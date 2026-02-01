Na voljo še dve polfinalni vstopnici, kdo si jih bo priboril?

Portugalska se je v izločilne boje uvrstila s stoodstotnim izkupičkom. V skupini D so najprej s 6:2 nadigrali Italijo, nato z rezultatom 5:1 odpihnili Madžarsko, za konec pa s 3:2 premagali še Poljsko. Belgija je na drugi strani za napredovanje veliko bolj trepetala. V skupinskem delu je, tako kot Slovenija in Belorusija, zbrala le tri točke, na račun boljše razlike v zadetkih na medsebojnih tekmah z omenjenima izbranima vrstama pa v skupini C končala na drugem mestu. Portugalci bodo v tekmo vstopili v vlogi favorita.