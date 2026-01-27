Italijani po zmagi nad Poljsko ostali v igri za četrtfinale

Tako Italijani, evropski prvaki 2003 in 2014, kot Poljaki so danes iskali rešilno bilko za obstanek v boju za četrtfinale. Italijanska vrsta, 16. na svetovni lestvici, je v uvodnem krogu dobila učno uro od Portugalcev, poljska zasedba, 19. na svetovni lestvici, pa je izgubila proti Madžarski. Italijani so se danes pokazali za premočnega tekmeca za Poljake, večino tekme so nadzirali dogajanje, junak pa je bil Julio De Oliveira s tremi zadetki.

Italijani so odločneje začeli in povedli v tretji minuti, ko je z leve strani ob bližnji vratnici zadel De Oliveira. Poljaki so nevarno zagrozili v peti minuti, ko je Jurij Bellobuono dobil dvoboj ena na ena s Piotrom Skiepkom, in imeli v 13. minuti novo lepo priložnost za izenačenje, a se je spet izkazal italijanski vratar, v protinapadu pa je na 2:0 povišal De Oliveira, ki je imel dovolj prostora za močan strel pod prečko.

So pa bili boljši Italijani takrat pri štirih akumuliranih prekrških, a jih to ni ustavilo, še naprej so pritiskali in znova zadeli v 15. minuti, ko je Matheus Barrichello prišel pred Michala Widucha, streljal, od poljskega vratarja pa se je žoga odbila nazaj v Barrichellovo glavo in v mrežo za 3:0. Štiri minute pred koncem polčasa pa so se Poljaki znašli pri petih akumuliranih prekrških, toda "azzurrom" vseeno v zadnjih trenutkih niso ponudili desetmetrovke, ki sledi po šestem akumuliranem prekršku.