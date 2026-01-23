Rok Mordej in Denis Ibrišimović v vlogi strokovnih sokomentatorjev

"Zagotovo neka drugačna vloga. Na koncu bomo videli, kako bo to izpadlo, ampak se veselim, da skupaj doživimo futsal spektakel v Ljubljani. Komaj čakam, da se začne," je pred novim izzivom dejal Rok Mordej, sicer tudi trener Dobovca.

"Veselim se tega dogodka in komentiranja. Veselim se biti blizu naše reprezentance, ker vem, kako to je. Je pa verjetno za njih zdaj malo bolj napeto kot za nas," pa je povedal Denis Ibrišimović.