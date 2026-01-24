Portugalci z visoko zmago nad Italijani začeli obrambo prvenstva

Dogajanje v skupini D evropskega prvenstva v futsalu, ki tako kot skupina C s Slovenijo poteka v ljubljanskih Stožicah, se je začelo z enim najzanimivejših obračunov predtekmovanja. Obračun dvakratnih evropskih prvakov so zasluženo dobili branilci zadnjih dveh naslovov evropskega prvaka Portugalci, ki so bili boljši s 6:2.
Portugalci, ki so prvi evropski naslov osvojili leta 2018 prav v Stožicah, so vlogo drugega favorita za naslov na EP 2026 - na stavnicah višje kotirajo le Španci - upravičili v drugem polčasu, ko so petkrat zadeli mrežo tekmeca.
Italija, evropska prvakinja 2003 in 2014, je povedla že po 88 sekundah igre, ko je strel Carmela Musumecija z razdalje presenetil vratarja Bernarda Paca. Vodstvo je držala skoraj četrt ure, nakar so Portugalci vendarle uveljavili terensko premoč in izenačili prek Dioga Santosa.
Drugi polčas je bil povsem druga zgodba. Portugalci so krenili bolj podjetno, napadalno in že v manj kot petih minutah igre dvakrat zatresli mrežo Italije. Napadalec Benfice Edmilson Kutchy je dosegel oba zadetka v razmaku 63 sekund.
Italiji se je sistem igre dokončno podrl v naslednjih treh minutah. Najprej je prejela gol za 4:1, nato pa je moral igro zaradi neposrednega rdečega kartona zapustiti še Italo Rossetti. Čeprav so Italijani z avtogolom še znižali zaostanek na 2:4, je Portugalska v zadnjih dveh minutah po še eni izključitvi na italijanski strani zadela za 5:2 in nato na prazen gol za 6:2.
