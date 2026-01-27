Naslovnica
Futsal

Italijani po zmagi nad Poljsko ostali v igri za četrtfinale

Ljubljana, 27. 01. 2026 22.35

Avtor:
STA
Poljska - Italija

Italijanska futsalska reprezentanca je v 2. krogu evropskega prvenstva, ki ga gostijo Slovenija, Latvija in Litva, v Ljubljani premagala Poljsko s 4:0 (3:0). V skupini D je pred tem Portugalska s 5:1 (2:0) odpravila Madžarsko in si zagotovila četrtfinale.

Tako Italijani, evropski prvaki 2003 in 2014, kot Poljaki so danes iskali rešilno bilko za obstanek v boju za četrtfinale. Italijanska vrsta, 16. na svetovni lestvici, je v uvodnem krogu dobila učno uro od Portugalcev, poljska zasedba, 19. na svetovni lestvici, pa je izgubila proti Madžarski. Italijani so se danes pokazali za premočnega tekmeca za Poljake, večino tekme so nadzirali dogajanje, junak pa je bil Julio De Oliveira s tremi zadetki.

Julio De Oliveira je bil s tremi goli junak Italije
Julio De Oliveira je bil s tremi goli junak Italije
FOTO: Profimedia

Italijani so odločneje začeli in povedli v tretji minuti, ko je z leve strani ob bližnji vratnici zadel De Oliveira. Poljaki so nevarno zagrozili v peti minuti, ko je Jurij Bellobuono dobil dvoboj ena na ena s Piotrom Skiepkom, in imeli v 13. minuti novo lepo priložnost za izenačenje, a se je spet izkazal italijanski vratar, v protinapadu pa je na 2:0 povišal De Oliveira, ki je imel dovolj prostora za močan strel pod prečko.

So pa bili boljši Italijani takrat pri štirih akumuliranih prekrških, a jih to ni ustavilo, še naprej so pritiskali in znova zadeli v 15. minuti, ko je Matheus Barrichello prišel pred Michala Widucha, streljal, od poljskega vratarja pa se je žoga odbila nazaj v Barrichellovo glavo in v mrežo za 3:0. Štiri minute pred koncem polčasa pa so se Poljaki znašli pri petih akumuliranih prekrških, toda "azzurrom" vseeno v zadnjih trenutkih niso ponudili desetmetrovke, ki sledi po šestem akumuliranem prekršku.

V uvodu drugega polčasa so Poljaki prek Kacperja Pawlusa zatresli vratnico, se trudili načeti italijansko mrežo, toda obramba in Bellobuono se nista dala, tudi zavoljo prekrškov, ki so jih Italijani do polovice polčasa zbrali štiri, kmalu zatem dobili še petega, toda v 33. minuti je bil zmagovalec dokončno odločen, ko je De Oliveira dosegel še svoj tretji gol na tekmi za 4:0.

To je bil tudi končni izid, čeprav sta Pawel Kaniewski in Mikolaj Zastawnik v 35. in 36. minuti zatresla okvir italijanskega gola in čeprav so imeli Poljaki minuto in pol pred koncem na voljo tudi desetmetrovko zaradi šestih akumuliranih prekrškov.

V zadnjem krogu v četrtek bo Portugalska igrala s Poljsko, Italija pa z Madžarsko.

