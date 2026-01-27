Karte za obračun z Belorusijo vse bolj vroče, na voljo dodatne vstopnice

"Obenem priporočamo tudi nakup vstopnic za izločilne boje tekmovanja, saj se v primeru četrtkovega uspeha lahko zgodi, da bodo vstopnice za nadaljevanje tekmovanja hitro pošle. Slovenija bo v primeru uvrstitve v četrtfinale znova na delu v nedeljo," so zapisali pri NZS v sporočilu za javnost.

Slovenija ima po dveh krogih v skupini C tri točke po slavju proti Belgiji, ki ima tudi tri točke, in porazu proti Španiji, ki je vodilna s šestimi. Belorusi so še brez točk, a vseeno zahteven tekmec za nujno zmago. "Belorusija je drugačna ekipa kot Belgija, a nič slabša. Morali se bomo zelo dobro pripraviti nanje," je za NZS poudaril selektor Slovenije Tomislav Horvat.

Selektor slovenske futsal reprezentance Tomislav Horvat FOTO: Damjan Žibert