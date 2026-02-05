Naslovnica
Futsal

Pričakuje se nova hrvaška invazija na Stožice: 'Tudi 'umrli' bomo za ta bron'

Ljubljana, 05. 02. 2026 09.51 pred 2 urama 2 min branja 17

Avtor:
M.J.
Hrvaška - Španija

Hrvaška reprezentanca v futsalu bo po dobrem polfinalnem odporu favorizirani Španiji in tesnem porazu (1:2), v soboto lovila zgodovinsko prvo odličje na evropskih prvenstvih. Obeta se prava invazija navijačev naših južnih sosedov na Stožice. Tekmi za zlato med Španijo in Portugalsko ter za bronasto odličje med Hrvaško in Francijo v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španci so v polfinalu v Stožicah premagali Hrvaško z 2:1, a imeli precej več dela z našimi mjužnimi sopsedi, kot bi pričakovali pred polfinalnim obračunom. 

Portugalci, ki so dobili zadnji dve evropski prvenstvi, so proti Francozom upravičili vlogo favorita in se s 16. zaporedno zmago na turnirjih stare celine znova prebili v finale. Tam jih čakajo Španci.

Stožice so bile v sredo "Hrvaške", še bolj izrazita navijaška pomoč pa se v soboto popoldne obeta proti Franciji, ko bo šlo za obračun za bronasto odličje na EP. "Nič si ne smemo očitati. Dali smo vse in več. Kdo je nazadnje v takšne težave spravil reprezentanco kot je Španija? Nam je to uspelo," je za net.hr povedal Franco Jelovčić, ki je polfinalni obračun z mojsrti iz Španije komentiral s solzami v očeh. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Še vedno mi v glavi odmeva zvok tiste prečke ob zaostanku za gol. Če bi takrat zabili, ne vem, če bi Španiji uspelo odbiti naš pritisk. Imeli smo izjemno energijo, mislim, da je bil psihološki moment na naši strani, nosili so nas navijači, toda ni nam uspelo izenačiti," se polfinala v Stožicah, kjer se je zbralo več tisoč Hrvatov spominja Franco Jelovčić in že gleda naprej. 

Utrinek s polfoinalnega dvoboja Hrvaška - Španija.
Utrinek s polfoinalnega dvoboja Hrvaška - Španija.
FOTO: Damjan Žibert

V soboto popoldne bo Hrvaška lovila zgodovinsko prvo odličje na EP. 

Ko je italijanska sodnica Chiara Perona Hrvatom dosodila peti prekršek 9:40 minute do konca tekme, so proti njej hrvaški navijači zmetali nekaj plastičnih kozarcev, nekaj vročekrvnežev so na tribunah morali miriti tudi varnostniki, tako da je bil dvoboj za nekaj minut prekinjen.

"Za nami je dvanajst let čakanja na novi polfinale. Ni nam uspelo priti v finale, toda prvenstvo je za nas še kako živo. Tudi Francozi bodo proti nam v vlogi favorita, toda če smo se znali zoperstaviti Španiji. Ni razloga, da nismo konkurenčni še Franciji. Dali bomo vse od sebe. In več. Tudi umrli bomo na parketu za to medaljo," obljublja Jelovčić.

Španci, ki so s sedmimi naslovi rekorderji Evrope, so ostali v igri za svojega osmega, saj so se prebili že v svoj 11. finale. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub dobremu odporu Hrvaške, ki je bila v polfinalu leta 2012, so v prvem polčasu prišli do prednosti dveh golov, rahlo prednost pa obdržali tudi v drugem delu, v katerem so večinoma nadzirali dogajanje, ob koncu pa zdržali silovit pritisk Hrvatov. 

Španija se je zelo mučila s Hrvati v polfinalu EP.
Španija se je zelo mučila s Hrvati v polfinalu EP.
FOTO: Damjan Žibert

"Zmaga je zaslužena. Pričakovali smo trdo tekmo in jo tudi doživeli. Polfinale je pač zelo kočljiva tekma. Bili smo favoriti, toda breme rezultata je naredilo svoje. Važno je, da smo napredovali v finale. To bo povsem druga zgodba," pa je po polfinalnem uspehu dejal španski reprezentant Antonio Perez.

nogomet futsal hrvaška francija

Portugalci se bodo v finalu (pričakovano) udarili s Španci

KOMENTARJI17

bossanoga
05. 02. 2026 12.07
Ko bi le - umrli.
Odgovori
+1
1 0
Toti glih
05. 02. 2026 12.04
Tupson je že pospravil ferštekerijo, nič ne bo
Odgovori
+1
1 0
Joakim
05. 02. 2026 12.00
Umrli bodo in poslušali Thomsona. J.J. bo pa poslušal zunaj za vogalom.
Odgovori
+2
2 0
Teofil
05. 02. 2026 11.52
Na tekmi Hrvaška-Španija je bilo 6456 gledalcev od tega okrog 3500 Hrvaških,slovenski novinarji so poročali da je bilo v stožicah okrog 8000 gledalcev,toliko o verodosrojnosti slovenskega poročanja.
Odgovori
+3
3 0
Luigi Taveri II.
05. 02. 2026 11.52
Hrvati bodo spet reševali slovensko črno kroniko
Odgovori
+3
3 0
Luigi Taveri II.
05. 02. 2026 11.43
Pred 3500 leti bi bili hrvaški navijači le ena svetopisemska nadloga več
Odgovori
+3
4 1
Panter 63
05. 02. 2026 12.01
Človek kaj s teboj? Dej se malo umiri. Čisto si obseden s temi Hrvati. Pejt se zdraviti od te fanatične sovražnosti do njih. Ali pa naredi nekaj. Tam so ti pred nosom. Pejt v Stožice in reši zadeve. Če te kaj ima v hlačah. Če pa ne prenehajo s temi primitivnimi komentarji. Takšnega nazija še zdaleč ne. Že si smešen.
Odgovori
-1
0 1
Luigi Taveri II.
05. 02. 2026 12.06
No, zdaj si pa jezen pa sem samo povedal kako vas vidimo v zahodni Evropi
Odgovori
+1
1 0
štajerc65
05. 02. 2026 11.36
Če pa ne brona pa kaj Hrvati? Saj ne boste propadli. Igralo se bo dalje pa tudi morje bo toplo poleti.
Odgovori
+3
3 0
Polde1
05. 02. 2026 11.11
in to je treba pisat na tem portalu - več kot na HTV, sramota. Tekma kot vsaka druga.
Odgovori
+3
4 1
bandit1
05. 02. 2026 11.00
Boljš da zmagajo, če ne bo treba Stožice spet 1 leto popravljat.
Odgovori
+6
7 1
Panter 63
05. 02. 2026 11.25
Napisal sin"spet". Kdaj pa je že bilo če bo "spet"?
Odgovori
+0
1 1
Diego14
05. 02. 2026 10.50
Ok, vi kar
Odgovori
+3
4 1
Luigi Taveri II.
05. 02. 2026 10.35
Potem lahko od kvazi navijačev spet pričakujemo želežni repertoar balkanskega obnašanja,ko kaj ne bo šlo po načrtih
Odgovori
+5
7 2
