Futsal

Karte za obračun z Belorusijo vse bolj vroče, na voljo dodatne vstopnice

Ljubljana, 27. 01. 2026 21.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija – Belgija

Slovenska futsalska reprezentanca bo v četrtek v Stožicah igrala odločilno tekmo za preboj v četrtfinale evropskega prvenstva. Prenos obračuna si boste od ob 17.15 naprej ogledali na Kanalu A in VOYO. Tekmec bo Belorusija, zanimanje za tekmo pa narašča, zato je Nogometna zveza Slovenije (NZS) sprostila v prodajo vstopnice na rdečem ringu stožiške arene.

"Obenem priporočamo tudi nakup vstopnic za izločilne boje tekmovanja, saj se v primeru četrtkovega uspeha lahko zgodi, da bodo vstopnice za nadaljevanje tekmovanja hitro pošle. Slovenija bo v primeru uvrstitve v četrtfinale znova na delu v nedeljo," so zapisali pri NZS v sporočilu za javnost.

Slovenija ima po dveh krogih v skupini C tri točke po slavju proti Belgiji, ki ima tudi tri točke, in porazu proti Španiji, ki je vodilna s šestimi. Belorusi so še brez točk, a vseeno zahteven tekmec za nujno zmago.

"Belorusija je drugačna ekipa kot Belgija, a nič slabša. Morali se bomo zelo dobro pripraviti nanje," je za NZS poudaril selektor Slovenije Tomislav Horvat.

Selektor slovenske futsal reprezentance Tomislav Horvat
Selektor slovenske futsal reprezentance Tomislav Horvat
FOTO: Damjan Žibert

"Čaka nas izredno dobra ekipa, ki je tudi fizično močna. Z Belgijo je izgubila, a bila boljša. Svojo kakovost je pokazala tudi proti Španiji. Pred nami je velik test. A verjamem v to ekipo, v te fante in v polne Stožice, ki nam bodo pomagale do uspeha. Zato pozivam vse gledalce, da nam stojijo ob strani in nas podprejo," pa je dodal kapetan Igor Osredkar.

Skupno si je dosedanje tekme prvih dveh krogov v dvoranah v Sloveniji, Litvi in Latviji ogledalo približno 50.000 gledalcev.

Ni šlo brez črnih minut, a Slovenija še sanja četrtfinale

