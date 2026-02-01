Naslovnica
Futsal

Na voljo še dve polfinalni vstopnici, kdo si jih bo priboril?

Ljubljana, 01. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Španija

Potem ko sta si napredovanje v polfinale evropskega prvenstva v futsalu včeraj zagotovili reprezentanci Francije in Hrvaške, bodo Stožice danes gostile druga dva četrtfinalna obračuna. Najprej se bosta pomerili Portugalska in Belgija, nato pa še Španija in Italija. Obe tekmi si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Portugalska - Belgija na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Portugalska se je v izločilne boje uvrstila s stoodstotnim izkupičkom. V skupini D so najprej s 6:2 nadigrali Italijo, nato z rezultatom 5:1 odpihnili Madžarsko, za konec pa s 3:2 premagali še Poljsko. Belgija je na drugi strani za napredovanje veliko bolj trepetala. V skupinskem delu je, tako kot Slovenija in Belorusija, zbrala le tri točke, na račun boljše razlike v zadetkih na medsebojnih tekmah z omenjenima izbranima vrstama pa v skupini C končala na drugem mestu. Portugalci bodo v tekmo vstopili v vlogi favorita.

Španija - Italija na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Na zadnjem četrtfinalnem obračunu bo vloga favorita pripadala Španiji, ki je v skupinski fazi evropskega prvenstva najprej ugnala slovensko reprezentanco s 4:1, nato z 2:0 premagala Belorusijo, na zadnji tekmi pa napolnila mrežo Belgije in vknjižila zmago z izidom 10:3. Italija je prvenstvo otvorila s porazom proti Portugalski, nato brez težav porazila Poljsko, njihova tretja tekma pa se je končala z delitvijo točk z Madžarsko.

