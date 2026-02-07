Razprodane Stožice pričakujejo zadnji futsalski dejanji

Hrvati bodo stavili na izjemno podporo s tribun. FOTO: Damjan Žibert

Naši južni sosedje bodo po infarktni končnici in nesrečnem porazu s Španijo v polfinalu lovili svojo prvo medaljo v zgodovini evropskih prvenstev. Pri tem bodo stavili na izjemno podporo s tribun, saj so bile Stožice že dan pred tekmo razprodane in jasno je, da bo večina navijačev k nam pripotovala s Hrvaške.

Za konec poslastica svetovnih velesil

Nato pa se bosta v finalu pomerili reprezentanci, ki so ju vsi poznavalci že pred začetkom prvenstva imeli za glavni favoritinji. Portugalci branijo zadnja dva naslova, Španci pa so s sedmimi daleč najtrofejnejša reprezentanca v zgodovini prvenstev. "Počutim se odlično, kot da bi prvič igral v finalu. Delali smo odlično. Hvaležen sem za to priložnost," je na novinarski konferenci v petek dejal portugalski kapetan Bruno Coelho, ki bo napadal že svoj tretji evropski naslov.

Na Stožice ima sijajne spomine

Do prvega je pred osmimi leti prišel prav v Stožicah. Tudi takrat se je v finalu srečal s Španci, po podaljških je bilo 3:2. Coelho je dejal, da ga na prvi Euro pri nas vežejo izjemni spomini, ki jih bo moral zdaj s soigralci še nadgraditi.

Portugalci so se po pričakovanjih uvrstili v veliki finale. V polfinalu so zanesljivo ugnali Francijo. FOTO: Damjan Žibert

Izkušeni Portugalec se je strinjal z opazko enega od novinarjev, da so možnosti za uspeh 50:50. Gre za dve izvrstni reprezentanci in odločale bodo malenkosti, zmagovalca pa je skoraj nemogoče napovedati. "Španija je izjemno konstantna in zelo dinamična s postavitvijo 4-0. Morali bomo biti hitri, da onemogočimo njihov slog igre. Skozi turnir smo napredovali, zato smo tega sposobni. Najpomembneje bo, da ostanemo osredotočeni nase," je še pristavil Coelho.

Mellado (številka 13) je najboljši španski posameznik. FOTO: Damjan Žibert

Velasco pričakuje taktičen dvoboj