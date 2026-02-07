Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Futsal

Razprodane Stožice pričakujejo zadnji futsalski dejanji

Ljubljana, 07. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Francija – Portugalska

Na evropskem futsal prvenstvu v Stožicah bomo danes dobili dobitnike medalj. Najprej se bosta ob 16. uri v tekmi za tretje mesto pomerili Hrvaška in Francija, nato pa se bodo ob 19.30 za zlato v ponovitvi finala izpred osmih let udarili Portugalci in Španci. Prenos obeh tekem na Kanalu A in VOYO.

Hrvati bodo stavili na izjemno podporo s tribun.
Hrvati bodo stavili na izjemno podporo s tribun.
FOTO: Damjan Žibert

Naši južni sosedje bodo po infarktni končnici in nesrečnem porazu s Španijo v polfinalu lovili svojo prvo medaljo v zgodovini evropskih prvenstev. Pri tem bodo stavili na izjemno podporo s tribun, saj so bile Stožice že dan pred tekmo razprodane in jasno je, da bo večina navijačev k nam pripotovala s Hrvaške.

Preberi še Hrvati pred 'tekmo vseh tekem': 'Navijači bodo zopet naš šesti igralec'

Za konec poslastica svetovnih velesil

Nato pa se bosta v finalu pomerili reprezentanci, ki so ju vsi poznavalci že pred začetkom prvenstva imeli za glavni favoritinji. Portugalci branijo zadnja dva naslova, Španci pa so s sedmimi daleč najtrofejnejša reprezentanca v zgodovini prvenstev.

"Počutim se odlično, kot da bi prvič igral v finalu. Delali smo odlično. Hvaležen sem za to priložnost," je na novinarski konferenci v petek dejal portugalski kapetan Bruno Coelho, ki bo napadal že svoj tretji evropski naslov.

Na Stožice ima sijajne spomine

Do prvega je pred osmimi leti prišel prav v Stožicah. Tudi takrat se je v finalu srečal s Španci, po podaljških je bilo 3:2. Coelho je dejal, da ga na prvi Euro pri nas vežejo izjemni spomini, ki jih bo moral zdaj s soigralci še nadgraditi.

Portugalci so se po pričakovanjih uvrstili v veliki finale. V polfinalu so zanesljivo ugnali Francijo.
Portugalci so se po pričakovanjih uvrstili v veliki finale. V polfinalu so zanesljivo ugnali Francijo.
FOTO: Damjan Žibert

Izkušeni Portugalec se je strinjal z opazko enega od novinarjev, da so možnosti za uspeh 50:50. Gre za dve izvrstni reprezentanci in odločale bodo malenkosti, zmagovalca pa je skoraj nemogoče napovedati.

"Španija je izjemno konstantna in zelo dinamična s postavitvijo 4-0. Morali bomo biti hitri, da onemogočimo njihov slog igre. Skozi turnir smo napredovali, zato smo tega sposobni. Najpomembneje bo, da ostanemo osredotočeni nase," je še pristavil Coelho.

Mellado (številka 13) je najboljši španski posameznik.
Mellado (številka 13) je najboljši španski posameznik.
FOTO: Damjan Žibert

Velasco pričakuje taktičen dvoboj

Na drugi strani pričakujejo izjemno taktično srečanje, kar je poudaril selektor Jesus Velasco. "Obe ekipi bosta skušali izkoristiti svoje prednosti. Tako mi kot oni radi igramo na svoji polovici, zato pričakujem zelo taktičen obračun."

"Vsi, ki imajo radi futsal, vedo, da tega obračuna enostavno ne gre zamuditi. Gre za dve najboljši reprezentanci na turnirju, obeta se nam fantastična tekma. Tudi zato, ker je način igre obeh zelo podoben. Mi se zgledujemo po Portugalcih, oni pa po nas," je še dodal Velasco.

Finale bo imel tudi slovenski pridih, saj bo v vlogi glavnega sodnika Dejan Veselič. Na drugem polfinalu med Francozi in Španci pa je bil v vlogi drugega sodnika njegov stanovski kolega Aleš Močnik Perič.

futsal portugalska španija francija hrvaška

Sklepno dejanje evropskega prvenstva v Stožicah praktično razprodano

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
vizita
Portal
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Finančni kviz: koliko dejansko veste o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Rubež na del socialne pomoči ne bo mogoč
Rubež na del socialne pomoči ne bo mogoč
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527