Selektor prepričan, da so sposobni poseči po medalji

Selektor futsal reprezentance Tomislav Horvat je oznanil seznam reprezentantov. FOTO: Damjan Žibert

Selektor je na druženju z mediji razkril pričakovan seznam štirinajsterice, ki bo zastopala Slovenijo na bližajočem se evropskem prvenstvu, pri čemer je pet igralcev na čakanju. "Seveda je vedno težko izbrati, kdo bo zastopal Slovenijo, sploh ker je evropsko prvenstvo pri nas. Imel sem nekaj pomislekov, ampak na koncu smo skupaj s strokovnim štabom izbrali po mojem mišljenju najbolj primerne fante za turnir," je uvodoma komentiral Tomislav Horvat. Prvi trening bo slovenska reprezentanca opravila v četrtek v Šenčurju. Vse misli bodo med pripravami usmerjene v prvo tekmo s Španijo. "Delno je res, da je to najlažja tekma, po drugi strani pa je to najtežji nasprotnik. Zagotovo imajo Španci v tej skupini najmanj slabosti, zato bo najtežje doseči rezultat. Ker javnost ne pričakuje rezultata, bo morda lažje za nas, ampak zadali smo si cilj, da gremo po zmago," je nadaljeval Horvat.

Horvat je prepričan, da bodo navijači predstavljali veter v slovenska jadra. FOTO: Damjan Žibert

Nato sledita še obračuna z Belgijci in Belorusi. V slovenskem taboru se nadejajo izdatne podpore s tribun, za prvi obračun s Španci je bilo prodanih že osem tisoč vstopnic. "Presrečni smo, tudi zdaj sem dobil kurjo polt. Dvorana se lepo polni. Ljudje bodo spet v živo videli najatraktivnejši dvoranski šport. Veselim se, da bo dvorana polna in da bomo imeli dodatno energijo, ki jo bomo, upam, unovčili v rezultate."

Seznam slovenske reprezentance:



Matej Fideršek (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Osijek), Nejc Hozjan (Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo Zagreb), Uroš Đurić (Omiš), Žan Janež (Stanoinvest Pulj), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko), Lovro Trdin (Siliko). Igralci na čakanju: Tilen Rajter (Dobovec), Nik Ambrožič (Extrem), Alen Zgonc (Extrem), Mihael Čop (Extrem), Jakob Rems (Siliko).

Osnovni cilj Slovenije je preboj v četrtfinale, kar prinaša prvi mesti v skupini. Če jim bo to uspelo, pa se s tem nikakor ne mislijo zadovoljiti, je poudaril selektor. Izrazil je prepričanost, da so njegovi varovanci sposobni priti do medalje. "Ne moremo kar reči, da bomo prišli v polfinale. To se mora zgoditi z energijo publike, z žogo, ki se nam bo odbila v pravem trenutku. Prepričan sem, da smo tega sposobni, ampak to so prepričane tudi druge ekipe. Nikoli ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo."

Igor Osredkar je bil kapetan reprezentance že pred osmimi leti, ko je Slovenija v Stožicah prišla do četrtfinala. FOTO: Aljoša Kravanja

V pričakovanju polnih tribun bo zelo pomembno brzdati pričakovanja, pri čemer je več kot dobrodošlo, da je četverica reprezentantov že izkusila igranje velikega turnirja pred svojimi navijači. To so kapetan Igor Osredkar, Teo Turk, Matej Fideršek in Žiga Čeh. "Vemo, da nam lahko tudi spodrsne in izpademo. Ne gremo z miselnostjo, da smo že iz skupine. Zato bomo osredotočeni vsak trenutek tekem in treningov. Zavedamo se svojih kvalitet in prepričani smo, da lahko naredimo dober rezultat," je nadaljeval selektor. Pojasnil je, da bodo celotne priprave usmerjene v uvodni obračun. V skladu s tem so si za edino pripravljalno tekmo (v soboto na Vrhniki) izbrali izjemno kvalitetno reprezentanco Ukrajine, ki je po mnenju selektorja ob boku Portugalske in Španije med najboljšimi na turnirju. "Igrali bomo na način, kot bomo nato igrali tekmo s Španijo."

Selektor futsal reprezentance Tomislav Horvat. FOTO: Damjan Žibert