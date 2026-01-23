Naslovnica
Futsal

Rok Mordej in Denis Ibrišimović v vlogi strokovnih sokomentatorjev

Ljubljana, 23. 01. 2026

Avtor:
S.V. J.L.
Rok Mordej in Denis Ibrišimović

V novi vlogi se bosta na Kanalu A in VOYO v sklopu prenosov evropskega prvenstva v futsalu predstavila tudi Rok Mordej, ki je nastopal na domačem turnirju pred osmimi leti, in Denis Ibrišimović, ki je bil del reprezentance, ki je leta 2003 prvič nastopila na evropskem prvenstvu.

"Zagotovo neka drugačna vloga. Na koncu bomo videli, kako bo to izpadlo, ampak se veselim, da skupaj doživimo futsal spektakel v Ljubljani. Komaj čakam, da se začne," je pred novim izzivom dejal Rok Mordej, sicer tudi trener Dobovca.

"Veselim se tega dogodka in komentiranja. Veselim se biti blizu naše reprezentance, ker vem, kako to je. Je pa verjetno za njih zdaj malo bolj napeto kot za nas," pa je povedal Denis Ibrišimović.

Jan Lukač, Denis Ibrišimović, Rok Mordej in Tomaž Lukač
Jan Lukač, Denis Ibrišimović, Rok Mordej in Tomaž Lukač
FOTO: Damjan Žibert

Obe legendi slovenskega futsala verjameta v uspeh. "Fantje pravijo, da je cilj osvojitev medalje. Jaz pravim, da če se oziroma ko se uvrstimo v četrtfinale, je vse možno," meni Ibrišimović, ki bo komentiral skupaj s Tomažem Lukačem.

V komentatorski postavi za evropsko prvenstvo v futsalu Tomaž in Jan Lukač

"Imamo zelo kakovostno reprezentanco. Osnovni cilj mora biti, da pridemo iz skupine, potem pa je na eno tekmo vse mogoče. Lahko premagamo vsakega nasprotnika," dodaja Mordej, ki bo deloval z Janom Lukačem. Prvič že v petek na tekmi med Slovenijo in Španijo. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.15.

Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO
Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com
futsal evropsko prvenstvo rok mordej denis ibrišimović

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
