Karte za obračun z Belorusijo vse bolj vroče, na voljo dodatne vstopnice

"Obenem priporočamo tudi nakup vstopnic za izločilne boje tekmovanja, saj se v primeru četrtkovega uspeha lahko zgodi, da bodo vstopnice za nadaljevanje tekmovanja hitro pošle. Slovenija bo v primeru uvrstitve v četrtfinale znova na delu v nedeljo," so zapisali pri NZS v sporočilu za javnost.
Slovenija ima po dveh krogih v skupini C tri točke po slavju proti Belgiji, ki ima tudi tri točke, in porazu proti Španiji, ki je vodilna s šestimi. Belorusi so še brez točk, a vseeno zahteven tekmec za nujno zmago.
"Belorusija je drugačna ekipa kot Belgija, a nič slabša. Morali se bomo zelo dobro pripraviti nanje," je za NZS poudaril selektor Slovenije Tomislav Horvat.
"Čaka nas izredno dobra ekipa, ki je tudi fizično močna. Z Belgijo je izgubila, a bila boljša. Svojo kakovost je pokazala tudi proti Španiji. Pred nami je velik test. A verjamem v to ekipo, v te fante in v polne Stožice, ki nam bodo pomagale do uspeha. Zato pozivam vse gledalce, da nam stojijo ob strani in nas podprejo," pa je dodal kapetan Igor Osredkar.
Skupno si je dosedanje tekme prvih dveh krogov v dvoranah v Sloveniji, Litvi in Latviji ogledalo približno 50.000 gledalcev.
