Pričakuje se nova hrvaška invazija na Stožice: 'Tudi 'umrli' bomo za ta bron'

Španci so v polfinalu v Stožicah premagali Hrvaško z 2:1, a imeli precej več dela z našimi mjužnimi sopsedi, kot bi pričakovali pred polfinalnim obračunom.
Stožice so bile v sredo "Hrvaške", še bolj izrazita navijaška pomoč pa se v soboto popoldne obeta proti Franciji, ko bo šlo za obračun za bronasto odličje na EP. "Nič si ne smemo očitati. Dali smo vse in več. Kdo je nazadnje v takšne težave spravil reprezentanco kot je Španija? Nam je to uspelo," je za net.hr povedal Franco Jelovčić, ki je polfinalni obračun z mojsrti iz Španije komentiral s solzami v očeh.
"Še vedno mi v glavi odmeva zvok tiste prečke ob zaostanku za gol. Če bi takrat zabili, ne vem, če bi Španiji uspelo odbiti naš pritisk. Imeli smo izjemno energijo, mislim, da je bil psihološki moment na naši strani, nosili so nas navijači, toda ni nam uspelo izenačiti," se polfinala v Stožicah, kjer se je zbralo več tisoč Hrvatov spominja Franco Jelovčić in že gleda naprej.
V soboto popoldne bo Hrvaška lovila zgodovinsko prvo odličje na EP.
"Za nami je dvanajst let čakanja na novi polfinale. Ni nam uspelo priti v finale, toda prvenstvo je za nas še kako živo. Tudi Francozi bodo proti nam v vlogi favorita, toda če smo se znali zoperstaviti Španiji. Ni razloga, da nismo konkurenčni še Franciji. Dali bomo vse od sebe. In več. Tudi umrli bomo na parketu za to medaljo," obljublja Jelovčić.
Španci, ki so s sedmimi naslovi rekorderji Evrope, so ostali v igri za svojega osmega, saj so se prebili že v svoj 11. finale.
Kljub dobremu odporu Hrvaške, ki je bila v polfinalu leta 2012, so v prvem polčasu prišli do prednosti dveh golov, rahlo prednost pa obdržali tudi v drugem delu, v katerem so večinoma nadzirali dogajanje, ob koncu pa zdržali silovit pritisk Hrvatov.
"Zmaga je zaslužena. Pričakovali smo trdo tekmo in jo tudi doživeli. Polfinale je pač zelo kočljiva tekma. Bili smo favoriti, toda breme rezultata je naredilo svoje. Važno je, da smo napredovali v finale. To bo povsem druga zgodba," pa je po polfinalnem uspehu dejal španski reprezentant Antonio Perez.
