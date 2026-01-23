Rok Mordej in Denis Ibrišimović v vlogi strokovnih sokomentatorjev

"Zagotovo neka drugačna vloga. Na koncu bomo videli, kako bo to izpadlo, ampak se veselim, da skupaj doživimo futsal spektakel v Ljubljani. Komaj čakam, da se začne," je pred novim izzivom dejal Rok Mordej, sicer tudi trener Dobovca.
"Veselim se tega dogodka in komentiranja. Veselim se biti blizu naše reprezentance, ker vem, kako to je. Je pa verjetno za njih zdaj malo bolj napeto kot za nas," pa je povedal Denis Ibrišimović.
Obe legendi slovenskega futsala verjameta v uspeh. "Fantje pravijo, da je cilj osvojitev medalje. Jaz pravim, da če se oziroma ko se uvrstimo v četrtfinale, je vse možno," meni Ibrišimović, ki bo komentiral skupaj s Tomažem Lukačem.
"Imamo zelo kakovostno reprezentanco. Osnovni cilj mora biti, da pridemo iz skupine, potem pa je na eno tekmo vse mogoče. Lahko premagamo vsakega nasprotnika," dodaja Mordej, ki bo deloval z Janom Lukačem. Prvič že v petek na tekmi med Slovenijo in Španijo. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.15.
