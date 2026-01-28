Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Futsal

Sanjski dan Tea Turka: najprej postal starš, nato poskrbel za delirij v Stožicah

Ljubljana, 28. 01. 2026 12.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Slovenija – Belgija

Pravijo, da je za vsakega starša najlepši dan v življenju, ko se mu rodi otrok. Če pa srečo ob tem, že tako neprecenljivem dogodku, združimo s prvencem za svojo državo na domačem evropskem prvenstvu v futsalu, dobimo rezultat za brezhiben dan. Teo Turk bo težko ponovil občutke iz 26. januarja.

Nogomet poznamo kot najpomembnejšo postransko stvar na svetu, postati starš pa je vrhunec vsakega, ki je kdaj imel ta privilegij. Teo Turk je uspel obe stvari združiti v enem dnevu. V ponedeljek, 26. januarja, je v jutranjih urah postal novopečeni očka. Na svet je prijokala prvorojenka Ribničana, ki bo letos napolnil okroglih 30 let.

Če je bil začetek dneva sanjski, je bil začetek Slovenije proti Belgiji kot iz nočne more. Že v drugi minuti je po levi strani prodrl Grello in poskrbel za zgodnje vodstvo naših nasprotnikov, nekaj, kar je Sloveniji na tem prvenstvu dobro znano. Za razliko od tekme proti Španiji je v ponedeljek sledil hiter in konkreten odgovor naše izbrane vrste. V 5. minuti je igralec tekme Matej Fideršek izvrstno podal pred gostujoča vrata, kjer je žogo v mrežo poslal Turk. Ob histeriji, ki je zavladala v dvorani, se tudi strelec zadetka ni dobro zavedal, kaj se dogaja. Navijači so morda pričakovali slavje, ki ga je na svetovnem prvenstvu leta 1994 populariziral Brazilec Bebeto, ki je javnosti razkril, da je postal oče.

"Malce sem bil šokiran, nisem točno vedel, kaj se dogaja. Zadetke vedno proslavim tako, da jih namenim vsem bližnjim, od zdaj naprej tudi svoji hčerki," je manjšo zmedo priznal Turk in dodal, da je bil obračun proti Belgiji poln vzponov in padcev: "Tekma je bila izredno turbulentna, spet smo zgodaj prejeli gol. Nato smo se odlično vrnili in do polčasa povedli s 5:2, ob koncu tekme pa znova zaigrali slabše."

teo turk rojstvo hčerke futsal zadetek belgija evropsko prvenstvo

Ni šlo brez črnih minut, a Slovenija še sanja četrtfinale

Bo Šeško pod novim trenerjem obsojen na sedenje na klopi?

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1921539
28. 01. 2026 12.15
ups....postal
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
28. 01. 2026 12.15
starš?Posral je oce.Starši je mnozinski samostalnik.V slovenscini.Za druge jezike pa tezko recem.Kar zvije me,ko tako pacimo svoj jezik.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469