Portugalci z visoko zmago nad Italijani začeli obrambo prvenstva

Dogajanje v skupini D evropskega prvenstva v futsalu, ki tako kot skupina C s Slovenijo poteka v ljubljanskih Stožicah, se je začelo z enim najzanimivejših obračunov predtekmovanja. Obračun dvakratnih evropskih prvakov so zasluženo dobili branilci zadnjih dveh naslovov evropskega prvaka Portugalci, ki so bili boljši s 6:2.

Portugalci, ki so prvi evropski naslov osvojili leta 2018 prav v Stožicah, so vlogo drugega favorita za naslov na EP 2026 - na stavnicah višje kotirajo le Španci - upravičili v drugem polčasu, ko so petkrat zadeli mrežo tekmeca.