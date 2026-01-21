Osvojite podpisan dres slovenske futsal reprezentance!

Na našem Instagram profilu poteka nagradna igra, kjer lahko osvojite podpisan dres slovenske reprezentance in vstopnice za tekme slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v futsalu v Ljubljani.
Kaj morate storiti? Sledite profiloma športne redakcije 24UR in Nogometne zveze Slovenije ter v komentarju pod objavo na Instagramu označite prijatelja, s katerim bi si ogledali tekmo.
Podelili bomo podpisan dres in dve vstopnici za tekmo Slovenije na evropskem prvenstvu ter štirikrat po dve vstopnici za tekmo Slovenije na evropskem prvenstvu.
Nagradna igra traja do petka, 23. januarja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.