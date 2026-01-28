Sanjski dan Tea Turka: najprej postal starš, nato poskrbel za delirij v Stožicah

Nogomet poznamo kot najpomembnejšo postransko stvar na svetu, postati starš pa je vrhunec vsakega, ki je kdaj imel ta privilegij. Teo Turk je uspel obe stvari združiti v enem dnevu. V ponedeljek, 26. januarja, je v jutranjih urah postal novopečeni očka. Na svet je prijokala prvorojenka Ribničana, ki bo letos napolnil okroglih 30 let.

Če je bil začetek dneva sanjski, je bil začetek Slovenije proti Belgiji kot iz nočne more. Že v drugi minuti je po levi strani prodrl Grello in poskrbel za zgodnje vodstvo naših nasprotnikov, nekaj, kar je Sloveniji na tem prvenstvu dobro znano. Za razliko od tekme proti Španiji je v ponedeljek sledil hiter in konkreten odgovor naše izbrane vrste. V 5. minuti je igralec tekme Matej Fideršek izvrstno podal pred gostujoča vrata, kjer je žogo v mrežo poslal Turk. Ob histeriji, ki je zavladala v dvorani, se tudi strelec zadetka ni dobro zavedal, kaj se dogaja. Navijači so morda pričakovali slavje, ki ga je na svetovnem prvenstvu leta 1994 populariziral Brazilec Bebeto, ki je javnosti razkril, da je postal oče.