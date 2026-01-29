Proti Belorusom za izpolnitev cilja in nadaljevanje sanj

Slovenska reprezentanca se je po uvodnem porazu s Španci (1:4) hitro znašla v nehvaležnem položaju, saj si za uresničitev osnovnega cilja – preboj v četrtfinale – ni smela več privoščiti zdrsa. Prvi izziv proti Belgiji je prestala z odliko. Čeprav je v drugem polčasu trpela, je na koncu zdržala za pomembno zmago s 5:4. Tako je pred zadnjim krogom skupine C računica jasna. Če upoštevamo, da bi Španija po vseh pričakovanjih morala premagati Belgijo, Sloveniji za napredovanje ustreza že remi proti Belorusiji, ki je zaenkrat še brez točk.

Kljub temu selektor Tomislav Horvat opozarja, da Belorusija niti slučajno ni slabša ekipa od Belgije, s katero je v prvem krogu izgubila z 0:4. Obenem današnji nasprotniki še vedno upajo tudi na čudežno napredovanje, za kar pa bi potrebovali zmago z izdatno gol razliko. Vse to jamči, da bodo navijači v Stožicah spremljali nov futsal spektakel. "Upam, da bodo v takšnem številu kot proti Španiji. Zdaj smo jim spet dali energijo, da se vrnejo v Stožice," je po zmagi nad Belgijo razmišljal najboljši igralec tekme Matej Fideršek.

Matej Fideršek se je med strelce vpisal tako proti Španiji kot proti Belgiji. FOTO: Damjan Žibert

Pomembno bo igrati bolj umirjeno

Zmaga proti Belgiji je nedvomno poskrbela za prepotrebno dozo samozavesti v slovenskem taboru, kjer so bili po uvodnem razočaranju s Španci vidno poklapani. Ena ključnih stvari na poti do uspeha bo, da za razliko od prvih dveh tekem dlje ohranijo svojo mrežo nedotaknjeno. Horvat je sicer pohvalil reakcijo svojih varovancev po hitrem zaostanku proti Belgijcem – gol so prejeli že v drugi minuti, nato pa so do polčasa povedli s 5:2. V isti sapi je poudaril, da bodo morali biti v nadaljevanju turnirja bistveno bolj mirni. "Če nam to uspe, lahko igramo res vrhunski futsal," je prepričan.

Veselje po zmagi nad Belgijci. FOTO: Luka Kotnik

'Rezultati ne kažejo njihove kvalitete'

Pomembno bo onemogočiti najnevarnejšega beloruskega posameznika Dmitrija Švedka, ki je fizično izjemno močan in rad igra s hrbtom proti golu. Belorusija še vedno čaka na prvi gol na tem prvenstvu, a proti Španiji (0:2) je dokazala, da se lahko na dober dan meri z vsakim nasprotnikom. "Belorusija je proti vrhunski Španiji odigrala zelo kompaktno. Rezultati ne kažejo njihove kvalitete. Naša naloga je, da se pripravimo maksimalno in odigramo vrhunsko tekmo," je pred današnjo tekmo razmišljal Žiga Čeh, ki je bil med strelci ob zmagi nad Belgijo. To bo šele drugo srečanje Slovenije in Belorusije v zgodovini, davnega oktobra 1995 je naša reprezentanca s 3:2 slavila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Prenos drugega medsebojnega obračuna bo na Kanalu A in VOYO od 17.15 dalje, istočasno se bosta v Tivoliju merili Španija in Belgija.