Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Futsal

Proti Belgijcem za biti ali ne biti

Ljubljana , 26. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Nejc Hozjan

Pred slovensko futsal reprezentanco je druga tekma na domačem evropskem prvenstvu. Po visokem, a obenem pričakovanem porazu s Španci se bodo varovanci Tomislava Horvata pomerili z Belgijci, proti katerim bodo morali upravičiti vlogo favorita. V nasprotnem primeru bodo možnosti za četrtfinale minimalne.

Več videovsebin
  • Denis Kneževič pred tekmo z Belgijo
    01:23
    Denis Kneževič pred tekmo z Belgijo
  • Tomislav Horvat pred tekmo z Belgijo
    01:04
    Tomislav Horvat pred tekmo z Belgijo

Slovenija bo skušala popraviti vtis s prve tekme, ko je proti favoriziranim Špancem prvič klonila že v 25. sekundi, do konca polčasa pa prejela kar štiri zadetke, tako da v nadaljevanju zmagovalec ni bil več pod vprašajem.

Kljub temu je boljša predstava v drugem polčasu vendarle vlila nekaj optimizma, obenem pa ne gre pozabiti, da so Španci prvi favoriti za evropsko krono, zato uvodni poraz še zdaleč ni tragičen.

Navijače lahko bolj kot rezultat moti podoba Slovenije, saj predvsem v prvem delu ni bilo prave vneme, ki bi jo glede na odlično podporo s tribun lahko pričakovali.

Proti Belgijcem bo treba pokazati drugačen obraz

V slovenskem taboru po tekmi niso bežali od dejstva, da to še zdaleč ni bila prava podoba reprezentance, kar je odločno poudaril predvsem kapetan Igor Osredkar, ki pa zagotavlja, da bo s soigralci že proti Belgijcem pokazal povsem drugačen obraz.

Slovenija na stavnicah velja za favoritinjo, vendar so Belgijci z odlično predstavo v prvem krogu pokazali, da še zdaleč ne bodo enostaven zalogaj. Velja omeniti izkušenega naturaliziranega Brazilca Grella, ki je pri 40 letih glavni ideolog igre, čeprav je na prvenstvo prišel nekoliko poškodovan.

Svojo vrednost je ob zanesljivi zmagi v prvem krogu (4:0) pokazal tudi kapetan Omar Rahou, ki je dosegel hat-trick in bil na položaju pivota nerešljiva uganka za sicer fizično izjemne Beloruse.

Belgija
Belgija
FOTO: Uefa

Svarijo pred belgijsko posamično kvaliteto

"So individualno zelo močni. Krasi jih igra ena na ena. S svojo kvaliteto jih moramo potisniti na njihovo polovico," je o nocojšnjem tekmecu razmišljal selektor Horvat.

Eden boljših s prve tekme Denis Kneževič je dodal, da bodo z visokim pokrivanjem, ki je Španiji v drugem polčasu povzročal precej težav, skušali onemogočiti prednosti nasprotnika. Za Horvata pa je računica jasna – proti Belgijcem štejejo samo tri točke.

"Čaka nas težka tekma, ki jo moramo zmagati, nimamo druge opcije, ampak tega smo sposobni," je bil jasen selektor, ki se nadeja, da bo imela slovenska izbrana vrsta tudi tokrat tako bučno podporo kot v petek.

Prenos obračuna ob 20.15 na Kanalu A in VOYO.

Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO
Futsal Euro 2026 na Kanalu A in VOYO
FOTO: 24ur.com
futsal euro slovenija belgija

Kapetan Osredkar: To nismo bili mi, to ni bila Slovenija

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Ko se nosečnost prezgodaj konča: Niste sami. Kam po pomoč po izgubi?
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
zadovoljna
Portal
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
Zakaj se rak ščitnice pojavlja pri vse več mladih?
cekin
Portal
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
moskisvet
Portal
Igralka iz serije Botri pobegnila z možem
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
okusno
Portal
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Piščanec v smetanovi omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Piščanec v smetanovi omaki: 5 receptov, ki navdušijo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469