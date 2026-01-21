Naslovnica
Futsal

Osvojite podpisan dres slovenske futsal reprezentance!

Ljubljana, 21. 01. 2026 19.35 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Dres slovenske futsal reprezentance

Na našem družbenem omrežju Instagram lahko osvojite lepo nagrado: podpisan dres slovenske futsal reprezentance, ki jo v petek čaka nastop na domačem evropskem prvenstvu.

Podpisan dres slovenske futsal reprezentance
Podpisan dres slovenske futsal reprezentance
FOTO: 24ur.com

Na našem Instagram profilu poteka nagradna igra, kjer lahko osvojite podpisan dres slovenske reprezentance in vstopnice za tekme slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v futsalu v Ljubljani.

Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO
Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com

Kaj morate storiti? Sledite profiloma športne redakcije 24UR in Nogometne zveze Slovenije ter v komentarju pod objavo na Instagramu označite prijatelja, s katerim bi si ogledali tekmo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podelili bomo podpisan dres in dve vstopnici za tekmo Slovenije na evropskem prvenstvu ter štirikrat po dve vstopnici za tekmo Slovenije na evropskem prvenstvu.

Nagradna igra traja do petka, 23. januarja.

futsal dres slovenija

