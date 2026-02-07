Razprodane Stožice pričakujejo zadnji futsalski dejanji

Naši južni sosedje bodo po infarktni končnici in nesrečnem porazu s Španijo v polfinalu lovili svojo prvo medaljo v zgodovini evropskih prvenstev. Pri tem bodo stavili na izjemno podporo s tribun, saj so bile Stožice že dan pred tekmo razprodane in jasno je, da bo večina navijačev k nam pripotovala s Hrvaške.
Za konec poslastica svetovnih velesil
Nato pa se bosta v finalu pomerili reprezentanci, ki so ju vsi poznavalci že pred začetkom prvenstva imeli za glavni favoritinji. Portugalci branijo zadnja dva naslova, Španci pa so s sedmimi daleč najtrofejnejša reprezentanca v zgodovini prvenstev.
"Počutim se odlično, kot da bi prvič igral v finalu. Delali smo odlično. Hvaležen sem za to priložnost," je na novinarski konferenci v petek dejal portugalski kapetan Bruno Coelho, ki bo napadal že svoj tretji evropski naslov.
Na Stožice ima sijajne spomine
Do prvega je pred osmimi leti prišel prav v Stožicah. Tudi takrat se je v finalu srečal s Španci, po podaljških je bilo 3:2. Coelho je dejal, da ga na prvi Euro pri nas vežejo izjemni spomini, ki jih bo moral zdaj s soigralci še nadgraditi.
Izkušeni Portugalec se je strinjal z opazko enega od novinarjev, da so možnosti za uspeh 50:50. Gre za dve izvrstni reprezentanci in odločale bodo malenkosti, zmagovalca pa je skoraj nemogoče napovedati.
"Španija je izjemno konstantna in zelo dinamična s postavitvijo 4-0. Morali bomo biti hitri, da onemogočimo njihov slog igre. Skozi turnir smo napredovali, zato smo tega sposobni. Najpomembneje bo, da ostanemo osredotočeni nase," je še pristavil Coelho.
Velasco pričakuje taktičen dvoboj
Na drugi strani pričakujejo izjemno taktično srečanje, kar je poudaril selektor Jesus Velasco. "Obe ekipi bosta skušali izkoristiti svoje prednosti. Tako mi kot oni radi igramo na svoji polovici, zato pričakujem zelo taktičen obračun."
"Vsi, ki imajo radi futsal, vedo, da tega obračuna enostavno ne gre zamuditi. Gre za dve najboljši reprezentanci na turnirju, obeta se nam fantastična tekma. Tudi zato, ker je način igre obeh zelo podoben. Mi se zgledujemo po Portugalcih, oni pa po nas," je še dodal Velasco.
Finale bo imel tudi slovenski pridih, saj bo v vlogi glavnega sodnika Dejan Veselič. Na drugem polfinalu med Francozi in Španci pa je bil v vlogi drugega sodnika njegov stanovski kolega Aleš Močnik Perič.
