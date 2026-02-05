Pričakuje se nova hrvaška invazija na Stožice: 'Tudi 'umrli' bomo za ta bron'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Španci so v polfinalu v Stožicah premagali Hrvaško z 2:1, a imeli precej več dela z našimi mjužnimi sopsedi, kot bi pričakovali pred polfinalnim obračunom.

Portugalci, ki so dobili zadnji dve evropski prvenstvi, so proti Francozom upravičili vlogo favorita in se s 16. zaporedno zmago na turnirjih stare celine znova prebili v finale. Tam jih čakajo Španci.

Stožice so bile v sredo "Hrvaške", še bolj izrazita navijaška pomoč pa se v soboto popoldne obeta proti Franciji, ko bo šlo za obračun za bronasto odličje na EP. "Nič si ne smemo očitati. Dali smo vse in več. Kdo je nazadnje v takšne težave spravil reprezentanco kot je Španija? Nam je to uspelo," je za net.hr povedal Franco Jelovčić, ki je polfinalni obračun z mojsrti iz Španije komentiral s solzami v očeh.

"Še vedno mi v glavi odmeva zvok tiste prečke ob zaostanku za gol. Če bi takrat zabili, ne vem, če bi Španiji uspelo odbiti naš pritisk. Imeli smo izjemno energijo, mislim, da je bil psihološki moment na naši strani, nosili so nas navijači, toda ni nam uspelo izenačiti," se polfinala v Stožicah, kjer se je zbralo več tisoč Hrvatov spominja Franco Jelovčić in že gleda naprej.

Utrinek s polfoinalnega dvoboja Hrvaška - Španija. FOTO: Damjan Žibert

V soboto popoldne bo Hrvaška lovila zgodovinsko prvo odličje na EP.

Ko je italijanska sodnica Chiara Perona Hrvatom dosodila peti prekršek 9:40 minute do konca tekme, so proti njej hrvaški navijači zmetali nekaj plastičnih kozarcev, nekaj vročekrvnežev so na tribunah morali miriti tudi varnostniki, tako da je bil dvoboj za nekaj minut prekinjen.

"Za nami je dvanajst let čakanja na novi polfinale. Ni nam uspelo priti v finale, toda prvenstvo je za nas še kako živo. Tudi Francozi bodo proti nam v vlogi favorita, toda če smo se znali zoperstaviti Španiji. Ni razloga, da nismo konkurenčni še Franciji. Dali bomo vse od sebe. In več. Tudi umrli bomo na parketu za to medaljo," obljublja Jelovčić.

Španci, ki so s sedmimi naslovi rekorderji Evrope, so ostali v igri za svojega osmega, saj so se prebili že v svoj 11. finale.

Kljub dobremu odporu Hrvaške, ki je bila v polfinalu leta 2012, so v prvem polčasu prišli do prednosti dveh golov, rahlo prednost pa obdržali tudi v drugem delu, v katerem so večinoma nadzirali dogajanje, ob koncu pa zdržali silovit pritisk Hrvatov.

Španija se je zelo mučila s Hrvati v polfinalu EP. FOTO: Damjan Žibert