalska reprezentanca je v zadnjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva, ki ga gostijo Slovenija, Latvija in Litva, igrala 2:2 z Madžarsko in si zagotovila četrtfinale. Iz skupine D si je že pred tem prvo mesto zagotovila branilka naslova Portugalska, ki se bo v Stožicah pomerila z Belgijo, Italija pa s Španijo (obe tekmi s prenosom na Kanalu A in VOYO).

Obračun dvakratnih evropskih prvakov Italijanov in Madžarov je neposredno odločal o tem, katera od teh dveh reprezentanc se bo iz skupine D v četrtfinalu pridružila Portugalcem. Italijani so dobili vseh predhodnih deset medsebojnih obračunov, obenem pa bi jim za napredovanje bila dovolj točka. Prav to so tudi osvojili, potem ko je pet minut pred koncem zadel Fabricio Calderolli. Azure v četrtfinalu čaka Španija.

Na Kanalu A bomo prenašali še dve četrtfinalni tekmi, oba polfinala, tekmo za tretje mesto in finale. Vse iz dvorane Stožice!

Italijani, ki so v ekipi spet imeli povratnika po kazni Giovannija Pulvirentija in Itala Rossettija, so imeli v uvodnih minutah konkretnejše akcije, tudi nevarno streljali, Alex Merlim je med drugim zadel okvir vrat v četrti minuti, a so tudi Madžari resno opozarjali nase. In v osmi minuti so tudi povedli, ko je z več kot 10 metrov silovito udaril Balasz Rutai in žogo poslal pod prečko.

Preberi še Drama v Stožicah se ni izšla po slovenskih željah

Italijani so zatem prevzeli pobudo, imeli priložnosti, zadeli pa takoj po lepi akciji Madžarov v 12. minuti. Sodnika sta dvakrat gledala posnetek in na začudenje Madžarov zadetek priznala, čeprav se je zdelo, da je Julio De Oliveira, preden je dosegel zadetek, storil prekršek, za nameček pa bil blizu tudi igranju z roko. V nadaljevanju sta spet imela nekaj dela oba vratarja, a sta italijanski Jurij Bellobuono in madžarski Marcell Alasztics svoje naloge dobro opravljala.

Italijani so v uvodu drugega dela imeli pobudo, prihajali do strelov, a so bili ti premalo natančni. Madžari pa so se tako kot praktično celo tekmo zanašali na dolge podaje na pivota, vendar so jih Italijani kar dobro ustavljali. So pa sedem minut pred koncem naredili prekršek na robu kazenskega prostora, sodniki pa so pokazali na kazenski strel s šestih metrov. Tega je izkoristil Rutai in Madžare popeljal na prag četrtfinala.

Toda minuto pozneje so se v boljšem položaju znova znašli Italijani, ko je Calderolli zelo spretno z volejem z leve strani izid spet poravnal. Nujnost zmage je od Madžarov nato zahtevala igro z igralcem-vratarjem, v zadnje pol minute je prišla še do ene lepe priložnosti, a je ostalo pri 2:2.

Izidi, evropsko prvenstvo, 3. krog:

- skupina D

Portugalska - Poljska 3:2 (2:2)

Italija - Madžarska 2:2 (1:1)

- skupina C

Slovenija - Belorusija 2:3 (1:1)

Španija - Belgija 10:3 (4:1)

futsal evropsko prvenstvo italija portugalska

Drama v Stožicah se ni izšla po slovenskih željah

