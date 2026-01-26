Proti Belgijcem za biti ali ne biti

Slovenija bo skušala popraviti vtis s prve tekme, ko je proti favoriziranim Špancem prvič klonila že v 25. sekundi, do konca polčasa pa prejela kar štiri zadetke, tako da v nadaljevanju zmagovalec ni bil več pod vprašajem. Kljub temu je boljša predstava v drugem polčasu vendarle vlila nekaj optimizma, obenem pa ne gre pozabiti, da so Španci prvi favoriti za evropsko krono, zato uvodni poraz še zdaleč ni tragičen. Navijače lahko bolj kot rezultat moti podoba Slovenije, saj predvsem v prvem delu ni bilo prave vneme, ki bi jo glede na odlično podporo s tribun lahko pričakovali.

Proti Belgijcem bo treba pokazati drugačen obraz

V slovenskem taboru po tekmi niso bežali od dejstva, da to še zdaleč ni bila prava podoba reprezentance, kar je odločno poudaril predvsem kapetan Igor Osredkar, ki pa zagotavlja, da bo s soigralci že proti Belgijcem pokazal povsem drugačen obraz. Slovenija na stavnicah velja za favoritinjo, vendar so Belgijci z odlično predstavo v prvem krogu pokazali, da še zdaleč ne bodo enostaven zalogaj. Velja omeniti izkušenega naturaliziranega Brazilca Grella, ki je pri 40 letih glavni ideolog igre, čeprav je na prvenstvo prišel nekoliko poškodovan. Svojo vrednost je ob zanesljivi zmagi v prvem krogu (4:0) pokazal tudi kapetan Omar Rahou, ki je dosegel hat-trick in bil na položaju pivota nerešljiva uganka za sicer fizično izjemne Beloruse.

Belgija FOTO: Uefa

Svarijo pred belgijsko posamično kvaliteto

"So individualno zelo močni. Krasi jih igra ena na ena. S svojo kvaliteto jih moramo potisniti na njihovo polovico," je o nocojšnjem tekmecu razmišljal selektor Horvat. Eden boljših s prve tekme Denis Kneževič je dodal, da bodo z visokim pokrivanjem, ki je Španiji v drugem polčasu povzročal precej težav, skušali onemogočiti prednosti nasprotnika. Za Horvata pa je računica jasna – proti Belgijcem štejejo samo tri točke. "Čaka nas težka tekma, ki jo moramo zmagati, nimamo druge opcije, ampak tega smo sposobni," je bil jasen selektor, ki se nadeja, da bo imela slovenska izbrana vrsta tudi tokrat tako bučno podporo kot v petek. Prenos obračuna ob 20.15 na Kanalu A in VOYO.